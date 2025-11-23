DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás

Israel ha violado 497 veces el último alto el fuego en Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que entró en vigor el pasado 10 de octubre, según comunicó en las últimas horas el Gobierno de Hamás en la Franja.

De acuerdo a este recuento, 27 de esos incumplimientos a la tregua se produjeron ayer, cuando una nueva oleada de ataques israelíes a lo largo del enclave palestino mató a 24 personas y causó 87 heridos.

"Condenamos en los términos más enérgicos las continuas y graves violaciones sistemáticas del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes", declaró la oficina política de Hamás en un comunicado.

En estos 44 días desde que se rubricara el alto el fuego, el Gobierno de Gaza contabiliza la muerte de 342 civiles -la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, según el ministerio de Sanidad gazatí-, 875 heridos y 35 detenciones arbitrarias durante incursiones y redadas más allá de la llamada línea amarilla.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

El nuevo desglose del Gobierno de Gaza de violaciones al alto el fuego incluye 142 tiroteos contra civiles, viviendas, barrios residenciales y tiendas de campaña de desplazados; 21 incursiones de vehículos en zonas residenciales y agrícolas, cruzando la línea amarilla; 228 bombardeos terrestres, aéreos y de artillería; y 100 demoliciones de viviendas e infraestructura civil.