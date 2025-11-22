DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

El Ejército israelí asegura que mató a un supuesto miembro de Hizbulá en Líbano

Israel aseguró este sábado haber matado a un supuesto miembro de Hizbulá en un ataque ayer en la zona de Froun, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército.

"Ayer viernes, en un ataque selectivo, las fuerzas de defensa eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Froun, en el sur del Líbano", especifica el comunicado castrense.

La nota agrega que "durante la guerra, el terrorista perpetró ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas del Ejército".

Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares israelíes, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a "continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel".

El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.