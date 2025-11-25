Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego. / Omar Ashtawy / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  2. El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo
  3. Zelenski, sobre el plan de Trump: 'Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave
  4. Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos
  5. ¿Puede Trump imponer a Ucrania su 'plan de paz' como hizo con los palestinos en Gaza?
  6. Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha
  7. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  8. Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania

Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas

Robots de guerra: Ucrania multiplica la fabricación de drones terrestres para combates, emboscadas y ayuda a las tropas

Directo Ucrania | Fuertes explosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misiles

DIRECTO GAZA | Los centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EEUU ponen fin a sus operaciones en Gaza

DIRECTO GAZA | Los centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EEUU ponen fin a sus operaciones en Gaza

Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro

Trump está planeando mantener una llamada telefónica con Maduro

Recreación de una batalla de drones contra una columna rusa, según la firma ucraniana Temerland. Primero, despliegue de robots de alerta en la carretera. Después salen los drones de ataque.mp4

Las firmas ucranianas Tencore y Frontline Robotics han presentado con este vídeo la combinación del robot TerMIT con un dron volador Storm.

Dron distribuidor de minas Gnom, de la fábrica ucraniana Temerland.

La BBC niega las acusaciones de sesgo institucional pero reconoce que se equivocó en el escándalo del discurso de Trump

La BBC niega las acusaciones de sesgo institucional pero reconoce que se equivocó en el escándalo del discurso de Trump