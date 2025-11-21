DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Una ONG israelí denuncia un nuevo asentamiento al este de la ciudad cisjordana de Belén

La ONG israelí Peace Now ha denunciado este jueves el establecimiento de un nuevo asentamiento anunciado horas antes por el Consejo Regional de Gush Etzion, el principal conglomerado de asentamientos israelíes en Cisjordania, en una zona de Belén. En un comunicado difundido en su web, Peace Now ha afirmado que la zona en la que se ha instalado el último, conocida como Ush Grab y contigua al pueblo de Beit Sahur, había sido designada hace unos 15 años para la construcción de un hospital infantil para los residentes de Belén, pero "los colonos comenzaron a establecer un asentamiento no autorizado y presionaron al Gobierno para que detuviera el proyecto", provocando que el hospital nunca se construyera. "El nuevo asentamiento tiene como objetivo asfixiar a la localidad palestina de Beit Sahur y bloquear su desarrollo", ha aseverado la ONG, que ha lamentado que "no hay límite para la audacia de los colonos al establecer asentamientos y crear realidades sobre el terreno, utilizando fondos públicos y negando a Israel la oportunidad de un futuro de paz y dos Estados".