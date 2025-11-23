Un escolta del alcalde de Uruapan ejecutó al adolescente que lo mató, según la Fiscalía

La Fiscalía del estado mexicano de Michoacán informó que la investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, permitió descubrir que uno de sus escoltas ejecutó a sangre fría al sicario que lo mató, un adolescente de 17 años identificado como Víctor Ubaldo.

El escolta, identificado como Demetrio N., es uno de los siete policías municipales detenidos el viernes por su implicación en la muerte de Manzo, asesinado durante un acto del Día de Muertos en el centro del municipio que gobernaba. Manzo había recibido amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las pruebas periciales presentadas ante el tribunal que legalizó la detención de los siete agentes y del presunto autor intelectual, Jorge Armando N. (alias 'El Licenciado'), Demetrio N. disparó en la nuca, a 10 centímetros de distancia, contra el atacante cuando este ya había sido reducido e incluso estaba esposado, utilizando la misma arma con la que se mató al alcalde.

El propio Demetrio N. reconoció que disparó contra Ubaldo, autor material del homicidio, aunque aseguró que forcejeó con él para quitarle el arma y que, al ser muy fuerte, terminó accionándola. La Fiscalía sostiene ahora que esta versión es falsa.

En su reconstrucción de los hechos, la Fiscalía indica, además, que los policías impidieron a un paramédico atender a Ubaldo y que solo con la llegada de la Guardia Nacional se permitió el acceso, cuando el joven ya había muerto.

El CJNG había ofrecido un pago de 2 millones de pesos (unos 94.000 euros) por el asesinato del alcalde, según la Fiscalía, que destaca la implicación necesaria de los escoltas detenidos, ahora acusados de homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión.

El ataque ocurrió sobre las 20:10 horas del sábado 1 de noviembre, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan. Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció.

El asesinato ha sacudido la política mexicana, pues la oposición recuerda que Manzo había solicitado protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó pese a las reiteradas amenazas de organizaciones criminales.