Este será el país que se incorpore a la eurozona en 2026

El próximo 1 de enero de 2026, Bulgaria dará un paso decisivo en su integración europea al adoptar el euro como moneda oficial. Con esta adhesión, sigue los pasos de Croacia, que lo hizo en 2023, y se convierte en el país número 21 de la eurozona, reforzando la unión monetaria iniciada en 1999. El Consejo de la UE ha fijado el tipo de conversión para la leva, la moneda búlgara, de 1 euro=1,95583 levas. Redondeando, 2 levas por un euro.

Con la entrada de Bulgaria, el alfabeto cirílico se suma al latino y al griego en las monedas de euro y aparecerá en el anverso de las monedas búlgaras. En todas las piezas figurará la palabra 'БЪЛГАРИЯ' (BULGARIA). Además, en las monedas de 1 céntimo, aparecerá la inscripción 'стотинка' (céntimo); en las monedas de 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 'стотинки' (céntimos); y en las monedas de 1 y 2 euros se leerá 'евро' (euro). Otra particularidad de las monedas de 2 euros búlgaras es que el canto estará grabado con la inscripción 'БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ' (Dios salve a Bulgaria).

El diseño de las monedas

El diseño de las monedas de euro búlgaras mantiene los motivos presentes en las actuales levas y céntimos, que actualmente circulan en este país de más de 6,5 millones de habitantes. Según el Banco Nacional de Bulgaria, la razón de esta continuidad es que son símbolos que están consolidados y son bien aceptados por la ciudadanía búlgara.

Las seis piezas con valor inferior a un euro mostrarán la imagen del Caballero de Madara, un relieve medieval tallado en roca en un acantilado cercano a la ciudad de Šumen, en el nordeste de Bulgaria, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por su parte, las monedas de 1 euro mostrarán la efigie de San Iván de Rila, un monje ermitaño del siglo IX y figura clave en la historia y cultura del país, con un diseño casi idéntico al de la actual moneda de 1 leva.

En las monedas de 2 euros aparecerá Paisio de Hilandar, clérigo del siglo XVI y autor de la primera historia de Bulgaria (Istoriya Slavyanobolgarskaya), considerada la semilla del Renacimiento búlgaro. El diseño será prácticamente igual al de las actuales monedas de 2 levas.

Próximos países en incorporarse al euro

Tras Bulgaria, hay varios países que se preparan para unirse al euro. Todo apunta a que Rumanía podría ser el próximo, aunque no hay fecha fijada y su incorporación todavía podría tardar varios años. Hungría, Polonia, República Checa y Suecia también tienen el compromiso de adoptar el euro, pero tampoco hay un plazo temporal en el horizonte.