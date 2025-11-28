Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Rusia parará los combates si Ucrania se retira, afirma Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este jueves que cesará los combates en Ucrania si Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados. Estados Unidos presentó la semana pasada un plan para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 que incluía importantes cesiones territoriales de Ucrania a Rusia. El texto, considerado por Kiev y sus aliados europeos como muy favorable a Rusia, fue enmendado tras reuniones entre estadounidenses y ucranianos el fin de semana y debe enviarse ahora a Moscú. "Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates", afirmó Putin en una conferencia de prensa durante una visita a Kirguistán.
Soldados ucranianos rechazan el plan de paz de Trump y piden más apoyo internacional
Los soldados ucranianos anhelan la paz, pero advierten de que las concesiones propuestas en plan de paz de EE.UU. no harán más que fortalecer a Rusia e incentivarla para que continúe su agresión. Los militares que hablaron con EFE desde sus posiciones apremian a los socios extranjeros de Ucrania a enviar más ayuda para mejorar su situación en el frente y reforzar la posición negociadora de Kiev. Las conversaciones acerca de las demandas rusas -que incluyen la retirada de Ucrania de la zona de Donetsk que todavía controla y un veto a su entrada a la OTAN, además de limitaciones al tamaño de su Ejército- son "palabras vacías", dice Vasil Vovk, de la 36 Brigada del Ejército ucraniano.
La Fiscalía de Kiev investiga la ejecución de otros cinco prisioneros de guerra ucranianos
La Fiscalía ucraniana investiga la supuesta ejecución, durante la mañana de este jueves en el frente de Guliaipole del sureste de Ucrania, de cinco soldados ucranianos que habían sido capturados a manos de militares rusos. La Fiscalía examina los hechos como una posible violación de las leyes y costumbres de la guerra recogidas en la Convención de Ginebra, que regula el trato a los militares prisioneros. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) participa en la recogida de pruebas. Ucrania ha informado desde el comienzo de la guerra de decenas de ejecuciones de soldados ucranianos que se habían rendido o habían sido capturados por los rusos.
Jordania exige a Rusia detener el reclutamiento de jordanos tras la muerte de dos de ellos
Jordania exigió este jueves a Rusia que "cese el reclutamiento" de ciudadanos jordanos y que dé de "baja" a quienes hayan sido "previamente reclutados en el Ejército ruso" tras la muerte de dos de ellos, informó el Ministerio de Exteriores jordano. "La Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores está siguiendo los detalles de la muerte de dos ciudadanos jordanos tras su reclutamiento para combatir en el Ejército ruso", indicó el Departamento en un comunicado, sin dar más detalles de los fallecidos. El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, aseguró que están siguiendo de cerca "el reclutamiento de ciudadanos jordanos por parte de entidades extranjeras, lo cual constituye una violación del derecho jordano e internacional y pone en peligro la vida" de sus nacionales.
