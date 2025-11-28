Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Jordania exige a Rusia detener el reclutamiento de jordanos tras la muerte de dos de ellos

Jordania exigió este jueves a Rusia que "cese el reclutamiento" de ciudadanos jordanos y que dé de "baja" a quienes hayan sido "previamente reclutados en el Ejército ruso" tras la muerte de dos de ellos, informó el Ministerio de Exteriores jordano. "La Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores está siguiendo los detalles de la muerte de dos ciudadanos jordanos tras su reclutamiento para combatir en el Ejército ruso", indicó el Departamento en un comunicado, sin dar más detalles de los fallecidos. El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, aseguró que están siguiendo de cerca "el reclutamiento de ciudadanos jordanos por parte de entidades extranjeras, lo cual constituye una violación del derecho jordano e internacional y pone en peligro la vida" de sus nacionales.