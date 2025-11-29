DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

La ONU insta a Israel a investigar de manera "imparcial" y "eficaz" las denuncias sobre torturas El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha pedido a Israel la creación de una comisión de investigación ad hoc para examinar las denuncias sobre torturas contra la población palestina que se han intensificado desde el comienzo de la ofensiva contra la Franja de Gaza del 7 de octubre de 2023.

Kallas ve una "oportunidad" en Gaza y Albares y Safadi reclaman la solución de dos Estados La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha sostenido que existe una "oportunidad real" para la paz en Gaza, mientras que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro de Jordania, Ayman Safadi, han abogado explícitamente por la solución de los dos Estados. Este viernes ha tenido lugar el décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en el que han participado, en el Palau de Pedralbes, representantes de los 43 estados miembros.

Israel anuncia planes para demoler más de 20 edificios en un campamento de refugiados en Yenín, Cisjordania El Ejército de Israel ha anunciado este viernes planes para demoler más de una veintena de edificios en uno de los campamentos de refugiados de la ciudad cisjordana de Yenín, en el marco de su nueva operación a gran escala en Cisjordania y el aumento de los ataques de las fuerzas de seguridad y los colonos contra palestinos en esta parte de los Territorios Palestinos Ocupados.

El Gobierno alemán confirma que Merz efectuará su primer viaje a Israel el 6 y 7 de diciembre El Gobierno alemán confirmó el viernes que el canciller, Friedrich Merz, efectuará su primer viaje a Israel los próximos 6 y 7 de diciembre, tal y como habían apuntado con anterioridad fuentes del Ejecutivo. El 7 de diciembre, Merz se entrevistará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el que abordará, además de las relaciones bilaterales, "la estabilización adicional del alto el fuego en Gaza" y otros temas internacionales, agregó.

Hamás califica el ataque israelí en Siria de "agresión" contra los Estados árabes El grupo islamista Hamás calificó este viernes el ataque israelí en territorio sirio, que ha dejado 13 muertos - incluidos niños -, de "violación de la soberanía siria" y parte de la política de agresión continúa contra los Estados árabes hermanos. "La criminal agresión sionista contra la ciudad de Beit Jinn, en el sur de Siria, que resultó en la muerte de varios civiles sirios, incluidos niños, constituye una violación de la soberanía siria y una continuación de la política de anarquía y agresión practicada por la ocupación sionista contra los Estados árabes hermanos", denunció el grupo en un comunicado.

Urtasun anuncia un congreso para la reconstrucción del patrimonio de Palestina en abril y pide respaldo a la UE El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes desde Bruselas que el próximo mes de abril Madrid acogerá un congreso "para la reconstrucción patrimonial de Palestina", un proyecto que el Gobierno prepara "de la mano" de la Autoridad Nacional Palestina y para el que espera el apoyo de la Unión Europea. El asunto se tratará este mismo viernes a petición de España en la reunión de ministros de Cultura de la UE que se celebra en la capital europea y a la que asiste Urtasun. La cita servirá como primera discusión a Veintisiete para explorar las opciones de una "una gran alianza europea a favor de la protección patrimonial y de la reconstrucción cultural en Palestina".

Siria denuncia más civiles muertos en una incursión de Israel y habla de "crimen de guerra" Las autoridades de Siria han denunciado este viernes la muerte de más de diez civiles, entre ellos varios niños, en una incursión del Ejército de Israel en la localidad de Beit Yin, a las afueras de Damasco, donde se han producido varios enfrentamientos después de que las tropas israelíes cruzaran la frontera para una operación contra supuestos integrantes del grupo islamista Yama Islamiya. El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado "en los términos más firmes" este "ataque criminal" por parte de las tropas israelíes, a las que ha acusado de "un ataque flagrante contra residentes y sus propiedades". "Esto derivó en enfrentamientos entre los residentes y la patrulla invasora, que se vio forzada a retirarse de territorio sirio", ha afirmado.

Jameneí afirma que Irán derrotó a EEUU e Israel en la guerra de junio El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este jueves que su país derrotó a Estados Unidos e Israel en la guerra de los 12 días de junio porque no lograron sus objetivos. "En la guerra de 12 días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas", dijo Jameneí en un discurso en honor de los basiji, milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní. La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel "vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías" en una guerra que, aseguró, llevaban 20 años preparando. "No lograron ninguno de sus objetivos", afirmó y explicó que uno de ellos era "engañar al pueblo iraní y arrastrarlo consigo".