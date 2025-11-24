DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hutíes condenan ataque israelí en Beirut y cargan contra retórica de desarme de Hizbulá
Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen condenaron este domingo "la peligrosa escalada" tras el ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut y criticaron la complicidad política "al adoptar la retórica del desarme de la resistencia", en referencia a su aliado, el grupo libanés Hizbulá. "Condenamos enérgicamente la escalada criminal del enemigo sionista, que esta noche atacó el corazón de la capital libanesa, continuando su ataque, que ya dura un año, contra la soberanía y el territorio del Líbano desde el acuerdo de alto el fuego", indicó en un comunicado el buró político de los hutíes. El ataque israelí se llevó a cabo contra Dahye, los suburbios meridionales de Beirut, y tuvo como objetivo un alto responsable del grupo chií libanés, causando un total de cinco muertos y 28 heridos, según el balance del Ministerio de Salud libanés. Los insurgentes yemeníes consideraron este ataque contra una zona residencial una "flagrante violación del derecho internacional humanitario y un desafío a las normas y convenciones internacionales".
"Asesino en masa"
Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado a Tabatabai por ser un "asesino en masa". "Sus manos están manchadas de sangre de muchos israelíes y estadounidenses y no es casual que tuviera una recompensa estadounidense de cinco millones de dólares por su cabeza", ha señalado en un comunicado oficial. En particular ha recordado que la Fuerza Raduán que dirigió Tabatabai "estaba preparándose para conquistar Galilea y masacrar a muchos de nuestros ciudadanos". Ahora se dedicaba a "rearmar a Hezbolá". "La política que lidero está absolutamente clara: bajo mi dirección el Estado de Israel no va a permitir a Hezbolá que reconstruya su capacidad y no vamos a permitir que sea de nuevo una amenaza para el Estado de Israel", ha remachado.
Condena del Líbano
Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que se unió a Hezbolá en la década de 1980 y que durante la última escalada bélica entre Israel y Hezbolá Tabatabai "fue el líder 'de facto' de la lucha contra Israel". Una vez firmado el alto el fuego "fue nombrado jefe del Estado Mayor de Hezbolá" para "dirigir la reconstrucción de la organización". "Estaba al mando de la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajaba duro para recuperar su preparación para la guerra con Isarel", según el comunicado militar israelí. El Gobierno libanés ha condenado constantemente estas operaciones y exigido al Ejército israelí que permita a las fuerzas libanesas que garanticen la seguridad en la zona. Precisamente el presidente libanés, Joseph Aoun, ha indicado que este ataque "constituye una prueba más de que Israel ignora los reiterados llamamientos para que cese su agresión contra Líbano". Israel "se niega a aplicar las resoluciones internacionales, así como todas las medidas e iniciativas destinadas a poner fin a la escalada y restablecer la estabilidad, no solo en Líbano, sino en toda la región", ha denunciado el jefe del Estado libanés.
Sobrevuelos en la zona
Medios libaneses han informado de intensos sobrevuelos en la zona antes del ataque, que consistió en el lanzamiento de hasta seis proyectiles en un edificio residencial. Los proyectiles han causado daños en ese edificio y en edificaciones aledañas. El incendio causado en la cuarta y quinta planta del edificio de diez plantas atacado ha sido sofocado por los servicios de emergencia. Tabatabai está considerado la mano derecha del actual secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasralá, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado. Tabatabai ocupaba un alto cargo militar dentro del partido y había servido en funciones militares en Siria y Yemen cuando ejercía como comandante de la unidad de élite de Hezbolá, Raduán. Su nombre figura en la lista de los más buscados de Estados Unidos, con una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Israel mata al 'número dos' de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut
Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo de que han matado al 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe de Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo en un barrio del sur de Beirut en el ataque de mayor calado desde que hace un año entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa. "Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe 'de facto' del Estado Mayor de Hezbolá", explica un comunicado militar israelí. De momento, el Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado al menos cinco muertos y 28 heridos, sin dar detalles sobre su identidad, mientras el Ejército libanés ha acordonado la zona alcanzada: dos pisos de un edificio residencial en barrio de Haret Hreik.
Ejército israelí retira de la reserva a comandantes en activo durante el 7 de octubre 2023
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, anunció este domingo que diversos comandantes en activo durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 serán dados de baja de la reserva, informó el militar en un discurso, mientras que la prensa israelí mencionó nombres. Tras los resultados de las primeras investigaciones militares sobre qué y cómo pudo suceder el ataque múltiple de Hamás del 7 de octubre, Zamir dijo haber tomado decisiones "personales" sobre los comandantes que ocupaban ciertos cargos y sirvieron el 7 de octubre. "Esta decisión es compleja y se deriva de mi responsabilidad de equilibrar las consideraciones organizativas y de mando con las necesidades de las Fuerzas de Defensa de Israel durante un período volátil con amenazas en todos los ámbitos", añadió Zamir, quien reiteró que el Ejército falló a los israelíes ese fatídico día.
