DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

Israel recibió los restos de uno de los últimos rehenes de Gaza Israel recibió este martes los restos de uno de los últimos tres rehenes retenidos en Gaza, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El ataúd fue entregado en Gaza a la Cruz Roja, que lo transfirió al ejército israelí. Los militares lo llevaron a suelo israelí donde será identificado en el instituto de medicina forense de Tel Aviv. "Tras haber completado el proceso de identificación, la familia [del rehén] será notificada formalmente", declaró en un comunicado Netanyahu. La entrega de los cuerpos de los rehenes secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el movimiento islamista, que entró en vigor el 10 de octubre. Antes de la entrega, los brazos armados de los grupos palestinos Hamás y Yihad Islámica anunciaron que devolverían este martes el cuerpo de un vigésimo sexto rehén fallecido, de los 28 que permanecían retenidos en la Franja de Gaza antes del acuerdo de alto el fuego.

Guterres afea las violaciones de Israel al derecho a la justicia y autodeterminación del pueblo palestino El secretario general de la ONU, António Guterres, ha recriminado este martes que en los últimos dos años las autoridades israelíes han violado los derechos del pueblo palestino a la justicia y la autodeterminación, con una Franja de Gaza "en ruinas" y una Cisjordania que sufre "indescriptibles penurias". "Hoy nos reunimos para reafirmar una verdad simple: el pueblo palestino tiene derecho a la dignidad, a la justicia y a la autodeterminación. Sin embargo, en los últimos dos años, estos derechos han sido violados más allá de toda comprensión", ha dicho el jefe de gabinete, Earle Courtenay Rattray, en nombre de Guterres, con motivo del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. El jefe de Naciones Unidas ha denunciado que "Gaza está en ruinas", que "el hambre, las enfermedades y los traumas proliferan", que "las escuelas, hogares y hospitales están hecho añicos" y que decenas de miles de personas --en su mayoría mujeres y niños-- han perdido la vida".

Israel resalta la "extraordinaria" relación con Argentina y espera visita de Milei en 2026 El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, resaltó este martes, al iniciar una visita a Buenos Aires, la "extraordinaria" relación con Argentina, a cuyo presidente, Javier Milei, espera el año próximo en Jerusalén para la apertura de la embajada del país suramericano. Saar fue recibido en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, por Milei, a quien calificó como "uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo". Entre otros asuntos, Saar y Milei hablaron de la próxima visita del presidente argentino para inaugurar la embajada del país suramericano en Jerusalén. "Esperamos contar con la presencia del presidente Milei en abril o mayo para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalén", dijo Saar al inaugurar este martes el Foro Empresarial Israel-Argentina en Buenos Aires.