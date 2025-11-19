Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos 32 heridos en la región ucraniana de Járkov en otra noche de ataques rusos
Nuevos ataques rusos con drones dejaron al menos 32 heridos en Járkov, anunció la mañana del miércoles el gobernador de esa región del este ucraniano. Los ataques rusos las dos noches previas contra esa región ucraniana dejaron al menos cuatro muertos, incluyendo una adolescente de 17 años. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubol, indicó que al menos 32 personas resultaron heridas en el ataque nocturno contra su región, incluyendo dos niños. "Una niña de nueve años fue herida en el ataque enemigo contra Járkov. Los médicos le están dando toda la asistencia necesaria a la niña", escribió Sinegubol en Telegram. "La niña tuvo una reacción aguda al estrés", agregó. Los distritos urbanos de Slobidski y Osnovianski fueron alcanzados por 11 drones, causando incendios en un edificio de nueve pisos y garajes, señaló.
Merz, Macron y Starmer a favor de incluir a Polonia e Italia en discusiones de seguridad
El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvieron este martes una cena de trabajo en la que abordaron temas internacionales y se mostraron a favor de incluir a socios como Polonia e Italia para tratar cuestiones internacionales y de seguridad. Según un comunicado emitido este martes por el portavoz del canciller alemán, Stefan Kornelius, la reunión informal entre Merz, Macron y Starmer sirvió para abordar temas que tradicionalmente tratan Alemania, Francia y el Reino Unido, los países del llamado formato 'E3'. Entre Merz, Macron y Starmer "hubo consenso en cuanto a la necesidad de cooperar en un clima de confianza en cuestiones importantes de política exterior y de seguridad, e implicar estrechamente a socios europeos como Polonia e Italia", señaló el comunicado. Kornelius indicó también que la cena sirvió igualmente a los líderes del 'E3' para tratar asuntos como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la situación en Oriente Medio o Irán.
España moviliza 615 millones en material militar para Ucrania y 202 para la reconstrucción
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes la movilización de 615 millones de euros de los 1.000 comprometidos en ayuda militar para Ucrania este año, 100 de ellos para la compra urgente de armamento a Estados Unidos, y anunció otros 202 millones más para la reconstrucción del país. De esta manera, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ratificó, una vez más, el apoyo "total y firme" a Ucrania durante una visita oficial a Madrid de su presidente, Volodímir Zelenski, quien explicó que la ayuda española permitirá la compra de misiles de defensa antiaérea.
Primer ataque con ATACMS
Se trata del primer ataque con ATACMS confirmado por el Estado Mayor General, si bien el Ministerio ruso de Defensa informó el 19 de noviembre de 2024 que Ucrania utilizó por primera vez estos misiles en territorio ruso en esa fecha, en concreto contra un arsenal ruso en la región fronteriza de Briansk. La información del Estado Mayor General de Ucrania es la primera que se conoce desde que el diario The Wall Street Journal afirmara a finales de agosto que el Pentágono había impedido desde la primavera pasada a Kiev atacar Rusia con misiles ATACMS para poder acercar posturas con Moscú en aras de lograr un alto el fuego. Sin embargo, en torno a la misma fecha, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a su predecesor, Joe Biden, por no haber otorgado a Ucrania recursos para responder a la invasión Rusia con ataques contra territorio ruso.
Ucrania asegura haber atacado Rusia con misiles estadounidenses tras meses de veto
Ucrania aseguró este martes que ha empleado con éxito misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS contra objetivos militares en territorio ruso, tras meses de aparente veto por parte del Departamento de Defensa de EE.UU., según informó el Estado Mayor General ucraniano. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania han empleado con éxito los sistemas de misiles tácticos ATACMS para realizar un ataque de precisión contra objetivos militares en territorio de Rusia", indicó el Estado Mayor General en Telegram. "Este es un acontecimiento significativo que subraya el compromiso inquebrantable de Ucrania con su soberanía", añadió, sin revelar cuándo se produjo el ataque ni qué objetivo se alcanzó. El Estado Mayor General de Ucrania aseguró que "el uso de capacidades de ataque de largo alcance, incluidos sistemas como los ATACMS, continuará".
Zelenski, recibido por Armengol y Rollán en el Congreso en el inicio de su visita a Madrid
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha sido recibido este martes en el Congreso por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, en el inicio de su visita a España, y ha agradecido el apoyo del país ante la invasión rusa. Lo ha hecho al firmar en el libro de honor del Congreso, donde ha puesto en valor la solidaridad y la amistad que unen a ambos pueblos. En el hemiciclo ha tenido ocasión de contemplar los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".
Zelenski contempla el Guernica de Picasso en el Reina Sofía, con Sánchez de anfitrión
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para contemplar el "Guernica" de Picasso, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha compartido impresiones sobre la obra del artista malagueño, símbolo del rechazo a la guerra. "Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", ha escrito Sánchez en un mensaje en las redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la ciudad vasca por aviones de la alemania nazi, durante la Guerra Civil. Zelenski ha hecho un hueco para ver el cuadro en la agenda de su tercera visita a España desde el inicio de los ataques de Rusia en 2022, que ha iniciado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el del Senado, Pedro Rollán.
España firma dos instrumentos de cooperación económica para la reconstrucción de Ucrania
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha suscrito dos instrumentos de cooperación económica y financiera para apoyar la reconstrucción y desarrollo sostenible de Ucrania. En el marco de la visita oficial a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha sellado un memorándum de entendimiento sobre mecanismos de cooperación económica y financiera bilateral, al tiempo que ambos gobiernos han ratificado una carta de intenciones sobre el futuro acuerdo de cooperación técnica y financiera, ha detallado este martes Economía en una nota. El memorándum de entendimiento establece el marco de cooperación para que las empresas españolas participen en proyectos estratégicos de reconstrucción en Ucrania, apoyados mediante instrumentos financieros que facilitan su ejecución.
Radares de vigilancia
En concreto, al encuentro con el mandatario ucraniano en la sede de Indra han acudido representantes de Arquimea, Centum, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesía, Sener, Tecnove y Urovesa, según han informado a Europa Press fuentes al tanto de la reunión. En esa línea, entre los sistemas de defensa que Zelenski ha podido conocer más en profundidad se encuentran los radares de vigilancia aérea LTR-25 --desarrollado por Indra-- o los equipos antidrón Aracne de Indra y EM&E. El encuentro con las mencionadas empresas de defensa ha tenido lugar después de que este pasado lunes Zelenski acordase con su homólogo francés, Emmanuel Macron, la compra a lo largo de la próxima década de un total de 100 cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault. La última vez que Zelenski visitó España, en mayo de 2024, el Gobierno anunció una donación de 1.000 millones de euros a Ucrania destinados a armamento en virtud de un acuerdo de seguridad firmado entre ambos países.
Zelenski se reúne con industria de defensa española e Indra exhibe sus capacidades antidrón y en radares
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este martes un encuentro con un conjunto de 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, que ha aprovechado la reunión para mostrar sus capacidades industriales y parte de su cartera de productos, entre los que destacan los sistemas antidrón y los radares, según han indicado fuentes de la empresa. "Ucrania está interesada en una alianza de defensa con España. Hoy, durante una reunión con los líderes de las empresas de defensa españolas y la ministra de Defensa, Margarita Robles, abordamos áreas de cooperación. Los fabricantes españoles presentaron sus novedades. Sistemas antidrón, torretas, drones aéreos y terrestres, radares de detección de largo alcance y municiones. Detallaron su capacidad de producción, los posibles usos de sus equipos y sus características técnicas", ha subrayado Zelenski a través de X.
