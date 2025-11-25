Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Fuertes explosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misiles
Varias explosiones sacudieron la capital ucraniana en la madrugada del martes, según periodistas de la AFP, después de que se activara una alerta aérea en todo el país. "Hay una amenaza de misiles en toda Ucrania", advirtieron las fuerzas aéreas en Telegram, mientras que el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, informó de una amenaza de proyectiles balísticos. "Hay drones Shahed y misiles de crucero enemigos en el aire. También hay una amenaza de lanzamiento de misiles balísticos y (misiles) Kinjal", añadió el funcionario. La defensa aérea fue activada y "está derribando objetivos enemigos", precisó, pidiendo a la población que permanezca en los refugios. Periodistas de la AFP escucharon varias explosiones y drones. Algunos de los proyectiles fueron derribados sobre la capital. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el suministro de agua y energía se vio interrumpido la ciudad.
EEUU presionó a Ucrania en Ginebra para aceptar plan para cese de la guerra, según funcionario
Estados Unidos presionó a Ucrania para aceptar su propuesta para un cese del conflicto con Rusia durante las conversaciones en Ginebra el fin de semana, declaró a la AFP un alto funcionario, después de que el plan recibiera críticas de ser muy favorable para Moscú. Representantes de Ucrania, Estados Unidos y de los países europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022. Un alto funcionario informado sobre las negociaciones dijo a la AFP este lunes que Washington no amenazó directamente con cortar la ayuda a Ucrania si Kiev rechazaba la propuesta, pero que sus representantes entendieron que esta era una posibilidad. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que, aunque la tensión ejercida por Estados Unidos se atenuó durante la reunión, se mantiene una "presión general".
Ucrania y Rusia intercambian mortales ataques "masivos"
Ucrania y Rusia informaron el martes de "masivos" ataques aéreos enemigos sobre sus respectivos territorios, que dejan al menos tres muertos en la región rusa de Rostov y por lo menos uno del lado ucraniano. Estos nuevos bombardeos se producen después de que Moscú amenazara con intensificar sus ataques si Kiev no acepta el plan de 28 puntos propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto. El lunes rechazó una contrapropuesta europea a ese proyecto, considerado muy favorable a sus intereses. En territorio ruso, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovski, a orillas del mar de Azov, en la región sureña de Rostov, anunció en la plataforma Telegram el gobernador regional, Yuri Sliousar. Las autoridades de la vecina Krasnodar, frente al mar Negro, también informaron de un ataque aéreo ucraniano a gran escala contra varias ciudades.
Zelenski informa a Sánchez de los resultados de las negociaciones de Ginebra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de los resultados de las negociaciones mantenidas el domingo en Ginebra por emisarios de Ucrania con representantes de EEUU y de varios países europeos sobre el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Le he informado de las reuniones de ayer en Ginebra y de los resultados que éstas trajeron", escribió Zelenski en sus redes sociales sobre la conversación telefónica que mantuvo con Sánchez. Zelenski, que explicó que espera ser informado de primera mano este lunes por el equipo negociador ucraniano de lo ocurrido en Ginebra, señaló que habló con Sánchez durante la estancia de este último en la capital de Angola, Luanda, donde el jefe del Gobierno español participó en una cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.
Al ritmo actual, Rusia no ocuparía todo el Donetsk hasta agosto de 2027
A este ritmo de avance, las fuerzas rusas finalizarían la captura del resto del óblast de Donetsk solo en agosto de 2027, suponiendo que las fuerzas rusas puedan mantener el ritmo actual de avance más rápido, las defensas ucranianas se mantengan sólidas y el suministro de armas occidentales a Ucrania se mantenga constante, calcula ISW. El presidente ruso, Vladimir Putin, está intentando presionar a Ucrania para que entregue este territorio para ahorrarle a Rusia importantes cantidades de tiempo, esfuerzo, mano de obra y recursos que podría utilizar en otras partes de Ucrania durante una renovada agresión.
Zelenski transforma la "lista de deseos" de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump
Zelenski transforma la "lista de deseos" de 28 puntos de Putin en un plan de trabajo de 19 para discutir con Trump. Volodímir Zelenski vive su momento más decisivo quizá desde el comienzo de la guerra. Internamente, su Gobierno está a punto de implosionar por escándalos de corrupción al más alto nivel que ya se han llevado por delante a varios ministros y que han provocado una inédita división interna. La capital, Kiev, sufre cortes programados de energía de hasta 16 horas al día, mientras acecha el duro invierno ucraniano. Lo mismo pasa en otras zonas del país. En el frente, está a punto de perder para siempre la ciudad estratégica de Pokrovsk ante un embate irresistible de las tropas rusas. En eeste contexto, Financial Times asegura que el plan de Trump de 28 ha pasado a contar solo 19. Es un primer paso para la negociación. Más información, aquí.
Rusia derriba 10 drones ucranianos cerca de Moscú en cinco horas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes diez drones ucranianos que pretendían atacar Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. En ocho publicaciones consecutivas en Telegram en cinco horas, Sobianin comunicó que los sistemas antiaéreos del Ministerio de Defensa derribaron diez aparatos no tripulados que se disponían a atacar Moscú. Sobianin agregó que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugares donde cayeron los fragmentos del drones abatidos, sin informar de si se produjeron víctimas o daños en tierra. Tres aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo y Zhukovski- suspendieron temporalmente sus operaciones debido a las amenazas a la seguridad de los vuelos. En la noche del 22 al 23 de noviembre, los militares rusos derribaron dos drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa.
Muere una persona en un ataque con dron lanzado por Ucrania contra la región rusa de Bélgorod
Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque con dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha detallado que la víctima mortal es una mujer que iba en el vehículo alcanzado cuando circulaba por la localidad de Ropiajovka. "Sufrió múltiples heridas de metralla y fue trasladada al hospital regional Krasnoyarsk, donde los doctores hicieron lo posible para salvarla, si bien las heridas eran mortales".
Borrell pide a la UE asumir que EEUU no puede ser un aliado tras el plan de Trump para Ucrania
El ex-Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista Josep Borrell ha señalado este lunes que la Administración de Donald Trump no pueden considerarse un aliado de Europa después del plan de paz sobre Ucrania confeccionado a sus espaldas que permite grandes concesiones a Rusia. "Con el plan de 28 puntos para acabar con la guerra de Ucrania, los Estados Unidos de Trump ya no pueden considerarse un aliado de Europa, que ni siquiera es consultada en cuestiones que afectan a su seguridad", ha criticado el ex jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales. En este sentido, ha reclamado que Europa "debe asumir y reaccionar" ante esta realidad que supone un "cambio" en la política de Washington que atribuye al fracaso de la política de "apaciguamiento" europeo, en lo referido a las cesiones que permitió la UE en su acuerdo comercial con Estados Unidos o en materia militar en el seno de la UE.
El Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz de EEUU
El Kremlin rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. "En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a la prensa local. El diplomático consideró "lógico" que ahora los estadounidenses se pongan en contacto con Moscú "para reunirse y comenzar la discusión de manera presencial". "Sabemos que hay ciertas señales al respecto, pero no existe un acuerdo concreto sobre un encuentro entre representantes rusos y estadounidenses", señaló, al añadir que el Kremlin no ha recibido propuestas sobre "quién y cuándo tiene intención de venir a Moscú".
