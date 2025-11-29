Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Al menos un muerto y ocho heridos en un nuevo ataque ruso contra Kiev
Al menos una persona ha perdido la vida y otras ocho han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, en un nuevo ataque de las fuerzas militares rusas contra Kiev, la capital de Ucrania. El bombardeo ha causado varios incendios en edificios residenciales.
Merz afirma que Orbán viaja sin mandato europeo a Rusia y duda que arroje resultados
El canciller alemán, Freidrich Merz, ha recordado este viernes que el viaje que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, realiza este mismo día a Moscú se produce sin mandato europeo y sin haber consultado a sus socios de la UE, por lo que ha expresado sus dudas de que esta nueva visita a Rusia arroje algún resultado. "Eso no es nada nuevo. Tiene sus propias ideas para poner fin a esta guerra, que hasta ahora no se han materializado. Si alguien tiene una idea mejor que nosotros, será muy bienvenida. Pero dudo que esta vez tenga más éxito que la última, lamentablemente", ha señalado referiéndose a la anterior visita de Orbán a Rusia, en julio del año pasado, nada más asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.
En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, ha recordado que la anterior visita no sólo fue infructuosa, sino que pocos días después de la misma se registraron ataques de los más violentos del ejército ruso contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania. "Espero que esta vez Rusia no reaccione de la misma manera", ha sentenciado.
Bruselas exige a Putin sentarse en mesa de negociación para poner fin a guerra en Ucrania
La Comisión Europea (CE) ha insistidoal presidente de Rusia, Vladímir Putin, a que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, y también ha recalcado que Volodímir Zelenski es el líder "democráticamente elegido" por los ucranianos, después de que Moscú cuestionara su legitimidad. "El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (...) Que venga a la mesa de negociación", ha declarado la portavoz de la CE Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.
Pinho se ha pronunciado en ese sentido tras ser interrogada por el viaje a Moscú del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. En concreto, se le ha cuestoando por si Budapest se puso en contacto con la Comisión Europea antes de desplazarse a Moscú y si Orbán traslada un mensaje de la Unión Europea a la capital rusa.
Rusia toma ocho localidades ucranianas en los últimos siete días, según Defensa
El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en ocho las localidades ucranianas tomadas en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk durante los últimos siete días. "Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron (...) las localidades de Zvanivka, Petrovske, Ivanopilia y Vasiukovka de la república popular de Donetsk", ha informado en su parte de guerra semanal publicado en Telegram.
Defensa ha añadido que "fueron liberadas las localidades de Tije y Otradne de la región de Dnipropetrovsk, Zatizhzhia y Nove Zaporiyia de la región de Zaporiyia". Según los militares rusos, continúan los combates en los barrios de Tsentralni y Dinas, mientras que los barrios de Gorniak y Shajterski están bajo control ruso. En Pokrovsk "los militares ucranianos fueron expulsados de 6.585 edificios", señala Defensa.
Jordania denuncia el reclutamiento de jordanos por parte del Ejército de Rusia para combatir en Ucrania
Las autoridades de Jordania han asegurado que "analizan de cerca" los esfuerzos de "reclutamiento" de jordanos por parte de "entidades extranjeras" tras las informaciones sobre la muerte de dos ciudadanos del país mientras combatían en las filas del Ejército de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad Mayali, ha recalcado que este tipo de acciones "constituyen una violación de la ley jordana e internacional" y "supone un peligro para la vida" de los ciudadanos del país, motivo por el que ha reclamado a la población que "informe sobre cualquier intento de reclutamiento en las filas del Ejército de Rusia".
Así, Mayali ha desvelado que Amán ha reclamado a Moscú que "cese el reclutamiento de jordanos" y que "ponga fin al servicio militar de cualquier jordano previamente reclutado por el Ejército ruso", según un comunicado publicado por la cartera en su cuenta en la red social X. En este sentido, ha adelantado que se adoptarán "todas las medidas legales y diplomáticas" para hacer frente a estas actividades" sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.
El Kremlin advierte que el escándalo de corrupción tendrá consecuencias "extremadamente negativas" para Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha señalado que los registros efectuados este viernes por las autoridades ucranianas al jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak, suponen la ampliación de un escándalo de corrupción que "está sacudiendo fuertemente el sistema político de ese país". En su intervención en la televión pública rusa, ha asevera que "es evidente que las consecuencias serán extremadamente negativas, pero no creo que por ahora nadie pueda pronosticar cuáles serán".
Bruselas presentará en próximos días su plan para activos rusos mientras Bélgica presiona
La Comisión Europea ha señalado este viernes que presentará en los "próximos días" su propuesta para conceder a Ucrania un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados, mientras Bélgica aumenta la presión sobre una medida que ve arriesgada y perjudicial para los planes de paz para Ucrania. En una carta enviada a la presidenta del Ejecutivo comunitario, el primer ministro belga, Bart de Wever, afirma que "avanzar apresuradamente con el plan de préstamos de reparaciones propuesto tendría, como daño colateral, que nosotros, como Unión Europea, estemos impidiendo efectivamente alcanzar un eventual acuerdo de paz", según recoge el diario Financial Times.
Bélgica, que alberga la mayor parte de los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en el bloque, teme las represalias legales de Moscú si se aprueba el préstamo de reparación de 140.000 millones propuesto por la Comisión y reclama garantías de que toda la UE responderá ante posibles litigios o necesidades financieras que puedan derivar de la medida.
En este sentido, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, ha confirmado que von der Leyen ha recibido la carta y ha insistido en que la institución está "intentando asegurar que todas las preocupaciones expresadas, sobre todo por Bélgica y su primer ministro, son abordadas de forma satisfactoria".
Turquía pide acceso al fondo europeo de defensa y recibe el apoyo de Alemania
El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, ha insistido este viernes en que su país también se ve afectado por el actual debate sobre la arquitectura de la seguridad de la Unión Europea (UE) y de la OTAN frente a la invasión rusa de Ucrania, por lo que ha peido acceso al fondo europeo de defensa de 150.000 millones de euros, SAFE, una medida que cuenta con el apoyo de Alemania. "SAFE tiene para nosotros un valor muy importante, y es fundamental que Turquía no quede al margen, sino que esté incluida", ha señalado en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.
Fidan ha sostenido que Turquía, Alemania y muchos otros países miembros de la OTAN son también parte de la UE, lo que significa que gran parte de la planificación de la Alianza Atlántica en el ámbito de la seguridad afecta directamente a los intereses de Europa. En esta línea, ha añadido que la UE ha debatido la búsqueda de una nueva orientación en el plano de la seguridad y defensa ampliamente en su seno, "pero esta seguridad, esta defensa, también nos concierne profundamente a nosotros", especialmente en las negociaciones de paz que impulsa EEUU para Ucrania.
Kallas reitera que la guerra en Ucrania supone una crisis existencial para la UE
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afirmado este viernes que la guerra en Ucrania supone una crisis existencial para la UE: "Necesitamos que la comunidad internacional resista al agresor ruso, y llamo a todos los miembros de la UpM a apoyarlo. Si la agresión tiene su recompensa en algún lugar, es una tentación para usarla en otro sitio, y eso no interesa a nadie", ha avisado en su intervención inicial del 10 Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo.
Kallas ha lamentado que "el multilateralismo jamás se ha cuestionado tanto, y es precisamente por eso que hace más falta que nunca", y ha reclamado una nueva visión y misión para la UpM, a partir de su nuevo pacto de renovación.
Putin acepta la propuesta de Orbán de que Budapest acoja negociaciones de paz para Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado este viernes la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania. "Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", ha declarado Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.
