Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Un lanzacohetes múltiple Uragan del Ejército de Rusia lanza un ataque en la región ucraniana de Járkov

Archivo - Un lanzacohetes múltiple Uragan del Ejército de Rusia lanza un ataque en la región ucraniana de Járkov / Europa Press/Contacto/Alexander Reka

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

