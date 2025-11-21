Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

El plan respaldado por EEUU prevé que Ucrania ceda Donetsk y Lugansk a Rusia

El plan de 28 puntos para Ucrania apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé que ese país europeo ceda las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia, según un borrador del documento al que accedió el jueves la AFP. Esas dos provincias del este de Ucrania, además de Crimea, que ya fue anexada por Moscú en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas, incluso por los Estados Unidos", de acuerdo con el proyecto. La Casa Blanca enfatizó que todavía está en curso la discusión sobre el plan, en el cual trabajaron discretamente el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un mes. La propuesta se presentó en momentos que un ejército ucraniano menos numeroso y equipado lucha por contener el avance de Rusia en el frente. En el documento de 28 puntos, otras dos regiones en el sur de Ucrania serían divididas según el trazado de la actual línea de frente, las de Jersón y Zaporiyia, donde un ataque ruso dejó al menos cinco muertos y varios heridos la noche del jueves, según un reporte de los socorristas.