Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Moscú anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk y Kiev asegura que permanece bajo su "control"
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha anunciado este jueves la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en la provincia de Járkov, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. "Unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las tropas ucranianas cercadas en el margen izquierdo del río Oskil", ha informado Gerasimov al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visitado de este último a un puesto de mando. Cuando el presidente le ha pedido que aclarara si se trata de una conquista "completa", el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha respondido afirmativamente, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. Gerasimov también ha afirmado que el Ejército ruso controla más del 75 por ciento de la localidad de Pokrovsk (Donetsk), mientras que también habría capturado hasta la fecha el 80 por ciento de Vovchansk (Járkov).
EEUU afirma que su plan de paz para Ucrania y Rusia es "bueno" para ambos
Estados Unidos insistió el jueves que el plan para acabar la guerra con Rusia en Ucrania, respaldado por el presidente Donald Trump, es beneficioso para ambas partes, y desestimó las preocupaciones de que el borrador recoge muchas de las exigencias de Moscú. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían trabajado "discretamente" en el proyecto durante un mes. "Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", afirmó. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió en Kiev con una delegación del Pentágono encabezada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.
Proceso en revisión
"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente (Trump) apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", aclaró también a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Aseguró que Washington "está dialogando tanto con una parte como con la otra", desestimando algunas preocupaciones en Kiev de que el plan fuese demasiado cercano a las exigencias de Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó el jueves "uno de los puestos de mando del grupo de tropas del oeste", según el Kremlin, que no precisó si estaba localizado en Rusia o en Ucrania. En el terreno, Rusia reivindicó la toma de Kupiansk, en el frente oriental. El ejército de Kiev negó haber perdido esta localidad clave, que fue tomada por Moscú en 2022 y luego recuperada por tropas ucranianas.
Recorte del Ejército
Además de ceder este territorio, Kiev debería aceptar un recorte de su ejército a 600.000 efectivos, la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en Ucrania y aviones europeos permanecerían apostados en Polonia. Tras reunirse en la capital con una delegación del Pentágono, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, subrayó que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022 debía traer "una paz digna". Eso incluye que se respete la "independencia", la "soberanía" y "la dignidad del pueblo ucraniano", añadió el mandatario. La oficina de Zelenski afirmó que esperaba discutir el contenido del plan con Trump en los próximos días.
El plan respaldado por EEUU prevé que Ucrania ceda Donetsk y Lugansk a Rusia
El plan de 28 puntos para Ucrania apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé que ese país europeo ceda las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia, según un borrador del documento al que accedió el jueves la AFP. Esas dos provincias del este de Ucrania, además de Crimea, que ya fue anexada por Moscú en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas, incluso por los Estados Unidos", de acuerdo con el proyecto. La Casa Blanca enfatizó que todavía está en curso la discusión sobre el plan, en el cual trabajaron discretamente el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un mes. La propuesta se presentó en momentos que un ejército ucraniano menos numeroso y equipado lucha por contener el avance de Rusia en el frente. En el documento de 28 puntos, otras dos regiones en el sur de Ucrania serían divididas según el trazado de la actual línea de frente, las de Jersón y Zaporiyia, donde un ataque ruso dejó al menos cinco muertos y varios heridos la noche del jueves, según un reporte de los socorristas.
Plan de EEUU para Ucrania incluye garantías equivalentes a las de OTAN, dice un funcionario
Un funcionario estadounidense confirmó el jueves un informe según el cual un borrador de acuerdo para Ucrania compromete a Estados Unidos y a sus aliados europeos a ofrecer a Kiev una garantía de seguridad al estilo de la OTAN. El informe del medio Axios señala que "cualquier futuro 'ataque armado significativo, deliberado y sostenido' de Rusia contra Ucrania 'será considerado como un ataque que amenaza la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica', y Estados Unidos y sus aliados responderán en consecuencia, incluso mediante el uso de la fuerza militar".
