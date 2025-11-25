¿Qué debo saber si tengo que viajar a Venezuela? Guía de vuelos cancelados y recomendaciones

Las relaciones entre Caracas y Washington viven en los últimos días uno de sus momentos de mayor tensión a raíz del inédito despliegue militar que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado en aguas del Caribe. Una operación bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, que este lunes dio un nuevo paso con la designación oficial del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés), pero que ya trasciende lo militar.

Al hundimiento de lanchas acusadas de narcotráfico -que desde el 2 de septiembre ha dejado al menos 83 civiles muertos y han sido considerados asesinatos extrajudiciales por la ONU-; al constante acoso militar, y a las operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, se suma ahora la cancelación de decenas de vuelos a Caracas por parte de, hasta ahora, ocho aerolíneas; y los avisos de países como España o Alemania a sus ciudadanos que no se trasladen al país latinoamericano.

El pasado viernes 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), emitió una alerta donde avisaba a las aerolíneas que operan en Venezuela “extremar la precaución”. Un aviso sustentado en lo que desde Estados Unidos tildaron de "situación potencialmente peligrosa", después de haber registrado desde septiembre un aumento en las interferencias en el espacio aéreo del país, y una mayor actividad militar por parte del Estado dirigido por Nicolás Maduro.

En este sentido, la FAA advirtió a las aerolíneas de que varios aviones habían sufrido problemas mientras sobrevolaban el país latinoamericano y que incluso, en algunos casos, los efectos de estas interferencias habían persistido "durante todo el vuelo". Incluso, yendo un paso más allá, avisó de que Venezuela tiene la capacidad militar para atacar a aviones civiles, pese a que el Estado venezolano no ha manifestado en ningún momento su intención de realizar dichos ataques.

Ante dicho aviso, hasta ocho aerolíneas con vuelos a Caracas han optado provisionalmente por cancelar sus operaciones con la capital venezolana y todas las rutas a este país. Entre estas figuran tres compañías españolas: Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que en los últimos días han anunciado que mantendrán todas sus conexiones en pausa. En el caso de Iberia, ha confirmado que no retomará sus conexiones con Venezuela hasta el 1 de diciembre, como indica la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Por su parte, Air Europa y Plus Ultra han sido las últimas en tomar esta decisión. La aerolínea de Globalia, que ofrece cinco frecuencias semanales entre Madrid y Carcas, explicó a la Agencia Efe que mantendrían esta situación excepcional hasta que las condiciones para viajar a territorial venezolano fueran las adecuadas. Aunque en la mañana de este martes sí que aterrizaron en Madrid dos vuelos procedentes de Caracas. Un avión de Plus Ultra y otro Air Europa.

De esta forma, las tres compañías españolas se suman a la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines. Además de otras dos aerolíneas venezolanas: Estelar y Laser (aliada de Plus Ultra), que habían suspendido temporalmente su ruta Caracas-Madrid alegando motivos técnicos. En total se han llegado a cancelar más de 20 vuelos desde el viernes.

Este mismo martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, ha actualizado sus recomendaciones de viaje para Venezuela y “ante la actual situación de incertidumbre” ha insistido en evitar cualquier traslado al país latinoamericano “salvo que sea necesario”. Una medida tomada como reacción a la escalada de tensiones entre Caracas y Washington y que llega después de que varias aerolíneas hayan suspendido sus vuelos con destino u origen en territorio venezolano. Además, en el caso de viajar a Venezuela, desde Exteriores recomiendan “extremar las precauciones” y especialmente “mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político".

Pero España no es el único Estados de la UE en tomar esta medida. Tampoco el primero. Este mismo lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ya emitió un comunicado en el que pedía a su ciudadanía evitar los desplazamientos a Venezuela ante la “posibilidad de una escalada de la situación de seguridad en cualquier momento, incluso a corto plazo". En este, destacaba la alerta transmitida por EEUU ante "el deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

Además, junto a España y Alemania, otros países como Reino Unido, Australia y, por supuesto, Estados Unidos, también han incluido a Venezuela como un país a “evitar”.

Ante el aumento de compañías que han cancelado sus conexiones con Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro, amenazó este lunes con imponer sanciones a todas aquellas aerolíneas internacionales que no reanudarán su actividad en las siguientes 48 horas. En concreto, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) que representa a unas 350 compañías, informó de que el Instituto de Aviación de Venezuela llegó a plantear la retirada de sus derechos operacionales en territorio venezolano.