Estados Unidos
Trump afirma que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con 'autopen'
Tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron para ocultar su "deterioro cognitivo"
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o 'autopen' por su predecesor, Joe Biden.
"Cualquier documento firmado por 'Adormilado' ('Sleepy' en inglés) Joe Biden con el 'autopen', que fue aproximadamente el 92 % de ellos, queda por la presente rescindido y sin efecto alguno", aseveró el mandatario en su red Truth Social.
El presidente dijo que anula "todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente" por Biden, "ya que las personas que manejaron el 'autopen' lo hicieron de forma ilegal'".
Trump aseguró además que si el exmandatario demócrata reconoce que usó este supuesto bolígrafo, será acusado de perjurio.
El republicano ha acusado a Biden en múltiples ocasiones de no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada, según él, con ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.
En junio, ordenó investigar el supuesto uso del 'autopen' para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca.
Tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron probablemente para ocultar su "deterioro cognitivo".
"Los lunáticos de la izquierda radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso escritorio del Despacho Oval le arrebataron la presidencia", indicó hoy en su perfil de Truth Social.
