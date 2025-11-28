DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha
  2. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  3. Zelenski transforma la 'lista de deseos' de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
  4. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  5. Un congreso de ultras en Madrid difunde las ideas de un poderoso oligarca ultraconservador ruso sancionado por la UE
  6. Tres detenidos por homicidio involuntario tras el incendio que deja al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos en varios bloques de Hong Kong
  7. Dos soldados de la Guardia Nacional, tiroteados en un 'ataque premeditado' cerca de la Casa Blanca
  8. Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas

