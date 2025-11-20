Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Erdogan subraya ante Zelenski "la necesidad de continuar" las negociaciones para fin del conflicto en Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha subrayado este miércoles ante su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "la necesidad de continuar" las negociaciones con las autoridades rusas para poner fin al conflicto en Ucrania, debido a la pausa de las conversaciones que se estaban celebrando en Estambul. "Me complació enormemente recibir al presidente ucraniano en nuestro país. He enfatizado la necesidad de continuar el proceso de Estambul con un enfoque pragmático y orientado a resultados. Estamos convencidos de que las conversaciones representan un hito importante en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática, en un momento en que los efectos devastadores de la guerra se agravan cada vez más para ambas partes", ha declarado. Erdogan, que ha remarcado que con los crecientes ataques contra infraestructura crítica y la consiguiente pérdida de vidas se "están causando daños irreparables a ambas partes", ha considerado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que "sería beneficioso retomar el proceso de Estambul con un enfoque más integral que aborde los problemas acuciantes actuales".