En Directo
Al minuto
Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Erdogan subraya ante Zelenski "la necesidad de continuar" las negociaciones para fin del conflicto en Ucrania
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha subrayado este miércoles ante su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "la necesidad de continuar" las negociaciones con las autoridades rusas para poner fin al conflicto en Ucrania, debido a la pausa de las conversaciones que se estaban celebrando en Estambul. "Me complació enormemente recibir al presidente ucraniano en nuestro país. He enfatizado la necesidad de continuar el proceso de Estambul con un enfoque pragmático y orientado a resultados. Estamos convencidos de que las conversaciones representan un hito importante en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática, en un momento en que los efectos devastadores de la guerra se agravan cada vez más para ambas partes", ha declarado. Erdogan, que ha remarcado que con los crecientes ataques contra infraestructura crítica y la consiguiente pérdida de vidas se "están causando daños irreparables a ambas partes", ha considerado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "sería beneficioso retomar el proceso de Estambul con un enfoque más integral que aborde los problemas acuciantes actuales".
Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de seguridad para Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa, informó este miércoles el medio Axios. Esto formaría parte, según dicho medio, de un plan de 28 puntos elaborado en secreto por la Casa Blanca e inspirado en el plan de 20 puntos utilizado para lograr un alto el fuego en la guerra de Gaza. Según fuentes anónimas estadounidenses, el plan contempla que Rusia obtenga el control total de Lugansk y Donetsk, que conforman el Donbás, aunque Kiev todavía controla alrededor del 15 % de ese territorio, según un análisis del Institute for the Study of War. Aunque Rusia tendría el control de facto sobre el Donbás, la región estaría considerada como una zona desmilitarizada y Rusia no podría desplegar tropas allí. Asimismo, el Kremlin debería devolver a Ucrania zonas ocupadas en Jersón y Zaporiyia.
Ucrania ha perdido una quinta parte de su territorio tras la invasión de Rusia
Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, en gran parte destruido por los combates. Una de sus principales exigencias para la paz contenplada en la propuesta de EEUU para la paz es conservar las zonas del este y el sur de Ucrania que controla y exige a Kiev ceder más. En 2022, Moscú reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad. Rusia también se anexionó la península de Crimea en 2014 y la domina por completo.
La propuesta de paz de EEUU para Ucrania implica cesión de territorio y reducción del ejército
Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que exige a Kiev ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles a AFP una fuente conocedora del caso. El plan estipula "el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado" y "la reducción del ejército a 400.000 efectivos", afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.
La ONU condena la última oleada de ataques rusos contra Ucrania que deja decenas de víctimas civiles
Naciones Unidas ha condenado este miércoles la última oleada de ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra varias localidades de Ucrania, que ha dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos, mientras que ha interrumpido los servicios básicos en territorio ucraniano. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha dicho que le "horroriza especialmente el elevado número de víctimas civiles en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, a cientos de kilómetros de la línea del frente", mientras que ha indicado que "el horror de los potentes misiles de largo alcance, combinado con las oleadas de drones", ha quedado "dolorosamente expuesto esta mañana en Ucrania".
Merz confirma contactos con EEUU sobre un posible plan de paz para Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó este miércoles contactos con la administración de Donald Trump para intentar llegar a un plan que conduzca a un alto el fuego en la guerra rusa en Ucrania, si bien se mostró pesimista acerca de la posibilidad de que haya un resultado positivo a corto plazo. En una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, Merz afirmó que Alemania mantiene un estrecho contacto diario con el Gobierno estadounidense, incluidos sus asesores responsables de política exterior y sus colaboradores más cercanos, para analizar "si podemos llegar a un plan adecuado". Merz recalcó que en este momento "no se puede prever si eso conducirá a un resultado a corto plazo", sugiriendo así que no es probable que haya pronto un plan de paz.
Ministros de Exteriores de la UE abordarán el apoyo a Ucrania y a la Autoridad Palestina
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán en un Consejo este jueves cómo seguir respaldando a Ucrania e incrementando la presión financiera a Rusia, así como el apoyo a la Autoridad Palestina cuando la ONU ha validado el plan de paz estadounidense para Gaza. Los ministros comenzarán su reunión con un intercambio de opiniones por videoconferencia con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, antes de evaluar los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania. El Consejo explicó en un comunicado que espera que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aborde cómo seguir presionando a Rusia a través de sanciones particularmente contra su "flota fantasma", los barcos que ayudan a Moscú a esquivar el tope del precio impuesto al petróleo ruso.
Mario Saavedra
EEUU negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según el diario Axios
Estados Unidos ha estado trabajando en secreto con Rusia para redactar un nuevo plan para terminar con la guerra en Ucrania, según han afirmado al medio estadounidense Axios funcionarios estadounidenses y rusos. El plan, de 28 puntos, se inspira en el éxito de la negociación liderada por la Administración de Donald Trump para forzar un alto el fuego en Gaza. Entonces, se negoció el grueso del plan con el lado israelí, y luego se ajustó a algo aceptable por el grupo palestino Hamás a través de mediadores. Más información, aquí.
Zelenski espera que los procesos diplomáticos que "se han activado" lleven a la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles, tras reunirse en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que se han vuelto a activar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, y agregó que espera que las iniciativas en cuestión vayan dirigidas a lograr una paz duradera y con garantías de seguridad para su país. "Evidentemente hemos hablado de la situación diplomática, y ahora se han activado muchos procesos. Nosotros estamos intentando que sea así, que esta actividad vaya dirigida en efecto a la paz, a una paz duradera, a garantizar la seguridad", declaró Zelenski en una breve rueda de prensa sin preguntas con Erdogan. El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de que el medio estadounidense Axios publicara que los emisarios de la Casa Blanca y del Kremlin, Steve Witkoff y Kiril Dmitriev, respectivamente, han negociado en secreto y sin contar con Ucrania ni con los socios europeos de Kiev un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra.
Polonia desplegará 10.000 soldados en todo el país para prevenir actos de sabotaje
El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este miércoles el despliegue de 10.000 militares en territorio polaco para vigilar estructuras críticas, líneas de transporte y edificios estatales en todo el país, días después de que se produjesen unos sabotajes en el ferrocarril. Según explicó el ministro en una rueda de prensa en Varsovia, el dispositivo de vigilancia se activará el próximo sábado, 21 de noviembre, y bajo el nombre "Operación Horizonte" facilitará el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad, como la policía, con el Ejército, para combatir la llamada "guerra híbrida" que, señaló Kosiniak-Kamysz, ya no tiene lugar solo en las fronteras sino también en el interior del país.
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
- Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
- Los países del Golfo apuestan por el aumento de impuestos como vía de financiación alternativa al petróleo y al gas
- Aumenta la tensión entre China y Japón: buques chinos entran en las Islas Senkaku y varias aerolíneas reembolsan billetes a los pasajeros con destino al archipiélago
- Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
- El Congreso de EEUU aprueba la propuesta de ley para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein