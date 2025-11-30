DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

El Ejército israelí confirma la muerte de tres gazatíes el sábado, pese al alto el fuego

El Ejército israelí confirmó haber matado a tres gazatíes este sábado en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, alegando que se aproximaron a las tropas aún desplegadas en la denominada 'línea amarilla'.

En un primer ataque, soldados dispararon a "dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla", según un comunicado castrense, considerados por el Ejército una "amenaza inmediata", pese a no dar más detalles que lo corroboren.

Según una fuente médica del Hospital Naser, los muertos son dos hermanos menores de edad abatidos en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

En un segundo incidente esta mañana, las tropas israelíes mataron a otro palestino que, según el comunicado castrense, se aproximó a su vez demasiado a las tropas.