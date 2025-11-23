El radar lo desvela: Venezuela, sin tráfico aéreo

Ni un solo avión sobrevuela Venezuela este domingo por la mañana, según se puede observar en Flight Aware, un rastreador de vuelos que permite seguir el tráfico aéreo mundial en tiempo real. Hasta seis aerolíneas cancelaron el sábado sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", indicó el organismo estadounidense en un comunicado.

Fuentes de Iberia confirmaron a Europa Press que ha cancelado su operativa en ese país y que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma los vuelos. Su primer vuelo a Venezuela estaba previsto para el próximo lunes, 24 de noviembre.

La FAA ha apuntado que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

"Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea", reza la nota.

La aerolínea venezolana, "mantiene la normalidad"

Por su parte, la aerolínea venezolana Avior ha comunicado que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales "con normalidad". "Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad", informó este sábado el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X.