Ucranianos, estadounidenses y europeos discutirán en Suiza el plan de Trump

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, criticado como una "lista de deseos" de Moscú.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Ucrania menos de una semana para aprobar la propuesta de 28 puntos que obligaría a Kiev a ceder territorios a Rusia, reducir su ejército y comprometerse a no entrar en la OTAN.

Acogido con satisfacción por el líder ruso, Vladimir Putin, el plan fue rechazado por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ya avanzó el viernes que iba a buscar "alternativas" con Washington.

Según fuentes consultadas por AFP, "el consejero del presidente francés irá mañana a Ginebra con sus colegas del E3", es decir Alemania, Francia, Reino Unido, para dialogar con representantes de Estados Unidos y Ucrania.

Por su parte, un responsable de Estados Unidos confirmó a la AFP la presencia el domingo en Ginebra del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y del emisario diplomático de Trump, Steve Witkoff. "Nuestros representantes saben cómo defender los intereses nacionales de Ucrania y qué es necesario para evitar que Rusia lance una tercera invasión", afirmó Zelenski.

Trump ha dado a Kiev hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta. El plan "tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando", declaró el dirigente estadounidense. Por su parte, Putin consideró que el texto puede servir "como base para una solución pacífica definitiva" del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a "discutir en profundidad todos los detalles".

En caso de rechazo por parte de Kiev, amenazó con continuar las conquistas territoriales en el frente, donde su ejército lleva la ventaja. Ante la doble presión estadounidense y rusa, Zelenski también inició consultas con sus principales aliados en Europa, muchos de ellos reunidos este fin de semana en la cumbre del G20 en Sudáfrica.

En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington "es una base que requerirá trabajo adicional". "Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques", afirmaron.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a reclamar una paz "fuerte y duradera" e insistió en que un acuerdo debe "tener en cuenta la seguridad de todos los europeos".

"Lista de deseos de Rusia"

Por su parte, senadores estadounidenses declararon el sábado que el plan es "una lista de deseos de Rusia", y que el propio secretario Rubio lo reconoció. No obstante, Rubio negó esa versión. "La propuesta de paz fue redactada por los Estados Unidos", escribió Rubio en X el sábado por la noche. "Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania".

Zelenski reconoció el viernes que su país atraviesa "uno de los momentos más difíciles de (su) historia". "Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, afirmó.

Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas", incluido por Estados Unidos. Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.