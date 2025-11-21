DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Una ONG israelí denuncia un nuevo asentamiento al este de la ciudad cisjordana de Belén
La ONG israelí Peace Now ha denunciado este jueves el establecimiento de un nuevo asentamiento anunciado horas antes por el Consejo Regional de Gush Etzion, el principal conglomerado de asentamientos israelíes en Cisjordania, en una zona de Belén. En un comunicado difundido en su web, Peace Now ha afirmado que la zona en la que se ha instalado el último, conocida como Ush Grab y contigua al pueblo de Beit Sahur, había sido designada hace unos 15 años para la construcción de un hospital infantil para los residentes de Belén, pero "los colonos comenzaron a establecer un asentamiento no autorizado y presionaron al Gobierno para que detuviera el proyecto", provocando que el hospital nunca se construyera. "El nuevo asentamiento tiene como objetivo asfixiar a la localidad palestina de Beit Sahur y bloquear su desarrollo", ha aseverado la ONG, que ha lamentado que "no hay límite para la audacia de los colonos al establecer asentamientos y crear realidades sobre el terreno, utilizando fondos públicos y negando a Israel la oportunidad de un futuro de paz y dos Estados".
Los cometidos
La misión de la ONU tiene entre sus cometidos contabilizar las violaciones en su área de operaciones, que va desde el río Litani hasta la línea divisoria y por tanto no incluye los ataques israelíes ocurridos más al norte de esa corriente de agua, bastante frecuentes, ni en el este del país. Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego y, tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades en la Franja de Gaza el mes pasado, intensificó significativamente sus bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá. Este pasado martes, el peor ataque israelí en un año de cese de hostilidades acabó con la vida de 14 personas en el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón, por encima del Litani.
La misión de la ONU en Líbano contabilizó 10.000 violaciones del alto el fuego en un año
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció este jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel hace casi un año han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del acuerdo entre ambos países, que puso fin al conflicto iniciado en 2023. "Desde el acuerdo de cese de hostilidades del año pasado, la FINUL ha registrado más de 7.500 violaciones aéreas, casi 2.500 violaciones terrestres al norte de la Línea Azul y más de 360 arsenales de armas abandonados que fueron transferidos a las Fuerzas Armadas Libanesas", indicaron los cascos azules en un comunicado. La FINUL recordó que por el momento la frontera de facto sigue registrando una estabilidad "frágil" y que sus fuerzas la patrullan diariamente en colaboración con las tropas libanesas para evitar escaladas, además de ayudar a restaurar la seguridad en el sur del Líbano.
Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro'
El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este jueves que ha firmado un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea de 'Cúpula de Hierro'. El director general de la cartera ministerial, Amir Baram, ha firmado la adquisición en Tel Aviv en presencia de varios funcionarios de Defensa. Según los términos del contrato, que ha sido "resultado de exhaustivas negociaciones", Rafael suministrará "una cantidad significativa de interceptores" al sistema antiaéreo. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha subrayado que "el sistema Cúpula de Hierro se ha convertido en uno de los mejores sistemas de defensa aérea de la historia": "A lo largo de los años, y en particular durante las recientes operaciones militares, ha protegido el espacio aéreo de nuestra nación e interceptado con éxito miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otros escenarios, sirviendo como escudo protector para los ciudadanos israelíes".
Rehén liberado en Gaza asegura que fue agredido sexualmente durante su cautiverio
Guy Gilboa-Dalal, un rehén israelí liberado el 13 de octubre pasado después de más de dos años en cautiverio en Gaza, dijo en una entrevista televisiva que fue agredido sexualmente por uno de sus carceleros. Gilboa-Dalal es el primer hombre en declarar públicamente que fue agredido sexualmente mientras estaba retenido como rehén por el movimiento islamista palestino Hamás. En un extracto de la entrevista exclusiva con el canal israelí Channel 12, que se emitirá el viernes, el joven de 24 años relató el ataque. "Me deja darme una ducha y, cuando termino, me saca de allí y no me deja ponerme mi ropa", dice en la secuencia difundida en la página web del canal. "Me lleva a su habitación, me tira sobre uno de los sillones y empieza a tocarme por todas partes", cuenta. "Le dije: 'Pero eso está prohibido en el islam', entonces me puso un rifle en la cabeza y un cuchillo en la garganta y amenazó con matarme si lo contaba", añade el exrehén.
