DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El ejército israelí lanza una nueva operación en el norte de Cisjordania
El ejército israelí anunció este miércoles el inicio de una "amplia operación" contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967. "Durante la noche [del martes al miércoles], las fuerzas [israelíes] comenzaron a operar en el marco de una amplia operación antiterrorista en la región del norte de Samaria", indicaron los militares en un comunicado, utilizando el nombre bíblico que los israelíes emplean para referirse al norte de Cisjordania. El ejército afirmó que la operación comenzó con ataques aéreos para aislar la zona, seguidos de "registros" sobre el terreno. También dijo haber disparado y matado a un "terrorista" que "lanzó un explosivo contra las tropas (israelíes) que operaban en la zona de Qabatiya", en la provincia de Yenín, adyacente a Tubas.
Hamás exige poder evacuar a sus combatientes de los túneles en Gaza
El movimiento islamista palestino Hamás pidió el miércoles a los países mediadores que presionen a Israel para que permita la salida de decenas de sus combatientes atrapados en túneles de la Franja de Gaza. La petición se produce después de que el ejército israelí dijera que mató la semana pasada a más de una veintena de miembros de Hamás "que intentaban huir de las infraestructuras subterráneas de terror de la zona", además de detener a ocho. "Consideramos (a Israel) plenamente responsable de la vida de nuestros combatientes, y pedimos a los mediadores que actúen de inmediato para presionar y conseguir que nuestros hombres puedan regresar a casa", aseguró el movimiento proiraní en un comunicado. Es la primera vez que el grupo islamista reconoce públicamente que algunos de sus milicianos han quedado atrapados en los pasos subterráneos.
Irán dice que está abierto a negociar cuando EEUU deje de lado su "deseo de dictar"
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que su país está abierto a negociar sobre la cuestión nuclear con Estados Unidos cuando Washington deje de lado su "deseo de dictar", porque por el momento no ven una "actitud" de llegar a un acuerdo ganador para ambas contrapartes. Así lo manifestó en una entrevista con el canal internacional de televisión France 24, concedida con motivo de una visita a Francia para mantener una reunión con su homólogo de ese país, Jean-Noël Barrot, de la que por el momento no han trascendido detalles. Araqchí explicó que "hace tiempo" que no tienen contactos con los altos cargos del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pero aseguró que "los canales de comunicación existen" y que están "siempre listos para negociar".
Israel pide a Argentina declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, se reunió este miércoles con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, a quien planteó la "necesidad" de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. En su segunda jornada de visita en Argentina, Saar se entrevistó con Bulleich, quien resaltó el "trabajo conjunto en la defensa" de ambas "naciones, la democracia y la lucha contra el terrorismo". "Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica", aseguró Bullrich a través de la red social X. Saar dijo por su parte que habló con Bullrich sobre "los desafíos de seguridad de Israel y Argentina y de las maneras de cooperar".
El Ejército de Israel mata a seis milicianos Gaza este miércoles en el cerco a Rafah
El Ejército de Israel afirmó el miércoles que ha matado a dos gazatíes que vinculó a Hamás y la Yihad Islámica Palestina en dos ataques distintos en la Franja de Gaza en la tarde de este miércoles, elevando a seis el número de muertos en ataques contra el enclave a lo largo del día. Inicialmente, seis de ellos emergieron de un túnel y las fuerzas armadas bombardearon su posición. Posteriormente, los soldados se acercaron a la posición e identificaron un fallecido en el ataque, además de abatir a otros tres combatientes armados en el lugar. Israel mantiene una campaña en Rafah contra un grupo de milicianos islamistas que quedaron atrapados en los túneles de la ciudad cuando el Ejército israelí la declaró como un área militarizada bajo su control. Según la prensa local, la cifra varía entre los 100 y 200 combatientes.
Israel amenaza con intervenir "con fuerza" en Líbano si Hizbulá no se desarma "antes de finales de año"
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que las tropas israelíes intervendrán "con fuerza" en territorio libanés si el partido-milicia chií Hizbulá no se desarma "antes de finales de año". "No creo que Hezbolá se vaya a desarmar voluntariamente. Estados Unidos ha exigido al grupo a hacerlo antes de fin de año, pero no veo que esto vaya a suceder", ha indicado ante la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí. Katz ha indicado así que las tropas israelíes tomarán esta decisión para proteger a los residentes del norte de Israel, si bien ha asegurado que la situación tanto militar como civil de Hizbulá "es peor que antes" gracias a las operaciones del Ejército sobre el terreno.
Oenegés israelís denuncian ante la ONU la tortura como "violencia estatal institucionalizada"
Un grupo de oenegés israelís de derechos humanos denunciaron ante la ONU el uso por parte del Estado de Israel de la tortura como un instrumento de "violencia estatal institucionalizada" contra los detenidos palestinos en los territorios ocupados y en el propio territorio israelí, que se ha visto agravado desde el ataque de Hamás del octubre de 2023. En un informe remitido al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que publicará sus observaciones sobre Israel en los próximos días, afirman que la tortura "se ha convertido en una herramienta deliberada y generalizada de las políticas estatales" y que se produce durante todo el proceso de detención de los palestinos, desde el arresto, hasta el interrogatorio y el encarcelamiento. El documento está firmado por cinco organizaciones israelíes -el centro legal Adalah, HaMoked, el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Padres contra la Detención de Niños (PACD)- y detalla que mientras altos funcionarios israelíes han sancionado estos abusos, los mecanismos judiciales, administrativos y médicos no han intervenido.
La diferentes caras de la violencia económica sobre las mujeres palestinas
La violencia económica se materializa de diversas formas sobre las mujeres palestinas, desde el cierre de comercios en el norte de Cisjordania por las incursiones militares israelíes, hasta la destrucción de casi toda la tierra agrícola en Gaza, pasando por la prohibición de trabajar o la retención de sus salarios por parte de los hombres palestinos. Un informe publicado por el Ministerio de la Mujer palestino, dentro campaña anual de los "16 Días de Activismo contra la Violencia de Género", muestras las diferentes caras que adopta este tipo de violencia en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupados.
Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza
Las autoridades de Israel han entregado los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de la entrega el martes del cuerpo de un rehén hallado el lunes por Yihad Islámica en el enclave palestino.
Hamás pide a mediadores mantener sus armas ligeras de forma temporal, según fuente egipcia
El grupo islamista Hamás ha pedido a Egipto, Catar y Turquía, medidadores en la guerra en Gaza, mantener sus armas ligeras de forma temporal "para evitar un caos" en la Franja antes de desarmar por completo al movimiento palestino conforme al plan de paz. Según ha informado a EFE una fuente de seguridad egipcia, representantes de Hamás y otras facciones palestinas se reunieron ayer, martes, en El Cairo con los jefes de la Inteligencia de Egipto y Turquía, Hasán Rashad e Ibrahim Kalin, respectivamente, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdelrahman.
En el encuentro también se abordó la incorporación de "personal de seguridad ajeno a Hamás en esta nueva fuerza" que en una futura etapa se ocupará de la seguridad del enclave, hasta ahora controlado por el grupo islamista, añadió la fuente, y apuntó que esta propuesta "se presentará con todo detalle a Israel y EEUU" y representa "la posición final de Hamás para evitar que la Franja caiga en un caos de seguridad ante la presencia de bandas (armadas) en Gaza, y para garantizar la estabilidad de la situación durante la fase de transición".
