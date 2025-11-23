Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Zelenski pide a sus socios reforzar en paralelo a la reuniones de paz la defensa antiaérea
El presidente ucraniano, Volodímr Zelenski, instó este domingo a sus socios a ayudarle a fortalecer la defensa antiaérea del país en paralelo a las negociaciones que comienzan hoy en Ginebra con representantes de EE.UU. y de Europa sobre un plan de paz que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.
"Hoy, nuestros asesores trabajarán en Suiza con representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero, en paralelo al trabajo diplomático, debemos hacer todo lo posible para fortalecer nuestra defensa contra estos ataques rusos tan pérfidos", recalcó en un mensaje de su cuenta de Telegram.
También está prevista la asistencia a la reunión en Ginebra de un asesor de política exterior de Italia y, según 'Politico', de consejeros del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.
"Es muy importante acelerar la implementación de todos nuestros acuerdos con los socios sobre sistemas y misiles de defensa aérea", enfatizó Zelenski, al afirmar que solo en la última semana Rusia atacó el país con más de 1050 drones suicidas, casi mil bombas aéreas guiadas y más de 60 misiles.
El mandatario recordó el reciente ataque con misiles contra Ternópil, en el oeste de Ucrania, donde anoche finalizaron tras cuatro días y noches los trabajos de búsqueda y rescate con unresultado de 33 personas fallecidas, entre ellas seis niños, según dijo.
En total seis personas siguen desaparecidas, añadió Zelenski.
Rusia atacó el norte, sur y este de Ucrania con casi cien drones
Rusia atacó anoche con casi cien drones kamikaze el norte, sur y este de Ucrania, de los que 27 impactaron en 12 lugares, entre ellos en Odesa y en Dnipropetrovsk, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.
Las fuerzas rusas lanzaron 98 drones suicidas de los tipos Shahed, Gerbera y otros modelos, desde territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea.
Unos 60 eran Shahed de tecnología iraní.
Las defensas antiaéreas derribaron 69 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de 27 en 12 ubicaciones.
Entre las regiones donde se registraron impactos se encuentran la sureña Odesa, donde Rusia atacó el sistema energético, y la oriental Dnipropetrovsk, donde un edificio residencial de nueve plantas fue golpeado causando al menos 15 heridos.
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en base al plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Trump afirma ahora que su plan para la paz en Ucrania no es una oferta final
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania no es su oferta final y que espera que, "de una forma u otra", los combates cesen. Cuando los periodistas le preguntaron si su propuesta de 28 puntos -entre ellos que Ucrania ceda territorio, reduzca el tamaño de su ejército y nunca se una a la OTAN-, era su "oferta final a Ucrania", Trump respondió: "No". "Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin", afirmó.
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara
Al menos dos personas han fallecido y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos contra infraestructura industrial en la región rusa de Samara, según han informado este sábado las autoridades locales.
"Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha notificado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.
El líder del Gobierno regional ha añadido que las personas heridas están recibiendo la asistencia médica pertinente y ha asegurado que los familiares de las víctimas recibirán toda la ayuda necesaria, incluida la asistencia económica.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que "durante la noche de ayer, las fuerzas de defensa aérea en servicio destruyeron 69 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del tipo avión", el grueso de ellos sobre Rostov (16) y Samara (15).
Putin aún cree que puede ganar la guerra e imponer su voluntad a Trump
n su fuero interno el presidente ruso, Vladímir Putin, aún cree que puede ganar la guerra, una victoria que no incluirá el control total de Ucrania según el plan original de 2022, pero sí la capitulación política de Kiev, por lo que puede ignorar, por el momento, el nuevo plan de paz de Estados Unidos.
"Se ve que Ucrania y sus aliados europeos aún viven en una ilusión y sueñan con asestar a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla", dijo en su primera reacción al plan tras las críticas de Kiev y los europeos.
Su principal carta negociadora ante el presidente de EE.UU., Donald Trump, es precisamente el avance imparable de las fuerzas rusas en el Donbás, el sur de Ucrania y la creación de una franja de seguridad en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk.
El plan de paz, las sanciones contras sus mayores petroleras y el permiso de Washington para que Kiev bombardee territorio ruso con misiles ATACMS no cambian ni un ápice los planes bélicos de Moscú. Putin quiere el control de las cuatro regiones anexionadas.
Eso sí, la debilidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acechado por los escándalos de corrupción en su entorno, hace pensar a Putin, por primera vez en mucho tiempo, que la victoria sobre Kiev está más cerca.
Merz habla con Trump sobre el plan de paz para Ucrania e informará a socios europeos
El canciller alemán, Friedrich Merz, conversó este viernes por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para Ucrania, sobre el que se dispone a informar al resto de líderes europeos. Según un breve mensaje de Merz en X, la llamada en la que él y Trump abordaron el plan fue "buena y confidencial". "Hemos acordado los próximos pasos a nivel de asesores. Ahora informaré a los socios europeos", agregó el jefe de Gobierno alemán. Según fuentes del Gobierno germano citadas por la cadena NTV, está previsto que los líderes europeos debatan el plan de paz estadounidense, que prevé concesiones significativas por parte de Kiev, este fin de semana en los márgenes de la cumbre del G-20 que se celebrará en Johannesburgo. Este mismo viernes, Merz había conversado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con los líderes de Francia, Emmanuel Macron, y Reino Unido, Keir Starmer.
Putin considera que el plan de Trump refleja el éxito de Rusia en el campo de batalla
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, considera que la posible negativa de Ucrania a aceptar el plan de paz propuesto por Trump es una muestra de falta de realismo de Volodímir Zelenski a lo que ocurre en el frente. "Lo más probable es que esta postura esté relacionada con la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla", ha asegurado Putin, y ha recordado las recientes conquistas territoriales rusas, incluida la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov. Putin advirtió de que en el caso de persistir en el rechazo de las propuestas de Trump, las autoridades ucranianas verán como "los sucesos en Kúpiansk se repiten inevitablemente en otras zonas clave del frente". "Como he dicho en repetidas ocasiones, estamos dispuestos a dialogar y a resolver los problemas pacíficamente. Esto requiere, por supuesto, un análisis exhaustivo de todos los detalles del plan propuesto por Estados Unidos. Estamos preparados para ello", recalcó.
Trump da por ganadora a Rusia en la guerra y Zelenski rechaza el plan de paz
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de invasión rusa. Zelenski considera que ese plan es muy favorable al Kremlin. Zelenski aseguró que no "traicionará" a su país. Las condiciones impuestas para un acuerdo son efectivamente muy favorables a Rusia. La razón es que Trump considera que si los combates continúan, los ucranianos de todas formas "perderían en poco tiempo" los territorios que deberían, si este plan fuera validado, ceder a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere más guerra", aseguró además el presidente estadounidense, interrogado sobre la posibilidad de que Rusia ataque a otros países de la región después de Ucrania. La guerra ha durado demasiado y la economía rusa se resiente, por lo que el plan de Trump dibuja hábilmente medidas de recuperación económica no solo para Ucrania, también para Rusia.
El plan de Trump beneficia a Rusia y la reconoce como ganadora de la guerra
El plan presentado por Trump para acabar la guerra considera a Ucrania perdedora del conflicto y a Rusia, como ganadora, la que obtiene garantías de seguridad y consolidación de los territorios como parte de Rusia. Pero lo que llama más la atención, es que el plan contemple la recuperación económica y de infraestructuras de Ucrania como un negocio de EEUU. Para Rusia, EEUU ha diseñado un plan para estrechar lazos económicos. Trump también ha incorporado el compromiso de que se celebren elecciones en Ucrania en 100 días, con el objetivo de eliminar a Zelenski como interlocutor de la futura ucrania.
