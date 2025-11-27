El sospechoso del ataque contra la Guardia Nacional en Washington DC trabajó para EEUU en Afganistán

Las autoridades de Estados Unidos desconocen aún la motivación por la que Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, disparó el miércoles a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, a los que ha dejado en estado crítico, pero este día de Acción de Gracias han ofrecido más detalles sobre el sospechoso y su ataque.

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, ha confirmado en un comunicado que Lakanwal trabajó para múltiples agencias de EEUU en Afganistán, incluyendo una unidad apoyada por la CIA en la provincia de Kandahar, uno de los feudos de los talibanes.

Una vez que en 2021 el entonces presidente Joe Biden retiró a las tropas estadounidenses de Afganistán y los talibanes regresaron al poder, Lakanwal se benefició de la Operación Aliados Bienvenidos, con la que el gobierno del demócrata autorizó la entrada en EEUU de afganos que habían colaborado con su ejército y sus agencias de inteligencia.

Ataque a la inmigración

El recuerdo de la “desastrosa” retirada de Afganistán y las críticas a la supuesta falta de controles riguroso de historiales de seguridad de los afganos a los que benefició el programa se han convertido en el centro de los ataques de Donald Trump y de su gobierno a las acciones de Lakanwal, y en la puerta para denuncias más amplias a todo el proceso de entrada de inmigrantes.

Su gobierno este verano, en julio, ya había retirado protecciones humanitarias para afganos que se habían instalado en EEUU. Se hizo citando como argumento que supuestamente había "mejorado la situación de seguridad" en Afganistán y que la economía afgana se estaba "estabilizando”

“Nunca se le debería haber permitido venir”, ha dicho en su comunicado Ratcliffe, la misma idea que han lanzado en una rueda de prensa este jueves en la capital Jeanine Pirro, la fiscal de DC nombrada por Trump, y Kash Patel, director del FBI, que ha dicho que se está "revisando su estatus de inmigración y su proceso de escrutinio".

“Es lo que pasa cuando se permite entrar a EEUU a personas que no han sido sometidas al escrutinio adecuado” ha dicho Pirro, que también ha defendido el polémico despliegue de la Guardia Nacional autorizado por Trump en la capital, parte de una campaña en la que el presidente ha llevado a militares a diversas ciudades de EEUU.

Pirro ha dicho que el despliegue es necesario y representa una “línea que separa a una sociedad civilizada de una de barbarie”. En el caso de Washington la Administración lo ha justificado justificó por una supuesta emergencia de crimen y la violencia, pero una jueza federal ha determinado que posiblemente es ilegal y ha instado a la retirada de los soldados, aunque había dado tres semanas al gobierno para apelar su decisión.

De costa a costa

Pirro ha dado en la comparecencia ante la prensa nueva información sobre el sospechoso, el ataque y las víctimas, dos soldados que ha identificado como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. Ambos recibieron heridas de bala y, tras ser sometidos a cirugía, siguen en estado grave.

Lakanwal, según se ha informado en esa rueda de prensa, residía con su esposa y con cinco hijos en Bellingham, una localidad al norte de Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste. Desde allí cruzó todo el país en coche hasta Washington DC, la capital, en la costa este, y cometió su ataque.

Para este usó un revólver Smith & Wesson. Primero disparó a uno de los soldados, que cayó herido. Después siguió disparando e hirió al otro. Luego él mismo resultó herido de bala por los disparos de otro de los miembros de la Guardia Nacional desplegados en la zona y fue reducido. Quedó en custodia y ha sido hospitalizado y atendido de sus heridas.

Los cargos

Por ahora los cargos que se le van a imputar, según ha explicado Pirro, son tres de ataque con intento de matar, que conllevan una pena de hasta 15 años en prisión en Washington DC, y posesión de armas. Los cargos podrían agravarse si alguno de los dos soldados muere.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha adelantado en una entrevista en Fox News que van a buscar también cargos por terrorismo y que pedirá la pena de muerte si fallecen Beckstrom o Wolfe.