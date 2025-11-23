Guerra
Ucrania asegura que ha logrado incluir la mayoría de sus prioridades en una nueva versión del plan de paz
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, enviado a Ginebra para negociar, ha aprovechado para agradecer la "enormemente constructiva interacción con Estados Unidos"
EP
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, enviado a Ginebra para negociar sobre la propuesta de plan de paz para Ucrania planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que han conseguido incluir la mayoría de las "prioridades" ucranianas en la última versión del documento.
"La versión actual del documento, aunque se encuentra en las últimas etapas de coordinación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania", ha apuntado Umerov en su cuenta en Telegram.
El enviado ucraniano ha aprovechado además para agradecer la "enormemente constructiva interacción con Estados Unidos" y "su atención a nuestros comentarios, lo que nos permite avanzar en el proceso". "Esperamos seguir avanzando a lo largo del día de hoy", ha añadido.
El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en Ginebra para negociar con representantes ucranianos y de otros países europeos sobre la base del plan de paz de 28 puntos entregado por Trump a Kiev.
El nuevo plan de paz de Estados Unidos para Ucrania incluye la cesión de territorio a Rusia y un compromiso de reducción de las fuerzas militares ucranianas. Tanto Ucrania como sus aliados han expresado ya sus reticencias a la iniciativa.
- Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- Zelenski, sobre el plan de Trump: 'Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave
- ¿Puede Trump imponer a Ucrania su 'plan de paz' como hizo con los palestinos en Gaza?
- Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- Cuanto mejor le va, más feliz estoy'. Trump atempera la tensión con Mamdani en un encuentro en el Despacho Oval
- Bolsonaro es enviado a prisión tras intentar romper su tobillera electrónica para fugarse