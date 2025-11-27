¿Qué sabemos del ataque a dos militares en Washington? Un presunto autor afgano y una conexión con la CIA

En la víspera del Día de Acción de Gracias, dos agentes de la Guardia Nacional fueron víctimas el miércoles de un tiroteo en las inmediaciones de una estación de metro a 500 metros de la Casa Blanca. El suceso se produjo en torno a las 14.15 del mediodía hora de Washington y los dos militares se encuentran en estado crítico, después de sufrir al menos tres disparos a bocajarro. Tras este incidente, definido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un "acto de terrorismo", la Administración norteamericana ha optado por aumentar la presencia del Ejército en la capital y por endurecer las medidas migratorias en todo el país. ¿El motivo? La procedencia del principal sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, un joven de 29 años y ciudadanía afgana que ingresó al país en 2021.

Sin embargo, la información sobre el suceso, sobre las motivaciones del presunto autor y sobre las próximas decisiones del ejecutivo estadounidense es muy escasa.

Según la información transmitida en las últimas horas por parte de la Administración Trump y por uno de los responsables de la policía metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, el sospechoso se dirigió caminando hacia los militares que estaban en las inmediaciones de la estación de metro cercana a la Casa Blanca, y tras mostrar una pistola, les disparó en hasta tres ocasiones, antes de que un tercer soldado abatiera al tirador. Aunque las autoridades no han aclarado quién intervino para frenar el ataque, varios vídeos muestran a las fuerzas de seguridad durante su captura en las afueras de la estación de metro.

Por ahora, aunque Trump ha llamado a este incidente un “acto de terrorista”, las autoridades de Afganistán, país del presunto autor, no han hecho ningún comentario. Así pues, con la información actual, el sospechoso habría actuado completamente por su cuenta.

Aunque en un primer momento el gobernador de Virginia Occidental, Patrick James Morrisey, estado del que procedían los dos militares atacados, había informado erróneamente de su fallecimiento a través de su cuenta de X, por culpa de “informaciones contradictorias”, las autoridades no tardaron en desmentir estas afirmaciones y aclarar que ambos se encuentran hospitalizados y en estado crítico.

El principal sospechoso, que se encuentra bajo custodia policial, ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y de origen afgano. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó a Estados Unidos en 2021, durante la Administración de Joe Biden (2020-2024) bajo el programa 'Operación Aliados Bienvenidos', que dio acogida a personas afganas tras la toma de Kabul por parte de los talibanes en julio de 2021.

Lakanwal obtuvo un permiso de dos años en 2021 para permanecer en EEUU, pero en la actualidad estaba bajo un estatus irregular tras haber expirado el programa impulsado por el anterior Gobierno. No obstante, las autoridades locales no han desvelado todavía información sobre los motivos del ataque o antecedentes del presunto autor.

Sobre su llegada a EEUU bajo el citado programa de acogida, Fox News ha desvelado que el sospechoso del ataque habría estado vinculado con varias entidades del Gobierno federal, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la que trabajó como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha señalado en declaraciones a Fox News que, durante la retirada de EEUU de Afganistán en 2021, la Administración Biden justificó que llegada de Lakanwal "debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA". Una maniobra por la que llegaron muchos ciudadanos afganos a EEUU y que, según Ratcliffe, no se debería haber permitido.

Tras conocerse el ataque, Trump, en un video desde su residencia de Palm Beach donde se encuentra para celebrar el Día de acción de Gracias, afirmó que se trata de "un acto de maldad, de odio y de terrorismo". Y por esa razón, reforzando su discurso y sus medidas contra la inmigración, ha decidido congelar todos los procesos migratorios procedentes de Afganistán.

"Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán", ha aseverado el presidente en un mensaje donde ha culpado a su antecesor de permitir la llegada al país del presunto autor del ataque. En esta línea, y tras calificar al sospechoso de “animal”, ha prometido endurecer las medidas migratorias contra las personas afganas.

"Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes", declaró este miércoles el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en redes sociales. Por su parte, una coalición de grupos sociales que apoyan a los afganos a migrar conocida como #AfghanEvac, ha reclamado por diferentes medios y plataformas la necesidad de que el tirador "se enfrente a un proceso legal justo" y que este suceso no sirva "como excusa para menospreciar a toda una comunidad".

En el mismo vídeo, Trump ordena el despliegue de más fuerzas militares para controlar la situación. En este sentido, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que mandarán otros 500 militares, que se sumarían a los 2.500 que desde agosto ya se encuentran en Washington patrullando la capital.

De hecho, los dos agentes heridos pertenecen a las fuerzas federales desplegadas por Trump en agosto para mitigar el “crimen fuera de control” que, a su juicio, se estaba dando en la capital. Una fuerza que, según un miembro de la Guardia Nacional desplegada en California, en declaraciones a ‘The New York Times’, ya había mostrado su preocupación sobre la posibilidad de que se dieran este tipo de ataques. "Este despliegue aumenta el riesgo de que nosotros acabemos disparando a civiles o de que ellos nos disparen a nosotros”, ha asegurado.