DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

El malestar psicológico en Gaza se triplicó entre los mayores de 40, de 2020 a 2025 La evolución de la salud mental en Gaza muestra "un deterioro drástico" del bienestar psicosocial desde la escalada de la guerra en octubre de 2023 y un estudio sugiere que, entre la población mayor de 40 años, el malestar psicológico se ha triplicado en los últimos cinco años. La investigación muestra que la proporción de adultos que experimentan altos niveles de angustia psicológica —como depresión, pérdida de sueño, sensación de tensión constante y sentimiento de inutilidad- era de un 19,5 % en 2020; un 17,4 % en 2023 y del 67,2 % a principios de 2025. Los datos surgen de tres encuestas domiciliarias realizadas a 677 personas mayores de 40 años en 2020, 2023 y 2025, precisa el estudio que publica eClinicalMedicine, del grupo The Lancet, y firman científicos palestinos y suizos.

Trump avanza en designar como terroristas a los Hermanos Musulmanes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto con el que comienza el proceso de declarar como "organización terrorista extranjera" a algunas ramas del grupo político islamista Hermanos Musulmanes. "Esta orden pone en marcha un proceso mediante el cual ciertas ramas u otras subdivisiones de la Hermanos Musulmanes serán considerados para su designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras", según la orden firmada por el presidente. El texto menciona que algunas de las divisiones de la Hermanos Musulmanes afectadas por la medida serán las de Líbano, Egipto y Jordania. Estas "participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización que dañan sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos", añadió el el gobierno.

Canciller israelí dice que "el mundo es un lugar mejor" tras muerte de jefe militar de Hizbulá El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó el lunes en Paraguay que "el mundo es un lugar mejor" sin el jefe militar del movimiento islamista libanés Hezbolá, muerto la víspera en un bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut. Haytham Ali Tabatabai es el comandante de Hizbulá de mayor rango abatido por Israel desde que un alto el fuego en noviembre de 2024 buscó poner fin a más de un año de hostilidades entre ambas partes. En visita oficial en Asunción, el canciller del Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó que la operación israelí haya violado la soberanía de Líbano y calificó a Ali Tabatabai de "asesino en masa". "El mundo es un lugar mejor hoy sin Ali Tabatabai. El jefe de estado mayor del ejército terrorista de Hizbulá era un asesino en masa con sangre estadounidense e israelí en sus manos", dijo Saar en rueda de prensa.

Ministro israelí advierte de que responderán con "mucha fuerza" a violaciones a alto al fuego El canciller de Israel, Gideon Saar, advirtió este lunes desde Paraguay que su país responderá "con mucha fuerza" si existe cualquier "violación del alto el fuego" por parte del grupo islamista Hamás y descartó que sus soldados estén "abriendo fuego" en la Franja de Gaza, sino que, aseguró, están "respondiendo" cuando son atacados. "Responderemos con mucha fuerza a cada violación del alto al fuego desde nuestro punto de vista", dijo el diplomático, al ser consultado al respecto, en una conferencia de prensa como parte de su visita al país suramericano, donde se reunió en esta jornada con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su homólogo anfitrión, Rubén Ramírez. Saar expresó que les gustaría "mantener un alto al fuego total", pero alegó que los soldados israelíes "son atacados una y otra vez en la Franja de Gaza".

La Yihad Islámica afirma haber encontrado el cuerpo de un rehén israelí en Gaza Las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica, informó este lunes de la recuperación del cadáver de otro rehén israelí en la Franja de Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Hoy, hemos encontrado el cuerpo de uno de los prisioneros enemigos durante las operaciones de búsqueda y excavación en las zonas controladas por el ejército sionista en el centro de la Franja de Gaza", recoge el comunicado de la milicia islamista, sin especifica cuándo se entregará el cuerpo a Israel.

Francia muestra su "profunda preocupación" por el bombardeo de Israel contra Beirut y pide "contención" El Gobierno de Francia ha mostrado este lunes su "profunda preocupación" por el bombardeo perpetrado el domingo por Israel contra la capital de Líbano, Beirut, que se saldó con cinco muertos, entre ellos el 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá y líder de su brazo militar, Haizam Alí Tabatabai, y ha hecho un llamamiento a la "contención" para evitar el estallido de un nuevo conflicto. El Ministerio de Exteriores francés ha indicado en un comunicado que este ataque supone "un riesgo de escalada en un contexto ya marcado por las fuertes tensiones", por lo que ha insistido en "la importancia de recurrir al Mecanismo de Supervisión del Alto el Fuego para abordar las amenazas".

Los centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EEUU ponen fin a sus operaciones en Gaza La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), polémico modelo de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos, ha anunciado este lunes que ha puesto fin a sus operaciones en la Franja, en el marco del alto el fuego en el enclave palestino, a pesar de que su despliegue estuvo marcado por la muerte de centenares de personas tiroteadas por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener comida. Así, ha informado de la "conclusión exitosa de su misión de emergencia en Gaza después de entregar más de 187 millones de comidas gratuitas directamente a los civiles que viven en Gaza, una operación humanitaria récord que garantizó que la ayuda alimentaria llegara a las familias palestinas de manera segura y sin desviarse a Hamás u otras entidades", reza un comunicado publicado en su página web.

Israel mata a cuatro palestinos en ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego Cuatro palestinos fallecieron este lunes en la Franja de Gaza en dos ataques diferentes del Ejército israelí, lo que aumentó al menos a 343 los gazatíes muertos pese al alto el fuego del 10 de octubre, según fuentes médicas del enclave. Dos jóvenes murieron en un ataque con drones israelíes contra una aglomeración de personas en la zona de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (sur), mientras que una tercera persona resultó herida, confirmó a EFE un funcionario del Hospital Naser y la Defensa Civil. En el norte, en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, otros dos palestinos murieron por disparos tras ser atacados por las fuerzas israelíes estacionadas al este de la ciudad, según una fuente del Hospital Al Ahli y un portavoz de la Defensa Civil.

Hamás pide aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU y critica las "continuadas violaciones" de Israel El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este martes su disposición a empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza y ha indicado que esto es "complejo" dadas las "continuadas violaciones" por parte de Israel del acuerdo alcanzado en octubre, incluida la puesta en marcha de un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre. El portavoz del grupo islamista, Hazem Qasem, ha subrayado que el envío de una delegación a Egipto para abordar la situación "demuestra que Hamás es serio a la hora de cooperar con los mediadores para avanzar a la segunda fase del acuerdo del alto el fuego". "Los caminos hacia la segunda fase son complejos y hemos hecho lo necesario a cambio de que Israel continúe con sus violaciones e incumplimientos", ha lamentado.