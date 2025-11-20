Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel.

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel. / AP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

"A quien intenta acercarse, le disparan": HRW acusa a Israel de crímenes de guerra por los derribos y evacuaciones forzosas en Cisjordania

Directo | La propuesta de paz de EEUU para Ucrania implica la cesión de territorio

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

¿Ahora qué? Cinco claves de la ley de transparencia sobre los archivos de Epstein que ya ha firmado Trump

Estados Unidos negocia con Rusia en secreto un plan de paz para Ucrania, según 'Axios'

Europa anuncia una polémica desregulación digital que facilitará el acceso de las empresas tecnológicas a tus datos

Ucrania propone un relanzamiento de las negociaciones con Rusia en Estambul

La Comisión Europea propone un 'Shengen militar' para favorecer la movilidad de tropas en caso de crisis

