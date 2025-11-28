El gigantesco incendio de Hong Kong ya contabiliza 128 muertos y decenas de desaparecidos

El incendio que arrasó siete torres de altos edificios de vivienda pública en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, ha alcanzado la categoría de masacre. Al menos 128 personas se han dado por muertas oficialmente pero decenas aún se encuentran desaparecidas o sin identificar. El complejo, Wang Fuk Court, contaba con 1.984 viviendas donde residían unas 4.600 personas. Las autoridades ya hablan de la mayor catástrofe causada por fuego en décadas mientras se han llevado a cabo tres detenciones.

Los detenidos son ejecutivos de una empresa de construcción como autores de un presunto delito de homicio involuntario por haber usado materiales inflamables, incluidos mallas y láminas de plástico, que podrían haber permitido que el incendio se propagara rápidamente.

Las autoridades han informado el viernes que el fuego está bajo control y las labores se centran en la identificación de cadáveres y atención a los heridos. En paralelo, los investigadores indagan en qué provocó el dantesco fuego y a quién hay que atrubuir responsabilidades.

Andamiaje de bambú

El incendio comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, construido con bambú. Fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4. El complejo afectado está inmerso en un proceso de renovación valorado en 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), un proyecto que ya provocó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Incidentes como este vuelven a poner el foco en la seguridad de los andamios de bambú, habituales en Hong Kong por su ligereza y bajo coste, pero también asociados a riesgos en contextos de alta densidad urbana, renovación constante y condiciones propicias a la sequía.

Más de 700 bomberos y 140 camiones antiincendios continúan trabajando para controlar el fuego, que ha afectado a siete bloques del vecindario. Las elevadas temperaturas y la caída de andamios y escombros han complicado el acceso de los equipos de rescate.

Vecinos de la zona han expresado su indignación por la aparente lentitud en la extinción. Una residente, de apellido Cheung, declaró al ‘South China Morning Post’ que "los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos", y recordó que en obras cercanas ya se había multado a obreros por fumar.

Un alto mando policial de Tai Po explicó horas antes que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, era imposible realizar registros piso por piso para confirmar las evacuaciones, por lo que aún se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

Un gran incendio en un barrio de Hong Kong deja al menos 4 muertos / Kobe Li / Nexpher / ZUMA Press / VÍDEO: EFE

En paralelo, una organización de rescate animal estimó que más de un centenar de mascotas habrían quedado atrapadas. Hong Kong Pet Club ha desplazado dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados.

El partido DAB, mayoritario en el territorio, ha suspendido todos sus actos de campaña previstos para las próximas elecciones legislativas en señal de respeto a las víctimas.