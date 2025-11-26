Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Trump dice que "solo" se reunirá con Putin y Zelenski cuando el acuerdo de paz sea definitivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que quiere reunirse "pronto" con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, pero "solo" una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea "definitivo". "Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final", escribió Trump en un mensaje en su plataforma, Truth Social. El mandatario norteamericano aseguró que su equipo ha logrado "avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania".
Imputadas 4 personas en una trama de espionaje para Rusia
La Fiscalía de París ha imputado este martes a cuatro personas de nacionalidades francesa, franco-rusa y rusa, y ha puesto a tres de ellas en prisión preventiva en una trama en la que los acusados afrontan posibles penas de 20 a 45 años de cárcel por cargos que, en el caso de los tres con nacionalidad francesa, incluyen el de espionaje. Fuentes de la Fiscalía de París han informado a Europa Press de los detalles de la investigación, iniciada a partir de un informe de la Dirección General de Seguridad Interior, una agencia francesa dedicada a la contrainteligencia que a inicios de año dio cuenta de actividades sospechosas por parte de la ciudadana franco-rusa "Anna N.", fundadora de la asociación SOS Donbás y de quien "se sospechaba que se había puesto en contacto con directivos de diferentes empresas francesas para obtener información relativa a los intereses económicos franceses". Meses después, las autoridades la han vinculado con la colocación de carteles en lugares como el Arco del Triunfo y que apelaban a los viandantes con la leyenda "Da las gracias al soldado soviético vencedor".
Trump dice que su enviado especial se reunirá con Putin la próxima semana en Moscú
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su enviado especial Steve Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin para avanzar en la negociación que ponga fin al conflicto en Ucrania. Trump aseguró que Witkoff irá probablemente acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión cuando fue preguntado al respecto por periodistas a bordo del avión presidencial. El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo definitivo sobre la mesa.
Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que está "preparado" para abordar con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, los puntos "sensibles" de la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania, que recibió críticas respecto a las cesiones que incluía de Kiev a Moscú, después de que Washington hablara de "unos pocos detalles delicados pero no insuperables" de cara a un acuerdo. Zelenski ha subrayado que "las decisiones de seguridad sobre Ucrania deben incluir a Ucrania" y que "las decisiones de seguridad sobre Europa deben incluir a Europa". "Porque cuando algo se decide a espaldas de un país o su gente, siempre existen un alto riesgo de que simplemente no funcione. La gente debe decidir su propio futuro y eso nos diferencia de regímenes como el de Moscú", ha declarado. Así, ha indicado que "cuenta con el marco desarrollado" por los países europeos en la ciudad suiza de Ginebra: "Está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos, con Estados Unidos, con el compromiso personal de Trump, y con Europa, con los líderes y todos los socios que tienen la fuerza y la capacidad de ayudar".
