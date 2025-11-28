Dubravka Šuica, comisaria europea del Mediterráneo: "El Mediterráneo es clave para la seguridad de la UE en plena guerra de Ucrania"

Dubravka Šuica (Dubrovnik, 1957) es la primera comisaria europea para el Mediterráneo, una cartera creada por la Comisión de Ursula von der Leyen hace justo un año con el argumento de que mirar al sur es clave para la seguridad, la energía y la estabilidad de la UE en plena guerra de Ucrania. Política croata de centro-derecha, ha sido eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Democracia y Demografía, siempre bajo el paraguas del Partido Popular Europeo. En esta entrevista con EL PERIÓDICO, con motivo del 10º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, desgrana los límites de la cooperación con los países vecinos y el pulso geopolítico con Rusia y China.

¿Por qué crear una cartera específica para el Mediterráneo cuando la UE se centra en seguridad y rearme por la guerra de Ucrania?

Precisamente por eso: por seguridad y competitividad, que hoy son prioridades absolutas. Con la guerra de Ucrania se extendió en el vecindario sur la percepción de que la UE solo miraba al este y abandonaba el Mediterráneo. Pero, como vecinos, nos necesitamos para un Mediterráneo próspero y seguro. De hecho, hemos propuesto doblar nuestro presupuesto, de 21.000 a 42.000 millones, para proyectos de cooperación con el Nuevo Pacto por el Mediterráneo.

Al justificar la importancia del Mediterráneo por motivos de seguridad, ¿cómo evita la Comisión caer en el marco que impulsa la extrema derecha?

Por desgracia, algunos reducen el Mediterráneo solo a migración, y eso es un error. El desarrollo, comercio, empleo, medio ambiente y energía son igual de centrales. Queremos dejar atrás los combustibles fósiles rusos y producir renovables en la región, trasladando esa energía a Europa con los mismos estándares ambientales y de derechos humanos. Si Europa se descarboniza pero el norte de África no, el Mediterráneo seguirá contaminado.

Los acuerdos con países del norte de África generan dudas por su tibieza en derechos humanos. ¿Habrá un cambio real de enfoque?

Si Europa se retira, ¿quién está? Dejamos espacio a Rusia o China. Tratamos con países y sistemas muy distintos, pero en derechos humanos somos muy claros: ni un céntimo sin controles estrictos. Siempre hay cláusulas específicas y un seguimiento exhaustivo del dinero, con delegaciones sobre el terreno y socios como UNICEF. En Túnez, por ejemplo, escuchamos versiones muy distintas del gobierno y de la sociedad civil, por eso el diálogo directo es esencial.

En España preocupa la externalización del control migratorio a Marruecos. ¿Qué incluyen realmente esos acuerdos bilaterales de los que sabemos tan poco?

Con Marruecos mantenemos una cooperación sólida que queremos profundizar. El punto más sensible era el Sáhara Occidental: el Tribunal de Justicia de la UE estableció que los productos no podían etiquetarse como originarios del Sáhara. El acuerdo logrado es etiquetarlos por región o ciudad, sin usar ese topónimo, y el Parlamento Europeo lo respaldó por un solo voto, frente a la extrema derecha española. También abordamos cuotas comerciales para evitar desequilibrios, como una entrada masiva de tomates. Buscamos equilibrio: Europa necesita mano de obra marroquí y trabajadores cualificados.

Entonces, ¿cabe esperar desde su cartera un giro real en transparencia y garantía de los derechos humanos con los países vecinos?

Sin duda. La transparencia no es opcional. Existen informes y mecanismos de seguimiento, y nada puede hacerse a espaldas de la opinión pública. Pedimos a nuestros socios que respeten las reglas, pero sin imponer. En cada visita me recuerdan su soberanía, y la respetamos. No se trata de imponer ni de intervenir, sino de cooperar entre socios que se reconocen mutuamente.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / Jordi Otix / EPC

¿Debe la UE inquietarse por la creciente presencia de Rusia y China en el norte de África?

Por supuesto, y precisamente por eso reforzamos nuestra presencia. Somos los vecinos más cercanos, no Rusia ni China. Esto es evidente en Libia o Argelia, pero también en otros países. Moscú y Pekín buscan influir y en ocasiones bloquear nuestros objetivos, pero mantenemos una posición firme. Esta cartera es una respuesta geopolítica clara.

¿Puede Europa competir con la inversión china en grandes infraestructuras en la región?

Queremos más empresas europeas sobre el terreno y evitar que fondos europeos acaben financiando proyectos ejecutados por compañías chinas. En Túnez, por ejemplo, un puente financiado al 50% por la UE fue adjudicado a una empresa china. Eso es inaceptable. Queremos ajustar las normas, proteger nuestros intereses y reforzar la capacidad industrial europea en el Mediterráneo.

El Líbano es uno de los países presentes en este foro, ¿qué puede hacer la UE de forma realista para contribuir a su estabilidad, con la Guerra de Gaza?

Queremos un acuerdo a medida con el Líbano, pero antes deben pasar por los procedimientos con el FMI y la reforma del sistema bancario. Entonces podremos apoyarles en reformas económicas, comercio, migración o medio ambiente.

Usted copresidió el primer grupo de donantes para Palestina, ¿qué resultados concretos se han logrado?

El objetivo es reforzar a la Autoridad Palestina como interlocutor principal de Israel: no será Hamás quien negocie. EEUU no estuvo, pero esperamos su incorporación. Hoy gobiernan en Cisjordania, no en Gaza, pero aspiramos a que gobiernen ambos territorios, algo que exige un alto el fuego duradero.