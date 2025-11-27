En Directo
Al minuto
Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
La oposición ucraniana, suspicaz ante plan de paz, urge a Zelenski a proteger líneas rojas
Los partidos clave de la oposición en Ucrania se muestran suspicaces ante las negociaciones en torno al plan de paz de EE. UU. e instan al presidente, Volodímir Zelenski, a rechazar concesiones territoriales y restricciones al Ejército ucraniano, así como a garantizar que cualquier acuerdo se alcance de modo transparente en base a un amplio consenso interno. La integridad territorial de Ucrania, su capacidad de defenderse y de elegir su futuro geopolítico son las líneas rojas clave que Kiev no debe cruzar, según las formaciones Solidaridad Europea, Batkivshchina (Patria) y Golos (Voz), que creen que Rusia no está aspirando a una paz genuina. "(Vladímir) Putin no ha cambiado sus propios objetivos: su 'diplomacia' no es más que otra forma de librar la guerra y de ganar tiempo", afirmó el expresidente y líder de Solidaridad Europea Petró Poroshenko en la cumbre virtual del Partido Popular Europeo este miércoles.
Rusia afirma que hay en curso un "proceso serio" para poner fin a guerra en Ucrania
Rusia calificó el miércoles de "proceso serio" los esfuerzos diplomáticos en curso en torno al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de la visita prevista para la próxima semana a Moscú del emisario estadounidense Steve Witkoff. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no hay "actualmente nada más importante" que el "proceso serio" en curso, aunque advirtió que todavía es "demasiado pronto" para saber si el posible final del conflicto, iniciado en febrero de 2022, está cerca. El pasado fin de semana, representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para hablar del controvertido plan inicial de 28 puntos presentado por Estados Unidos, considerado muy favorable para Moscú. El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió además el lunes y martes con representantes rusos en Abu Dabi.
Presiones para que cualquier acuerdo de paz en Ucrania incluya el desarme nuclear
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) dio este miércoles la bienvenida a los actuales contactos para intentar lograr la paz en Ucrania, pero subrayó la necesidad de que cualquier acuerdo al respecto incluya medidas para el desarme nuclear. "Todo acuerdo de paz sostenible debe incluir la retirada de todas las armas nucleares de los países europeos", aseguró en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke. Al respecto, agregó que Estados Unidos y Rusia "deberían ir más allá de prorrogar los tratados de control de armamento existentes y negociar la eliminación de sus arsenales, como ha sugerido anteriormente el presidente Donald Trump". "Solo así podrá garantizarse la seguridad de la población europea", insistió Parke, quien subrayó que "reforzar la disuasión nuclear solo aumenta los riesgos".
Peskov sale en defensa de Witkoff tras las críticas por la filtración del plan de paz para Ucrania
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido este miércoles en defensa del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, después de las críticas que ha recibido por la filtración del plan de paz para Ucrania, algunas en Estados Unidos, pero también entre destacados funcionarios del Gobierno de Rusia. El portavoz del Kremlin ha alertado de que las críticas que Witkoff ha estado recibiendo en Estados Unidos, algunas incluso con la demanda de cesarle, son un intento de boicotear un solución para Ucrania. "Surgirán muchas personas que no se detendrán ante nada para perturbar este proceso", ha afirmado. Peskov ha afirmado que "no hay nada particularmente alarmante" en estas filtraciones, a pesar de que desde Moscú se han llegado a calificar de inaceptables, el último de ellos en hacerlo, Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin, pero también días antes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
El Kremlin califica de "serias" las conversaciones en curso para terminar con conflicto en Ucrania
El Kremlin afirmó este que las conversaciones en curso sobre la propuesta de Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania son un "proceso serio", antes de la visita prevista la próxima semana a Moscú del emisario especial estadounidense Steve Witkoff. "El proceso está en curso. Se trata de un proceso serio", declaró a un periodista el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El vocero agregó que "muchas personas" intentarán "desbaratar" las conversaciones.
La oposición ucraniana, suspicaz ante plan de paz, urge a Zelenski a proteger líneas rojas
Los partidos clave de la oposición en Ucrania se muestran suspicaces ante las negociaciones en torno al plan de paz de EEUU e instan al presidente, Volodímir Zelenski, a rechazar concesiones territoriales y restricciones al Ejército ucraniano, así como a garantizar que cualquier acuerdo se alcance de modo transparente en base a un amplio consenso interno. La integridad territorial de Ucrania, su capacidad de defenderse y de elegir su futuro geopolítico son las líneas rojas clave que Kiev no debe cruzar, según las formaciones Solidaridad Europea, Batkivshchina (Patria) y Golos (Voz), que creen que Rusia no está aspirando a una paz genuina.
El Kremlin cree que quienes piden destituir a Witkoff quieren abortar negociaciones de paz
El Kremlin denunció este miércoles que quienes piden la destitución del enviado estadounidense, Steve Witkoff, tras la filtración a la prensa de su conversación telefónica con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, buscan torpedear las negociaciones de paz en Ucrania. "Es probable que las voces que ahora piden la destitución de Witkoff tengan como principal objetivo frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local. El secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, añadió que "por supuesto, surgirán muchas personas que no se detendrán ante nada para perturbar este proceso". A su vez, el Kremlin no observa "nada particularmente alarmante" en las filtraciones de la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que Putin llamara al presidente de EEUU, Donald Trump.
Ucrania defiende el plan de paz de 19 puntos revisado e insta a nuevas conversaciones
Los funcionarios ucranianos siguen expresando su apoyo al último plan de paz de 19 puntos y demuestran la disposición de Ucrania a entablar nuevas conversaciones. El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, declaró a Axios que los funcionarios estadounidenses y ucranianos han llegado a un acuerdo de principio sobre la mayoría de los aspectos de la última propuesta de paz y que Zelenski desea negociar concesiones territoriales directamente con Trump. Yermak afirmó que el borrador actualizado del texto sobre garantías de seguridad "parece muy sólido" y que EEUU tuvo una "reacción positiva" ante la posibilidad de consagrar las garantías de seguridad para Ucrania en un tratado formal. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, declaró que Ucrania busca organizar una reunión entre Zelenski y Trump en Washington en noviembre de 2025 para completar los pasos finales y "llegar a un acuerdo" con Trump. Ucrania acordó limitar su ejército a 800.000 efectivos. Ucrania tiene actualmente aproximadamente 900.000 militares activos.
Beatriz Ríos
Kallas dice que es Rusia, no Ucrania, la que debería reducir su Ejército en el proceso de paz
"Si queremos evitar que esta guerra continúe, entonces en realidad deberíamos limitar el Ejército de Rusia y también su presupuesto militar", ha dicho este miércoles la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, durante una rueda de prensa en Bruselas, en referencia al plan de paz para Ucrania negociado entre la Casa Blanca y el Kremlin que contemplaría reducir las fuerzas armadas ucranianas. Más información, aquí.
Rusia descarta cualquier "concesión" en la propuesta presentada por EEUU para un acuerdo de paz en Ucrania
El Gobierno de Rusia ha descartado este miércoles cualquier "concesión" por parte de Moscú en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para un posible acuerdo de paz en Ucrania, al tiempo que ha aplaudido los "esfuerzos" del presidente estadounidense, Donald Trump, para encontrar "soluciones razonables" al conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Aplaudimos los esfuerzos de la Administración Trump para hallar soluciones razonables y sensibles", ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, quien ha sostenido que "las diversas versiones de este plan son materia de negociación" y ha recalcado que "no puede haber conversaciones sobre concesiones o rendición" por parte de Rusia.
- Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
- El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo
- Zelenski transforma la 'lista de deseos' de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- Un congreso de ultras en Madrid difunde las ideas de un poderoso oligarca ultraconservador ruso sancionado por la UE
- Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos
- Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas
- Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha