Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia

Hay ocasiones en que las casualidades y las “puñetas” causadas por el destino ponen en el día a día escenas que perfectamente podrían formar parte de cualquier ‘sitcom’ o ‘sketch’ con el humor más simple posible. Y es que Namibia, escenario de esta escena rocambolesca, está a punto de ganar unas elecciones Adolf Hitler. Pero no el dictador y responsable del holocausto judío y la Segunda Guerra Mundial, sino un político de 59 años condenado a vivir con nombre marcado en la historia.

Podría parecer una broma, pero no, a unos ocho mil kilómetros de Alemania, en este país del sur de África, este político y exactivista, que forma parte de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), está a un paso de lograr su reelección en los comicios regionales celebrados el 26 de noviembre de este año. Especialmente en el distrito electoral de Ompunjda, en la región de Oshana, al norte de Namibia, donde Adolf Hitler Uunona es altamente conocido.

De hecho, aunque la Comisión Electoral todavía no ha publicado el recuento oficial, varios medios le dan ya el triunfo fue por un amplio margen, en la que sería su quinta victoria consecutiva en esta circunscripción.

Uunona, de izquierdas y veterano en su región, es una figura muy respetada en su comunidad y a nivel nacional. Con una trayectoria más que consolidad durante la que ha participado activamente en la lucha contra el apartheid, los movimientos por la independencia y en pro de las comunidades norteñas del país. Especialmente en proyectos para el desarrollo de infraestructuras y programas comunitarios en su comunidad, donde gobierna desde 2004.

Sin embargo, y pese a que en las elecciones de 2020 logró nada menos que el apoyo del 85% de los votos, Uunona es conocido principalmente por la trascendencia histórica y social de su nombre, y por la falta de puntería que tuvieron sus padres al ponérselo.

De hecho, él mismo, que para evitar confesiones o disidencias opta por presentarse únicamente como Adolf Uunona, ha reconocido con anterioridad que su padre "probablemente no comprendía” que este nombre estuviera vinculado con el nazismo ni con las barbaries de la Segunda Guerra Mundial. Según ha declarado en varias entrevistas, no fue consciente del peso del homónimo europeo hasta que creció, pero, sin embargo, y estando radicalmente en contra de sus pensamientos, no tiene intención de cambiarlo.

Namibia, colonia alemana

Pero más allá del despiste familiar al bautizar a Uunona con este nombre, este tienen un origen más que comprensible, el pasado colonial de Namibia. El país estuvo bajo manto germano desde 1884 y 1915, más de 30 años que dejaron una herencia muy presencia en las calles. La proliferación de nombres alemanes en muchas familias. Aunque algunos, con peor suerte que otros.

Uunona, que también bromea con esta situación y asegura que "No estoy tratando de dominar al mundo", ha lamentado en varias ocasiones que se hable más de su nombre que de las necesidades del distrito que él gobierna desde 2020. Razón por la que en los pasados comicios optó por ocultar su nombre completo hasta que se conocieron oficialmente los resultados.

Aunque para su consuelo, el suyo no es el único caso con esta mala fortuna en su nombre. En la india Adolf Lu Hitler R. Marak, nacido en 1958, también se consolidó como un político con trayectoria, llegando al cargo de ministro de Medio Ambiente durante el mandato de E.K. Mawlong (2000-2001); el de ministro de Cooperación durante el de F. A. Khonglamy (2002-2003); y a ocupar un escaño en el congreso estatal hasta febrero de 2003. Año en el que fue detenido tras ser acusado de mantener relaciones con el grupo disidente Achik National Volunteers' Council.