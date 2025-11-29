Perú declara el estado de emergencia por la migración y refuerza el control policial en la frontera con Chile

El Gobierno de Perú ha aprobado a última hora de este viernes y tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el estado de emergencia en la frontera con Chile durante un periodo de 60 días, ante el aumento de la migración irregular y "con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia".

La medida, que afecta a los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada, "implica la restricción de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y tránsito", así como la necesidad de solicitar un permiso "a las autoridades competentes" para "la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público", ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Mientras dure la declaración de estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, apoyándose cuando así lo requiera de las Fuerzas Armadas; todo ello atendiendo a "zonas de intervención (creadas) sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos".

Asimismo, se contempla la realización de un "patrullaje motorizado permanente y continuo en la línea fronteriza con Chile" y se autoriza a las fuerzas desplegadas sobre el terreno para la "intervención de los migrantes que intenten cruzar por zonas no habilitadas y/o autorizadas".

"También se refuerza la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, e impulsa la masificación de denuncias en línea. Finalmente, se ordenan operativos contra mercados ilegales como trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, con coordinación multisectorial para garantizar seguridad y orden interno", concluye la nota del Gobierno peruano.

Previamente, el presidente de Perú, José Jerí, adelantaba este mismo viernes que declararía el estado de emergencia en el territorio limítrofe con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países. "Nuestras fronteras se respetan", advertía el presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y poder así "redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas".

Más control migratorio

Ahora, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se ha hecho eco de esas palabras para justificar las acciones que la PNP "está ejecutando" a fin de "a evitar el ingreso irregular de personas a través de los puestos de control fronterizos" en la frontera sur de Perú. "El Estado es uno", ha apostillado Tiburcio antes de defender que la declaratoria del estado de emergencia "permitirá fortalecer la presencia del Estado, intensificar el control territorial y proteger a la población frente a riesgos asociados a ingresos irregulares y delitos transfronterizos".

La aprobación del estado de emergencia llega después de que de Lima anunciase por la tarde la creación "inmediata" de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria con Chile, horas después del primer anuncio del presidente Jerí. En las horas previas, decenas de vehículos de carga habían quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas bloquearan la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en su camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

Perú exige a estas personas, en su mayoría de origen venezolano, un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de una par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, tiene grandes posibilidades de vencer. Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.