Macroeconomía
La actividad industrial china cae en noviembre por octavo mes consecutivo
Los sectores de servicios y construcción del país marcan su primera caída en tres años
¿Se impondrá el modelo económico de China?
EL PERIÓDICO
La actividad industrial de China se contrajo en noviembre por octavo mes consecutivo, un indicio de que la segunda mayor economía del mundo continúa débil pese a la tregua comercial con Estados Unidos, según cifras oficiales divulgadas el domingo.
El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la salud industrial, alcanzó 49,2 puntos en noviembre, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La cifra fue superior al 49 registrado en octubre, pero se mantuvo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.
El ligero aumento llega después de que los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran en octubre en Corea del Sur y acordaran una tregua en su guerra comercial.
Trump se comprometió a reducir a la mitad sus aranceles de 20% a los productos chinos, mientras Xi aceptó suspender durante un año ciertas restricciones a la exportación de tierras raras.
Entre tanto, el ICG no manufacturero, que mide la actividad en sectores como servicios y construcción, se ubicó en 49,5 puntos en noviembre, su primera contracción en casi tres años.
Pese a las señales de debilidad, la economía china se encamina a alcanzar este año su meta de crecimiento económico de 5% del PIB.
