DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Jameneí afirma que Irán derrotó a EEUU e Israel en la guerra de junio El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este jueves que su país derrotó a Estados Unidos e Israel en la guerra de los 12 días de junio porque no lograron sus objetivos. "En la guerra de 12 días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas", dijo Jameneí en un discurso en honor de los basiji, milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní. La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel "vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías" en una guerra que, aseguró, llevaban 20 años preparando. "No lograron ninguno de sus objetivos", afirmó y explicó que uno de ellos era "engañar al pueblo iraní y arrastrarlo consigo".

Hamás condena "ejecución a sangre fría" de Israel de dos jóvenes "desarmados" en Yenín La organización islamista palestina Hamás condenó este jueves "la ejecución a sangre fría" de dos jóvenes palestinos "desarmados" por parte de las fuerzas israelíes en Yenín (norte de Cisjordania ocupada), "a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza". "La ejecución a sangre fría de dos jóvenes palestinos desarmados en Yenín por parte de las fuerzas de ocupación, a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza, expone una vez más la mentalidad criminal que rige el comportamiento de la ocupación y su total desprecio por la sangre palestina, violando todas las leyes y normas humanitarias", afirma Hamás en un comunicado. Los islamistas consideran que "este crimen no es un incidente aislado, sino un nuevo eslabón en una campaña sistemática de exterminio y limpieza étnica adoptada por la ocupación, dirigida contra nuestro pueblo en Cisjordania en un intento desesperado por implementar su plan de anexión y desplazamiento".

Amnistía afirma que "el genocidio continúa sin pausa" en Gaza pese a la tregua Amnistía Internacional afirmó el jueves que "el genocidio de los palestinos cometido por Israel en Gaza sigue sin pausa" a pesar del frágil alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. Preguntado por la AFP, el Ministerio de Exteriores israelí no respondió, pero en otras ocasiones Israel ha rechazado acusaciones similares tachándolas de "mentirosas", "antisemitas" o "inventadas". Tras más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, una frágil tregua entró en vigor el 10 de octubre bajo presión de Estados Unidos. Pese a ello, "Israel restringe severamente la entrada de alimentos y el restablecimiento de los servicios esenciales para la supervivencia de la población civil", escribió Amnistía Internacional en un informe que cita testimonios y varios estudios internacionales, especialmente de la ONU.

Israel investiga imágenes de soldados que dispararon a palestinos que se habían rendido en Cisjordania El ejército israelí afirmó este jueves que investiga un "incidente" después de que sus tropas fueran filmadas en Yenín, en Cisjordania ocupada, disparando a dos hombres con los brazos en alto, en señal de que se habían rendido. La Autoridad Palestina informó de la muerte de dos hombres de 26 y 37 años abatidos por tiros israelíes en Yenín y más tarde acusó a las fuerzas israelíes de cometer un "crimen de guerra" y afirmó que se trata de "brutales" ejecuciones sumarias. El ejército y la policía israelí informaron en un comunicado conjunto que los dos hombres estaban buscados por acusaciones de "actividades terroristas" y fueron obligados a salir de un edificio rodeado tras horas de mantener un "proceso de rendición". "Después de que salieron, se disparó contra los sospechosos. El incidente está siendo investigado", afirma el comunicado de las fuerzas israelíes.