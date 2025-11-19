Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Volodimir Zelenski y Pedro Sánchez en la Moncloa.

Volodimir Zelenski y Pedro Sánchez en la Moncloa. / AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  2. Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
  3. Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
  4. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
  5. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
  6. Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos
  7. Los países del Golfo apuestan por el aumento de impuestos como vía de financiación alternativa al petróleo y al gas
  8. Aumenta la tensión entre China y Japón: buques chinos entran en las Islas Senkaku y varias aerolíneas reembolsan billetes a los pasajeros con destino al archipiélago

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Directo | Netanyahu, tras unl ataque cerca de un asentamiento en Cisjordania: "Estamos decididos a completar la guerra"

Directo | Netanyahu, tras unl ataque cerca de un asentamiento en Cisjordania: "Estamos decididos a completar la guerra"

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Una comisión parlamentaria pide que el Congreso evalúe si Milei incurrió en un delito en la estafa digital

Una comisión parlamentaria pide que el Congreso evalúe si Milei incurrió en un delito en la estafa digital

El Congreso de EEUU aprueba la propuesta de ley para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein'

El Congreso de EEUU aprueba la propuesta de ley para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein'

Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Sánchez anuncia junto a Zelenski 817 millones más de ayuda para la lucha de Ucrania contra el "neoimperialismo ruso"

Sánchez anuncia junto a Zelenski 817 millones más de ayuda para la lucha de Ucrania contra el "neoimperialismo ruso"