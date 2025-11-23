Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Un ataque ruso en Járkov deja heridos y daños en infraestructuras de energía y transporte

Un ataque ruso en Járkov deja heridos y daños en infraestructuras de energía y transporte

Ver galería

Un ataque ruso en Járkov deja heridos y daños en infraestructuras de energía y transporte / ANDRII MARIENKO / AP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. La fecha límite es el jueves, 27 de noviembre. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
  2. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  3. Zelenski, sobre el plan de Trump: 'Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave
  4. ¿Puede Trump imponer a Ucrania su 'plan de paz' como hizo con los palestinos en Gaza?
  5. Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania
  6. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  7. Cuanto mejor le va, más feliz estoy'. Trump atempera la tensión con Mamdani en un encuentro en el Despacho Oval
  8. Bolsonaro es enviado a prisión tras intentar romper su tobillera electrónica para fugarse

La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

Starmer insta al expríncipe Andrés a aportar información en el caso Epstein

Directo Ucrania | Ultimátum de Trump a Zelenski para aceptar su plan de paz con Putin; antes del próximo jueves

Directo Ucrania | Ultimátum de Trump a Zelenski para aceptar su plan de paz con Putin; antes del próximo jueves

Starmer insta a Andrés de Inglaterra a compartir la "información relevante" que tenga sobre el caso Epstein

Starmer insta a Andrés de Inglaterra a compartir la "información relevante" que tenga sobre el caso Epstein

Qué implica para Venezuela que EEUU declare terrorista al Cartel de los Soles

Qué implica para Venezuela que EEUU declare terrorista al Cartel de los Soles

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Bolsonaro, en prisión preventiva por riesgo de fuga y amenaza al orden público

Bolsonaro, en prisión preventiva por riesgo de fuga y amenaza al orden público

Japón se mete en el charco taiwanés y provoca la ira de China: medio millón de vuelos cancelados, conciertos suspendidos y veto al marisco