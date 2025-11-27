DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Hamás pide a mediadores mantener sus armas ligeras de forma temporal, según fuente egipcia

El grupo islamista Hamás ha pedido a Egipto, Catar y Turquía, medidadores en la guerra en Gaza, mantener sus armas ligeras de forma temporal "para evitar un caos" en la Franja antes de desarmar por completo al movimiento palestino conforme al plan de paz. Según ha informado a EFE una fuente de seguridad egipcia, representantes de Hamás y otras facciones palestinas se reunieron ayer, martes, en El Cairo con los jefes de la Inteligencia de Egipto y Turquía, Hasán Rashad e Ibrahim Kalin, respectivamente, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdelrahman.

En el encuentro también se abordó la incorporación de "personal de seguridad ajeno a Hamás en esta nueva fuerza" que en una futura etapa se ocupará de la seguridad del enclave, hasta ahora controlado por el grupo islamista, añadió la fuente, y apuntó que esta propuesta "se presentará con todo detalle a Israel y EEUU" y representa "la posición final de Hamás para evitar que la Franja caiga en un caos de seguridad ante la presencia de bandas (armadas) en Gaza, y para garantizar la estabilidad de la situación durante la fase de transición".