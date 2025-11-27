Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego. / Omar Ashtawy / Europa Press

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  2. El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo
  3. Zelenski transforma la 'lista de deseos' de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
  4. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  5. Un congreso de ultras en Madrid difunde las ideas de un poderoso oligarca ultraconservador ruso sancionado por la UE
  6. Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos
  7. Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas
  8. Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha

“Si no pueden amar nuestro país no los queremos”: Trump se lanza contra la inmigración tras el ataque en DC

“Si no pueden amar nuestro país no los queremos”: Trump se lanza contra la inmigración tras el ataque en DC

El Papa inicia su visita a Turquía y Líbano para hablar de paz y unidad, con la guerra de telón de fondo

Israel comparte las "enseñanzas" de la guerra en Gaza en un seminario con mandos militares internacionales

Israel comparte las "enseñanzas" de la guerra en Gaza en un seminario con mandos militares internacionales

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Dos soldados de la Guardia Nacional, heridos graves en un "ataque premeditado" cerca de la Casa Blanca

Dos soldados de la Guardia Nacional, heridos graves en un "ataque premeditado" cerca de la Casa Blanca

El Ejército de Guinea Bissau confirma un golpe de Estado y depone al presidente, Umaro Sissoco Embaló

Tres detenidos por homicidio involuntario tras el incendio que deja al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos en varios bloques de Hong Kong

Tres detenidos por homicidio involuntario tras el incendio que deja al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos en varios bloques de Hong Kong