Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Borrell pide a la UE asumir que EEUU no puede ser un aliado tras el plan de Trump para Ucrania

El ex-Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista Josep Borrell ha señalado este lunes que la Administración de Donald Trump no pueden considerarse un aliado de Europa después del plan de paz sobre Ucrania confeccionado a sus espaldas que permite grandes concesiones a Rusia. "Con el plan de 28 puntos para acabar con la guerra de Ucrania, los Estados Unidos de Trump ya no pueden considerarse un aliado de Europa, que ni siquiera es consultada en cuestiones que afectan a su seguridad", ha criticado el ex jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales. En este sentido, ha reclamado que Europa "debe asumir y reaccionar" ante esta realidad que supone un "cambio" en la política de Washington que atribuye al fracaso de la política de "apaciguamiento" europeo, en lo referido a las cesiones que permitió la UE en su acuerdo comercial con Estados Unidos o en materia militar en el seno de la UE.