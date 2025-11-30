Inglaterra te obligará a pedir este nuevo documento para entrar en el país a partir de febrero

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado que, a partir del 25 de febrero de 2026, los españoles que no cuenten con un visado o con un estatus legal de residencia —como el EUSS o el Indefinite Leave to Remain (permiso de residencia permanente) necesitarán obligatoriamente una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) para poder entrar en el país.

Aunque la solicitud de la autorización está disponible desde el 2 de abril de 2025, será a partir de febrero de 2026 cuando se endurecerán los controles: las aerolíneas dejarán de permitir el embarque a los pasajeros que únicamente muestren el comprobante de haber solicitado la autorización. Será imprescindible presentar una ETA ya aprobada.

El permiso será obligatorio para los viajeros españoles no residentes que entren en el Reino Unido por turismo, negocios, visitas familiares u otros desplazamientos de corta estancia. También se exigirá para quienes realicen tránsito y deban pasar por un control fronterizo. La autorización electrónica de viaje no permite trabajar ni estudiar; quienes viajen con esos fines deberán solicitar un visado específico.

Las autoridades británicas recomiendan tramitar la autorización exclusivamente a través de la app oficial del Gobierno, ante la proliferación de servicios privados con tarifas elevadas e incluso casos de fraude. Aunque la respuesta suele llegar en pocos minutos, se aconseja solicitarla con un mínimo de tres días hábiles de antelación, ya que algunas solicitudes requieren revisiones adicionales.

Doble nacionalidad

El Ejecutivo británico advierte a quienes poseen doble nacionalidad, incluida la británica, que verifiquen la vigencia de su pasaporte del Reino Unido para evitar incidencias en el embarque a partir de febrero de 2026.

Residentes en el Reino Unido

Por su parte, los residentes legales deben contar con una cuenta electrónica UKVI en la plataforma eVisas y mantener actualizados todos sus datos personales, incluido el número de pasaporte.

La solicitud de la ETA puede realizarse a través del sitio oficial del Gobierno británico.