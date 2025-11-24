DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Condena del Líbano

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que se unió a Hezbolá en la década de 1980 y que durante la última escalada bélica entre Israel y Hezbolá Tabatabai "fue el líder 'de facto' de la lucha contra Israel". Una vez firmado el alto el fuego "fue nombrado jefe del Estado Mayor de Hezbolá" para "dirigir la reconstrucción de la organización". "Estaba al mando de la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajaba duro para recuperar su preparación para la guerra con Isarel", según el comunicado militar israelí. El Gobierno libanés ha condenado constantemente estas operaciones y exigido al Ejército israelí que permita a las fuerzas libanesas que garanticen la seguridad en la zona. Precisamente el presidente libanés, Joseph Aoun, ha indicado que este ataque "constituye una prueba más de que Israel ignora los reiterados llamamientos para que cese su agresión contra Líbano". Israel "se niega a aplicar las resoluciones internacionales, así como todas las medidas e iniciativas destinadas a poner fin a la escalada y restablecer la estabilidad, no solo en Líbano, sino en toda la región", ha denunciado el jefe del Estado libanés.