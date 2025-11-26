Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Un lanzacohetes múltiple Uragan del Ejército de Rusia lanza un ataque en la región ucraniana de Járkov

Archivo - Un lanzacohetes múltiple Uragan del Ejército de Rusia lanza un ataque en la región ucraniana de Járkov / Europa Press/Contacto/Alexander Reka

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  2. El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo
  3. Zelenski transforma la 'lista de deseos' de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
  4. Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos
  5. ¿Puede Trump imponer a Ucrania su 'plan de paz' como hizo con los palestinos en Gaza?
  6. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  7. Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha
  8. Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

Maduro dice ante sus seguidores que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

Maduro dice ante sus seguidores que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

El Supremo declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por liderar la trama golpista contra Lula

El Supremo declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por liderar la trama golpista contra Lula

La UE y la Unión Africana reforzarán su cooperación en política migratoria y acercan posturas sobre Ucrania

La UE y la Unión Africana reforzarán su cooperación en política migratoria y acercan posturas sobre Ucrania

Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones otorgados por Biden

Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones otorgados por Biden