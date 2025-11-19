Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Zelenski contempla el Guernica de Picasso en el Reina Sofía, con Sánchez de anfitrión

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para contemplar el "Guernica" de Picasso, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha compartido impresiones sobre la obra del artista malagueño, símbolo del rechazo a la guerra. "Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", ha escrito Sánchez en un mensaje en las redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la ciudad vasca por aviones de la alemania nazi, durante la Guerra Civil. Zelenski ha hecho un hueco para ver el cuadro en la agenda de su tercera visita a España desde el inicio de los ataques de Rusia en 2022, que ha iniciado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el del Senado, Pedro Rollán.