Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Ascienden a cuatro los muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)
Al menos cuatro personas han muerto y trece, incluidos varios menores, han necesitado atención médica este domingo a causa de un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas. "En total, se sabe que cuatro personas han fallecido y trece han resultado heridas hasta el momento", ha anunciado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram, tras saber de la última víctima, una mujer de 69 años, que se ha sumado a otras dos mujeres, de 61 y 41 años, y a un hombre de 55. El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, ha indicado el propio gobernador. "Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha señalado, antes de advertir de la posibilidad de que haya víctimas bajo los escombros.
EEUU considera las conversaciones con Ucrania como un "significativo paso adelante"
Estados Unidos considera que las conversaciones en Suiza sobre una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania constituyen un "significativo paso adelante", y reiteró que cualquier acuerdo que se alcance "respetará plenamente" la soberanía de ese país, señaló la Casa Blanca. Un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania publicado por Washington luego de la reunión este domingo en Ginebra refirió que "como resultado de las discusiones, las partes redactaron un borrador de acuerdo de paz actualizado y mejorado".
Cuatro muertos y 17 heridos en ataque ruso en ciudad ucraniana de Járkov, anuncia alcalde
Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Járkov causó al menos cuatro muertos y 17 heridos, anunció el domingo su alcalde. El ataque ocurrió mientras funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos estaban en Ginebra para discutir una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que lleva casi cuatro años desde que Rusia lanzara una invasión a gran escala. "Hay 17 heridos y cuatro muertos", declaró Ígor Terejov, alcalde de esta ciudad cercana de la frontera con Rusia. "Las circunstancias son realmente horribles cuando, a pesar de las negociaciones, las tropas rusas están atacando objetos civiles, infraestructura civil, edificios residenciales, cuando las personas están muriendo. Esto es un horror", expresó Terejov. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubol, describió el ataque como "masivo". Los servicios de emergencia informaron que el ataque con drones en dos distritos de Járkov causó incendios y la destrucción de edificios.
Lenguaje más cauto
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró hoy positivamente las reuniones de Ginebra y aseguró, en un lenguaje más cauto que el del comunicado conjunto, que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana. Muchos expertos han criticado el plan presentado originalmente por Washington, al que Trump ha ligado además un ultimátum que expira el jueves, por considerar que es muy favorable a las exigencias rusas a la hora de exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y comprometerse a no solicitar nunca la adhesión a la OTAN. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró al término de las conversaciones de hoy en Ginebra que aún quedan puntos pendientes para revisar en el plan con Ucrania, pero que "ninguno es insalvable" y que confía en que se llegará a un acuerdo.
Diálogo en Ginebra
El diálogo en Ginebra reafirmó "que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible", dicen ambas partes. "Como resultado de las conversaciones, las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", añade el comunicado, en el que se dice que la "delegación ucraniana reafirmó su gratitud por el firme compromiso de Estados Unidos y, personalmente, del presidente Donald J. Trump por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra y a la pérdida de vidas". El texto insiste en que, tal y como ya dijeron hoy representantes de ambos países, la aprobación final de la nueva hoja de ruta para la paz en Ucrania dependerá de los presidentes de ambas naciones, que seguirán "trabajando intensamente en propuestas conjuntas en los próximos días", además de mantenerse "en estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso".
Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas
Washington y Kiev aseguraron este sábado -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes hoy en Ginebra, los dos países "elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania". El texto publicado por la Casa Blanca afirma que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron "constructivas, centradas y respetuosas", además de "productivas", ya que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros".
