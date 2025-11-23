DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás
Israel ha violado 497 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó en las últimas horas el Gobierno de Hamás en la Franja.
De acuerdo a este recuento, 27 de esos incumplimientos a la tregua se produjeron ayer, cuando una nueva oleada de ataques israelíes a lo largo del enclave palestino mató a 24 personas y causó 87 heridos.
"Condenamos en los términos más enérgicos las continuas y graves violaciones sistemáticas del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes", declaró la oficina política de Hamás en un comunicado.
En estos 44 días desde que se rubricara el alto el fuego, el Gobierno de Gaza contabiliza la muerte de 342 civiles -la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, según el ministerio de Sanidad gazatí-, 875 heridos y 35 detenciones arbitrarias durante incursiones y redadas más allá de la llamada línea amarilla.
La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.
El nuevo desglose del Gobierno de Gaza de violaciones al alto el fuego incluye 142 tiroteos contra civiles, viviendas, barrios residenciales y tiendas de campaña de desplazados; 21 incursiones de vehículos en zonas residenciales y agrícolas, cruzando la línea amarilla; 228 bombardeos terrestres, aéreos y de artillería; y 100 demoliciones de viviendas e infraestructura civil.
Ejército israelí dice que mató a dos miembro de Hizbulá en Líbano
Israel aseguró este sábado haber matado a dos miembros de Hizbulá en ataques en la zona de Mayfadoun y Houla, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército. "Hoy, las fuerzas de defensa eliminaron al terrorista Kamel Reza Karnabsh en la zona de Mayfadoun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense. La nota agrega que "el terrorista participó en los intentos de restablecimiento de Hizbulá en la zona". Además, el comunicado del Ejército informó del asesinato de un segundo presunto miembro del grupo chií en Houla, también en sur del Líbano, que habría sido, según la nota, el representante de Hizbulá en la localidad. "Como parte de su función, era responsable de la comunicación entre la organización terrorista y los residentes de la zona en materia financiera y militar. Además, operaba para confiscar bienes privados con fines terroristas", agregó.
Autoridades de Gaza informan de siete muertos en 48 horas en ataques israelíes
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este sábado de que los hospitales del enclave palestino han recibido en las últimas 48 horas los cuerpos sin vida de siete personas y a una treintena de heridos como consecuencia de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.
Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.
En cualquier caso, ha advertido de que "aún hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas".
Yihad Islámica confirma la muerte de uno de sus miembros en Cisjordania
Las Brigadas Al Quds, brazo armado del movimiento Yihad Islámica, confirmaron la muerte de uno de sus miembros ayer en Nablus (norte de Cisjordania) a manos del Ejército israelí, en un comunicado difundido este sábado,
La nota identifica al fallecido cmo Younes Walid Ishtiya, "uno de los combatientes de la Brigada de Nablus, quien ascendió a los rangos más altos la noche del viernes".
Las brigadas informan de que murió "tras participar en un enfrentamiento armado con fuerzas enemigas que lo sitiaron en una casa en la aldea de Tel".
El Ejército israelí informó ya ayer en un comunicado que sus fuerzas mataron este viernes a un palestino y detuvieron a varios presuntos atacantes en tres operaciones simultáneas en el norte de Cisjordania.
El Ejército israelí asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano
Israel aseguró este sábado haber matado a un supuesto miembro de Hizbulá en un ataque ayer en la zona de Froun, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército.
"Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense.
La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".
Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares israelíes, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a "continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel".
El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.
Líbano dice que está listo para negociar "cualquier" acuerdo que termine ataques israelíes
El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques contra su territorio, algo que debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés. "El Estado libanés está preparado para negociar, bajo los auspicios de la ONU, EE.UU. o de actores internacionales en conjunto, cualquier acuerdo que establezca una fórmula para el cese permanente de los ataques transfronterizos", anunció en un discurso con motivo del Día de la Independencia. "Simultáneamente, los países amigos y hermanos del Líbano patrocinarían este proceso estableciendo fechas claras y confirmadas para que un mecanismo internacional apoye al Ejército libanés, así como ayude en la reconstrucción de lo que fue destruido por la guerra", agregó el jefe de Estado.
Israel ha matado a una media de dos niños al día desde el inicio del alto el fuego
El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, afirmó este viernes en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que, desde que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor, un promedio de dos niños mueren cada día en la Franja como consecuencia de los ataques israelíes. El portavoz describió una situación "cruda y devastadora" para la infancia en Gaza incluso bajo el alto el fuego vigente. Señaló que esta semana 12 menores palestinos fallecieron en la Franja debido a la oleada de bombardeos israelíes de este miércoles. Desde el 10 de octubre, señaló, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto, lo que supone "un promedio de casi dos niños por día" pese al compromiso de detener la violencia. "Esto no son estadísticas: eran niños reales cuyos sueños y futuros fueron truncados", lamentó Pires, que alertó de que la vida de cientos de miles de menores que sobreviven entre tiendas y escombros sigue siendo "simple y brutalmente cruel".
Israel hiere a varios palestinos y detiene a un periodista en Cisjordania
Varios palestinos resultaron heridos este viernes durante operaciones del Ejército israelí en distintos puntos de Cisjordania, donde también detuvo a un periodista, sin que haya trascendido el motivo, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Un palestino resultó herido por fuerzas especiales israelíes durante una incursión en una vivienda de la aldea de Tell, al oeste de Nablus, tras disparar munición real y granadas aturdidoras, recoge el medio. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) indicó que sus equipos no pudieron acceder al herido, por lo que la gravedad de sus heridas se desconoce todavía. Además, Wafa recoge que el Ejército israelí abrió fuego contra feligreses palestinos al salir de una mezquita tras las oraciones del viernes en la aldea de Al Mughayir, al noreste de Ramala, hiriendo a un hombre en la mano y a otro en el pie. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano.
Hamás acusa a Israel de "intensificar las demoliciones" dentro de la 'línea amarilla'" en el este de Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes al Ejército de Israel de "intensificar las demoliciones" de edificios residenciales dentro de la 'línea amarilla' en el este de Gaza, a la que los militares se retiraron a raíz del acuerdo en octubre entre el grupo islamista y el Gobierno israelí para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. "El Ejército de ocupación está intensificando sus operaciones de demolición y destrucción de edificios residenciales detrás de la 'línea amarilla' en el este de Gaza, en un exterminio sistemático de lo que queda de la infraestructura urbana", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en referencia a los graves daños en el enclave por la ofensiva lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
Naciones Unidas alerta de que todavía no llegan todos los alimentos necesarios a Gaza
Desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha podido llevar a ese territorio 40.000 toneladas de ayuda alimentaria, pero esa cantidad sólo representa dos tercios de sus objetivos mensuales, advirtieron este viernes representantes de la agencia de la ONU. Esta ayuda ha llegado a 530.000 personas, sólo un tercio del objetivo, agregó en rueda de prensa telemática desde El Cairo el representante del PMA Abeer Etefa, en conversación con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra. El portavoz añadió que se han podido reabrir las cocinas comunitarias, 35 en total, con las que se sirven 210.000 platos diarios, y subrayó que con ello "vuelve a haber comida caliente".
