Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Epstein

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso

La medida fue adelantada por el equipo legal de Maxwell, quien se encuentra en un centro penitenciario federal de Texas, cumpliendo una condena de 20 años por su complicidad en los crímenes sexuales del fallecido pederasta

Fotografía de archivo de un cartel donde se observa a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Fotografía de archivo de un cartel donde se observa a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. / JASON SZENES / EFE

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del fallecido pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein, se negará a responder preguntas en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el caso, de acuerdo con el senador republicano James Comer.

Comer, a cargo del Comité de Supervisión, indicó a medios estadunidenses este viernes que Maxwell recurrirá al derecho de "no autoincriminarse" basado en la quinta enmienda ante una citación planteada por la Cámara.

La medida fue adelantada por el equipo legal de Maxwell, quien se encuentra en un centro penitenciario federal de Texas, cumpliendo una condena de 20 años por su complicidad en los crímenes sexuales de Epstein.

"Sus abogados han respondido que no va a contestar ninguna pregunta", explicó Comer.

Maxwell había sido citada desde julio pasado e inicialmente su equipo jurídico, encabezado por el abogado, David Oscar Markus, había asegurado que estaba dispuesta a responder los cuestionamientos de los representantes.

El giro de Maxwell para no cooperar con la investigación del Congreso sucede dos días después de que el presidente Donald Trump, firmara el proyecto de ley aprobado en el Congreso para liberar los archivos Epstein, que deben ser publicados en un plazo de 30 días, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ).

Noticias relacionadas y más

La presión sobre el mandatario, referente al caso Epstein, se reavivó a partir de la semana pasada cuando un grupo de congresistas demócratas publicó 20.000 nuevos archivos del caso, donde el pederasta aseguraba en un intercambio de correos con Maxwell que Trump sabía de sus crimenes y que había pasado "horas" con una de las víctimas.

TEMAS

  1. Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
  2. Trump, a una periodista que le preguntaba por el caso Epstein: 'Silencio, silencio, cerdita
  3. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  4. Zelenski, sobre el plan de Trump: 'Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave
  5. Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
  6. Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
  7. Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según 'Axios
  8. Zelenski se abre a discutir el plan de paz de Trump para detener la guerra de Ucrania

La congresista Marjorie Taylor Greene anuncia que dejará su cargo en enero tras su desencuentro con Trump

Cuatro de cada cinco habitaciones de hotel en Cuba estuvieron vacías de enero a septiembre

Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera

Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, se niega a responder preguntas del Congreso

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

¿Puede Trump imponer a Ucrania su “plan de paz” como hizo con los palestinos en Gaza?

¿Puede Trump imponer a Ucrania su “plan de paz” como hizo con los palestinos en Gaza?

Las relaciones personales de los reyes han engrasado la diplomacia de alto nivel española durante medio siglo

Las relaciones personales de los reyes han engrasado la diplomacia de alto nivel española durante medio siglo

Sudáfrica teme que el veto de EEUU tire por tierra todos sus esfuerzos en el primer G20 africano

Sudáfrica teme que el veto de EEUU tire por tierra todos sus esfuerzos en el primer G20 africano