Más de 300 alumnos secuestrados en Nigeria tras el ataque a una escuela católica

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) ha informado que 303 alumnos y 12 profesores fueron secuestrados en la madrugada del viernes en el oeste de Nigeria tras el ataque efectuado por más de 60 individuos armados a la escuela católica de St. Mary, en el estado de Níger. El presidente de la sección de la CAN para el estado de Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, ha señalado habían contado 227 desaparecidos pero después de las comprobaciones, "descubrimos que otros 88 estudiantes habían sido capturados después de intentar escapar".

"Nos llamó la atención que algunos padres, cuyos hijos creíamos que habían escapado del ataque, también vinieran a preguntar por sus hijos. Nos picó la curiosidad, y fue entonces cuando hicimos un censo y descubrimos que habían sido secuestrados", ha explicado. "Esto supone que ya hay 303 estudiantes (niños y niñas), incluyendo 12 profesores (cuatro mujeres y ocho hombres), lo que eleva el número total de personas secuestradas a 315", ha indicado en el comunicado. La escuela comprendía a un total de 629 alumnos: 430 en primaria y 199 en secundaria.

Según fuentes de Channels TV, el asalto fue perpetrado por hombres armados que hicieron acto de presencia en el lugar en 60 motocicletas y una furgoneta. Hay constancia de un herido grave, el portero de la escuela, que recibió varios disparos al comienzo del ataque. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de lo ocurrido pero las fuerzas de seguridad no descartan que se trate de un grupo de los conocidos vulgarmente en el país como "bandidos": organizaciones criminales caracterizadas por su extrema violencia y que basan sus finanzas en el secuestro de la población civil.

El internado es una institución católica privada que brinda educación y alojamiento a adolescentes entre 12 y 17 años. En un comunicado remitido a EFE y a otros medios, el portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, indicó que "unidades tácticas de la policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en el lugar, rastreando la zona boscosa con el fin de rescatar a los estudiantes".

La secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, ha repudiado el secuestro y manifestado que las escuelas del país (del que fue en su día ministra de Medio Ambiente) deberían ser "santuarios para la educación, y no objetivos". "Debemos proteger las escuelas y exigir responsabilidades a los perpetradores", ha manifestado.

El principal responsable de la ONU en el país, el coordinador humanitario Mohamed Fall ha denunciado este secuestro como "desgarrador" y lamentado especialmente que haya ocurrido solo días después de otro secuestro de 25 estudiantes en el estado de Kebbi, en el noroeste del país.

En una semana se han producido dos secuestros. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar por una supuesta campaña de violencia yihadista contra los cristianos, después que también se atacara la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde al menos dos personas murieron y unos 38 feligreses, incluido el pastor, fueron secuestrados el miércoles pasado cuando individuos armados ingresaron al recinto durante la misa.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

Las autoridades de los estados vecinos de Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todas las escuelas como medida de precaución. El gobierno del estado de Níger también decretó el cierre de muchos centros educativos.

Hace más de una década, yihadistas de Boko Haram secuestraron a casi 300 niñas en Chibok, en el noreste de Nigeria. Las heridas por ese suceso siguen abiertas y algunas de esas chicas continúan en paradero desconocido.