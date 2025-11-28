Un gran escándalo de corrupción acecha al Gobierno de Zelenski con la investigación de su mano derecha

El gran escándalo de corrupción que engulle la política ucraniana desde hace meses, que ya ha costado la dimisión de dos ministros y amenaza la estabilidad del Gobierno de Volodímir Zelenski en el momento más delicado de las negociaciones de paz con Rusia, ha dado este viernes un giro inesperado.

Agentes de las dos principales agencias de anticorrupción ucranianas han registrado el domicilio de Andrii Yermak, el jefe de gabinete del presidente Zelenski y considerado la segunda persona más poderosa del país.

"Por un lado daña la imagen internacional de Ucrania. Pero por otro, vemos que las agencias anticorrupción y los medios están funcionando", dice Timofii Brik a EL PERIÓDICO

El propio Yermak lo ha confirmado y ha anunciado cooperación total con los agentes del Buró Nacional contra la Corrupción de Ucrania (NABU) y la Oficina Especial del Fiscal Anticorrupción (SAPO), que buscan pruebas de su implicación en el gran escándalo de desvío de fondos públicos que asola la política ucraniana.

"Esto es la prueba de que estamos luchando contra la corrupción de forma seria, como en cualquier país democrático, y de que nadie está por encima de la ley", asegura en conversación telefónica desde Kiev con EL PERIÓDICO Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania. "Tenemos agencias independientes luchando contra la corrupción. Es importante que nuestros donantes internacionales sepan que no es un escándalo que afecte a la ayuda internacional, sino un esquema clásico de cobro de comisiones ilegales sobre la adjudicación de contratos de energía. Los involucrados se llevaban coimas del 10% y del 20%".

Escándalo en plenas negociaciones

El anuncio sale a la luz en un momento en el que Ucrania mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia. Yermak, de 54 años, es el negociador clave en este proceso.

Las investigaciones estarían relacionadas con uno de los peores escándalos de corrupción que han sacudido el país, y ya han provocado la destitución de dos ministros, los de Justicia y Energía. El escándalo estalló a principios de noviembre, cuando la NABU reveló la existencia de un "sistema criminal", orquestado según los investigadores por un allegado del presidente. La red, según esta misma fuente, permitió desviar 100 millones de dólares del sector energético.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto al jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, durante su visita a Madrid el 18 de noviembre de 2025 / OSCAR DEL POZO / AFP

"Yermak se ha convertido en la cabeza de una estructura vertical de corrupción en el país", apunta una exfuncionaria del Gobierno de Zelenski que pide mantener el anonimato. "Y obviamente el presidente Zelenski sabe bien lo que Yermak está organizando, porque el dinero no va solo a Yermak. De hecho, la corrupción se ha convertido en el principal pilar de la economía de guerra actual de Ucrania, y esa es una de las grandes razones por las que hoy estamos perdiendo".

Segundo hombre más poderoso de Ucrania

Yermak, antiguo productor de cine y jurista especializado en propiedad intelectual, es considerado por muchos como el segundo hombre más influyente del país, solo por detrás del presidente Zelenski. Su influencia sobre este último suscita interrogantes incluso en el equipo presidencial. Sus detractores lo acusan, en particular, de haber acumulado demasiado poder.

"Hay un lado positivo y otro negativo de todo esto. Es un enorme escándalo y los ucranianos están realmente enfadados. Perjudica la legitimidad política del Gobierno de Ucrania y esto nos puede perjudicar a nivel de percepción global", dice a EL PERIÓDICO Timofii Brik, rector de la Kyiv School of Economics. "Pero, por otro lado, asombra que las instituciones ucranianas funcionen pese a toda la crisis. Las instituciones ucranianas anticorrupción funcionan, y funcionan bien, porque identifican casos de corrupción y actúan en consecuencia. También vemos que los medios de comunicación funcionan: no hay miedo, no hay censura".

En medio de esta trama se conoció el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos tras negociaciones secretas con Rusia. Ese plan fue transformado por Kiev con ayuda de los europeos en algo aceptable para Ucrania. La pelota está ahora de nuevo en el tejado del principal mediador, la Administración Trump, y Moscú, que por el momento rechaza la propuesta, que incluye garantías de defensa de Ucrania por parte de Estados Unidos.