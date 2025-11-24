Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Lenguaje más cauto

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró hoy positivamente las reuniones de Ginebra y aseguró, en un lenguaje más cauto que el del comunicado conjunto, que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana. Muchos expertos han criticado el plan presentado originalmente por Washington, al que Trump ha ligado además un ultimátum que expira el jueves, por considerar que es muy favorable a las exigencias rusas a la hora de exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y comprometerse a no solicitar nunca la adhesión a la OTAN. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró al término de las conversaciones de hoy en Ginebra que aún quedan puntos pendientes para revisar en el plan con Ucrania, pero que "ninguno es insalvable" y que confía en que se llegará a un acuerdo.