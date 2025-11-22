En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Yihad Islámica confirma la muerte de uno de sus miembros en Cisjordania
Las Brigadas Al Quds, brazo armado del movimiento Yihad Islámica, confirmaron la muerte de uno de sus miembros ayer en Nablus (norte de Cisjordania) a manos del Ejército israelí, en un comunicado difundido este sábado,
La nota identifica al fallecido cmo Younes Walid Ishtiya, "uno de los combatientes de la Brigada de Nablus, quien ascendió a los rangos más altos la noche del viernes".
Las brigadas informan de que murió "tras participar en un enfrentamiento armado con fuerzas enemigas que lo sitiaron en una casa en la aldea de Tel".
El Ejército israelí informó ya ayer en un comunicado que sus fuerzas mataron este viernes a un palestino y detuvieron a varios presuntos atacantes en tres operaciones simultáneas en el norte de Cisjordania.
El Ejército israelí asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano
Israel aseguró este sábado haber matado a un supuesto miembro de Hizbulá en un ataque ayer en la zona de Froun, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército.
"Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense.
La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".
Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares israelíes, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a "continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel".
El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.
Líbano dice que está listo para negociar "cualquier" acuerdo que termine ataques israelíes
El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques contra su territorio, algo que debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés. "El Estado libanés está preparado para negociar, bajo los auspicios de la ONU, EE.UU. o de actores internacionales en conjunto, cualquier acuerdo que establezca una fórmula para el cese permanente de los ataques transfronterizos", anunció en un discurso con motivo del Día de la Independencia. "Simultáneamente, los países amigos y hermanos del Líbano patrocinarían este proceso estableciendo fechas claras y confirmadas para que un mecanismo internacional apoye al Ejército libanés, así como ayude en la reconstrucción de lo que fue destruido por la guerra", agregó el jefe de Estado.
Israel ha matado a una media de dos niños al día desde el inicio del alto el fuego
El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, afirmó este viernes en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que, desde que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor, un promedio de dos niños mueren cada día en la Franja como consecuencia de los ataques israelíes. El portavoz describió una situación "cruda y devastadora" para la infancia en Gaza incluso bajo el alto el fuego vigente. Señaló que esta semana 12 menores palestinos fallecieron en la Franja debido a la oleada de bombardeos israelíes de este miércoles. Desde el 10 de octubre, señaló, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto, lo que supone "un promedio de casi dos niños por día" pese al compromiso de detener la violencia. "Esto no son estadísticas: eran niños reales cuyos sueños y futuros fueron truncados", lamentó Pires, que alertó de que la vida de cientos de miles de menores que sobreviven entre tiendas y escombros sigue siendo "simple y brutalmente cruel".
Israel hiere a varios palestinos y detiene a un periodista en Cisjordania
Varios palestinos resultaron heridos este viernes durante operaciones del Ejército israelí en distintos puntos de Cisjordania, donde también detuvo a un periodista, sin que haya trascendido el motivo, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Un palestino resultó herido por fuerzas especiales israelíes durante una incursión en una vivienda de la aldea de Tell, al oeste de Nablus, tras disparar munición real y granadas aturdidoras, recoge el medio. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) indicó que sus equipos no pudieron acceder al herido, por lo que la gravedad de sus heridas se desconoce todavía. Además, Wafa recoge que el Ejército israelí abrió fuego contra feligreses palestinos al salir de una mezquita tras las oraciones del viernes en la aldea de Al Mughayir, al noreste de Ramala, hiriendo a un hombre en la mano y a otro en el pie. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano.
Hamás acusa a Israel de "intensificar las demoliciones" dentro de la 'línea amarilla'" en el este de Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes al Ejército de Israel de "intensificar las demoliciones" de edificios residenciales dentro de la 'línea amarilla' en el este de Gaza, a la que los militares se retiraron a raíz del acuerdo en octubre entre el grupo islamista y el Gobierno israelí para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. "El Ejército de ocupación está intensificando sus operaciones de demolición y destrucción de edificios residenciales detrás de la 'línea amarilla' en el este de Gaza, en un exterminio sistemático de lo que queda de la infraestructura urbana", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en referencia a los graves daños en el enclave por la ofensiva lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
Naciones Unidas alerta de que todavía no llegan todos los alimentos necesarios a Gaza
Desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha podido llevar a ese territorio 40.000 toneladas de ayuda alimentaria, pero esa cantidad sólo representa dos tercios de sus objetivos mensuales, advirtieron este viernes representantes de la agencia de la ONU. Esta ayuda ha llegado a 530.000 personas, sólo un tercio del objetivo, agregó en rueda de prensa telemática desde El Cairo el representante del PMA Abeer Etefa, en conversación con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra. El portavoz añadió que se han podido reabrir las cocinas comunitarias, 35 en total, con las que se sirven 210.000 platos diarios, y subrayó que con ello "vuelve a haber comida caliente".
El Ejército israelí dice haber matado a seis milicianos y arrestado a cinco más en Gaza
El Ejército israelí dijo haber matado a seis presuntos milicianos de una supuesta célula terrorista y arrestado a cinco más este viernes en Rafah (sur de la Franja de Gaza), según un comunicado publicado en sus canales oficiales, en una "operación en curso".
Netanyahu sobre el presidente sirio: "Regresó de Washington engreído y audaz"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, regresó de su viaje a la Casa Blanca esta semana "engreído" y "audaz", durante una reunión nocturna del Gabinete de Seguridad, informó este viernes la emisora pública israelí Kan. "Regresó de Washington engreído. Está empezando a hacer todo tipo de cosas que no vamos a aceptar", afirmó anoche Netanyahu, que agregó que Al Sharaa "quiere traer fuerzas rusas" a la frontera con Israel, según Kan.
Israel anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Hamás en varios bombardeos en Rafá, en el sur de Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de cinco supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que habrían salido de un túnel en el este de la ciudad de Rafá, dentro de la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza. Así, ha indicado en un comunicado que los militares israelíes "identificaron a cinco terroristas que salieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafá, dentro de la 'línea amarilla', y se acercaron a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".
Las autoridades de Israel calculan que entre cien y 200 milicianos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes, sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo, que conllevó la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre.
- Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
- Trump, a una periodista que le preguntaba por el caso Epstein: 'Silencio, silencio, cerdita
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- Zelenski, sobre el plan de Trump: 'Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave
- Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según 'Axios
- Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania