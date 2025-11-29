Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Merz afirma que Orbán viaja sin mandato europeo a Rusia y duda que arroje resultados

El canciller alemán, Freidrich Merz, ha recordado este viernes que el viaje que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, realiza este mismo día a Moscú se produce sin mandato europeo y sin haber consultado a sus socios de la UE, por lo que ha expresado sus dudas de que esta nueva visita a Rusia arroje algún resultado. "Eso no es nada nuevo. Tiene sus propias ideas para poner fin a esta guerra, que hasta ahora no se han materializado. Si alguien tiene una idea mejor que nosotros, será muy bienvenida. Pero dudo que esta vez tenga más éxito que la última, lamentablemente", ha señalado referiéndose a la anterior visita de Orbán a Rusia, en julio del año pasado, nada más asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, ha recordado que la anterior visita no sólo fue infructuosa, sino que pocos días después de la misma se registraron ataques de los más violentos del ejército ruso contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania. "Espero que esta vez Rusia no reaccione de la misma manera", ha sentenciado.