Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego. / Omar Ashtawy / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  2. El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo
  3. Zelenski transforma la 'lista de deseos' de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
  4. Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos
  5. ¿Puede Trump imponer a Ucrania su 'plan de paz' como hizo con los palestinos en Gaza?
  6. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  7. Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha
  8. Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Directo Ucrania | Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

DIRECTO GAZA | Israel ha matado 350 gazatís desde el alto al fuego

Maduro dice ante sus seguidores que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

Maduro dice ante sus seguidores que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"

El Supremo declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por liderar la trama golpista contra Lula

El Supremo declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por liderar la trama golpista contra Lula

La UE y la Unión Africana reforzarán su cooperación en política migratoria y acercan posturas sobre Ucrania

La UE y la Unión Africana reforzarán su cooperación en política migratoria y acercan posturas sobre Ucrania

Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones otorgados por Biden

Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones otorgados por Biden