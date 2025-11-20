DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Alemania retira por primera vez su apoyo a la prórroga del mandato de la UNRWA
El Gobierno de Alemania ha retirado, por primera vez, su apoyo a la extensión del mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), durante una votación preliminar que ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas, que pretende extender su misión hasta 2029. El representante alemán ante el organismo multilateral se ha abstenido junto a otros quince países de una resolución que ha salido adelante con 144 apoyos y once votos en contra, si bien está prevista que en diciembre se celebre una votación final para prorrogar el mandato del organismo, que concluye en junio de 2026, por tres años más. Desde Berlín, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha justificado esta posición, de la que ha dicho que es fruto del consenso en la coalición de Gobierno, porque espera "reformas coherentes y verificables dentro de la UNRWA" y "cambios significativos" en su trabajo antes de respaldar una nueva renovación de mandato. En particular, el jefe de la diplomacia alemana ha denunciado "algunos casos" de cooperación con grupos hostiles a Israel.
La ONU expresa su "preocupación" por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este miércoles su preocupación por el ataque efectuado en la víspera por el Ejército israelí contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, que ha matado a 14 personas a pocos días de que se cumpla un año desde el acuerdo de alto el fuego pactado entre Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. "Nos preocupan mucho los informes de ataques aéreos israelíes en Líbano, incluyendo el campo de refugiados de Ain al Hilweh, en Sidón", ha declarado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha instado "a las partes a mantener el cese de hostilidades". En una rueda de prensa, el representante de Guterres les ha apremiado asimismo a "abstenerse de cualquier actividad que pueda poner en peligro a la población civil y a evitar una mayor escalada del conflicto".
Defensa Civil de Gaza reporta 22 muertos por ataques israelíes
La Defensa Civil de Gaza anunció el miércoles la muerte de 22 personas por bombardeos israelíes que, según el ejército de este país, respondieron a violaciones del alto el fuego por parte del movimiento islamista palestino Hamás. Según un comunicado del ejército israelí, milicianos de Hamás dispararon contra sus tropas desplegadas en el sur del enclave palestino, que no sufrieron daños. "Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto al fuego", afirmó. "En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel empezaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en la Franja de Gaza", agregó. Un portavoz de Defensa Civil, el servicio de rescate del territorio, reportó 12 muertos en la zona de Ciudad de Gaza, en el norte, y otros 10 en Jan Yunis, en el sur.
La CPI confirma la recepción de la solicitud de Israel para recusar a su fiscal
La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles haber recibido una solicitud de Israel para recusar a su fiscal, Karim Khan, acusándolo de intentar desviar la atención de las acusaciones contra Israel mediante la emisión de órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, anunció el lunes en sus redes sociales que Israel había presentado una solicitud para recusar al fiscal de la CPI, Karim Khan, y anular las órdenes de arresto contra Israel. Según Marmorstein, Khan, actualmente de baja por una investigación por agresión sexual, habría emitido las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, con el fin de desviar la atención pública de las graves acusaciones en su contra. "El fiscal habría actuado por motivos personales inapropiados para promover acusaciones falsas e infundadas contra Israel", declaró el portavoz.
La ola de ataques en Gaza deja al menos 25 muertos y más de 77 heridos
El ministerio de Sanidad gazatí informó de que los hospitales de la Franja han recibido un número preliminar de 25 muertos y más de 77 heridos después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave a lo largo de este miércoles. "El balance provisional de muertos y heridos atendidos en hospitales de la Franja de Gaza durante la escalada de violencia de esta tarde asciende hasta el momento a 25 muertos y más de 77 heridos, incluyendo casos graves", afirma un comunicado de Sanidad. Según registros hospitalarios de los hospitales gazatíes Al Ahli, Nasser y Shifa, un bombardeo contra una instalación de la UNRWA en la zona oeste de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza) provocó la muerte de cuatro personas y heridas a varias más. Según las fuentes, un hombre murió también por fuego israelí en la zona de Qizan Al Najjar. Además, dos niños murieron en un ataque con dron contra el barrio de Al Buraq, también en Jan Yunis.
Israel asegura que se ha desmontado parte de una red de Hamás que iba a atentar en Europa
Israel afirmó este miércoles que operaciones realizadas por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mossad, permitieron desarticular parte de una presunta red de Hamás que buscaba preparar atentados en Europa. "Tras una larga investigación dirigida por el Mossad -el servicio de inteligencia exterior de Israel-, y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se desarticularon infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos", afirma un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según la nota, una de las principales actuaciones tuvo lugar en Viena el pasado septiembre, cuando el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Austria (DSN) confiscó un depósito de armas que incluía pistolas y artefactos explosivos. La investigación vinculó el arsenal a Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político del movimiento islamista, Basem Naim. En Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron en noviembre a Burhan al Jatib, al que Israel describe como un "operativo destacado" dentro de la estructura investigada.
Israel lanza una oleada de bombardeos en toda Gaza y mata al menos a 14 personas
Al menos 14 personas, entre ellas tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este miércoles, informaron los servicios de emergencias gazatíes, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave. "Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.
Israel mata a siete palestinos en nuevos ataques contra Gaza pese al alto el fuego
El Ejército de Israel ha matado este miércoles a siete palestinos en nuevos ataques lanzados contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino. El principal incidente ha tenido lugar en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí habría perpetrado varios bombardeos contra los barrios de Zeitun y Shujaia, matando a cinco civiles cuyos cuerpos han llegado al Hospital Baptista Al Ahli, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'. A ellos se suman un hombre tiroteado por las tropas israelíes en el área de Qizan al Najar, al sur de Jan Yunis, según la agencia palestina de noticias WAFA, y otro alcanzado por un ataque de artillería. El Ejército israelí ha confirmado su papel en la muerte de "un terrorista" que habría cruzado la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas en línea con el citado acuerdo-- en el norte de Gaza.
Israel ha utilizado "extensamente" bombas de racimo en Líbano, según 'The Guardian'
Israel ha utilizado "extensamente" municiones de racimo en bombardeos en Líbano, informó este miércoles en exclusiva el diario británico 'The Guardian', que publicó imágenes de supuestos explosivos que diversos expertos consultados identificaron como misiles con ojivas de racimo. En las tres imágenes que se proporciona en la información se ve lo que cinco analistas consultados por el rotativo han identificado como dos tipos de municiones de racimo israelíes encontradas en los valles boscosos de Wadi Zibqin, Wadi Barghouz y Wadi Deir Siryan, al sur del río Litani, en el sur del país árabe, que ha sido precisamente la zona más golpeada por los bombardeos. Se trata de misiles guiados M999 Barak Eitan de 155 milímetros y Ra'am Eitan de 227 milímetros, en los que sus carcasas presentan rombos amarillos serigrafiados que indican que el proyectil contiene submuniciones de alto poder explosivo.
Netanyahu visita a tropas de Israel desplegadas en Siria a raíz de la caída del régimen de Al Assad
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha realizado este miércoles una visita a tropas de Israel desplegadas en territorio de Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, un acto que ha contado con la presencia del jefe del Ejército, Eyal Zamir, y los ministros de Defensa y Exteriores, Israel Katz y Gideon Saar, respectivamente. "Hoy he visitado la 'zona tapón' en Siria, he recibido un informe operativo y me he reunido con los combatientes que defienden valientemente Israel cada día", ha dicho Netanyahu en su cuenta en la red social X. "Orgulloso de nuestros combatientes", ha subrayado. "Damos una inmensa importancia a nuestras capacidades aquí, tanto defensivas como ofensivas, a salvaguardar a nuestros aliados drusos y especialmente a salvaguardar al Estado de Israel y su frontera norte frente a los Altos del Golán", ha explicado. "Esta es una misión que se puede desarrollar en cualquier momento, pero contamos con ustedes", ha trasladado a los militares.
