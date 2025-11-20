DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Israel mata a siete palestinos en nuevos ataques contra Gaza pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a siete palestinos en nuevos ataques lanzados contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino. El principal incidente ha tenido lugar en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí habría perpetrado varios bombardeos contra los barrios de Zeitun y Shujaia, matando a cinco civiles cuyos cuerpos han llegado al Hospital Baptista Al Ahli, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'. A ellos se suman un hombre tiroteado por las tropas israelíes en el área de Qizan al Najar, al sur de Jan Yunis, según la agencia palestina de noticias WAFA, y otro alcanzado por un ataque de artillería. El Ejército israelí ha confirmado su papel en la muerte de "un terrorista" que habría cruzado la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas en línea con el citado acuerdo-- en el norte de Gaza.