Giro en la municipalidad neoyorquina
Trump se reunirá con alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca este viernes
El presidente ha intentado descalificar al edil, musulmán e hijo de inmigrantes, al referirse a él como "alcalde comunista"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes en la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero y cuyo triunfo se produjo tras una campaña marcada por sus críticas al mandatario. Sin revelar más detalles, Trump anunció la reunión en su cuenta oficial de Truth Social, asegurando que el encuentro fue solicitado por Mamdani, al que se refirió como "alcalde comunista".
Mamdani confirmó el encuentro y sostuvo que quiere "hablar con franqueza" al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto coste de vida.
El primer alcalde musulman de Nueva York ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales.
El alcalde electo, hijo de inmigrantes y nacido en Uganda, ha prometido defender a las comunidades vulnerables y oponerse a cualquier decisión federal que considere perjudicial para la ciudad.
Mamdani, que tomará posesión el 1 de enero, pidió recientemente a la Casa Blanca que se abstenga de enviar a la Guardia Nacional a Nueva York, como ha ocurrido en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland.
- Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
- Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
- Trump, a una periodista que le preguntaba por el caso Epstein: 'Silencio, silencio, cerdita
- Los países del Golfo apuestan por el aumento de impuestos como vía de financiación alternativa al petróleo y al gas
- El portaaviones más grande de Estados Unidos entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
- Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
- Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según 'Axios