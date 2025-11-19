Relaciones Berlín-Brasilia
Merz asegura que su comitiva se alegró de marcharse de Brasil y Lula le responde: "Deberían haber ido a un bar"
Las autoridades brasileñas consideran arrogantes y prejuiciosas las declaraciones del canciller alemán sobre la ciudad que acogió el COP30
Las autoridades brasileñas reaccionaron con indignación a las declaraciones de canciller alemán Friedrich Merz sobre Belém, al considerarlas despectivas hacia la ciudad amazónica que acoge la COP30. Ya de regreso, el jefe del Gobierno alemán elogió la belleza de Alemania y afirmó que toda su comitiva se había alegrado de abandonar Belém. A lo que el presidente Lula respondió jocosamente que Friedrich Merz "debería haber ido a un bar y bailado". Belém, capital del estado de Pará (noreste de Brasil ), es una urbe de clima tropical de 1,4 millones de habitantes, la mitad de los cuales vive en favelas.
La polémica estalló cuando la prensa brasileña dio cuenta de declaraciones de Merz del pasado martes, formuladas cuando regresó a su país después de participar en la cumbre de líderes previa a la conferencia climática de la ONU el 6 y 7 de noviembre. En un congreso comercial en Berlín, elogió la belleza de Alemania y afirmó que toda su comitiva se había alegrado de abandonar Belém.
"Pregunté a algunos periodistas que me acompañaron en Brasil la semana pasada 'quiénes de ustedes querrían quedarse aquí. Ninguno levantó la mano", dijo Merz. "Todos se alegraron de haber regresado a Alemania de aquel lugar", agregó.
Beber, bailar y comer
El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó nota, en un tono leve, de la queja de Merz. "En realidad, él debería haber ido a un boteco (bar típico brasileño) en Pará; debería haber bailado y probado la culinaria de Pará", dijo Lula durante un acto en el estado de Tocantins (noreste). "Se iba a dar cuenta que Berlín no le ofrece 10% de la calidad que ofrece el estado de Pará", añadió.
El gobernador del citado estado, Helder Barbalho, había denunciado más duramente el "discurso prejuicioso" de Merz. "Es curioso ver cómo quien contribuyó al calentamiento global encuentra extraño el calor de la Amazonía", escribió Barbalho el lunes en la red social X. El gobernador reclamó "menos promesas y más apoyo concreto para quién protege los bosques".
Merz prometió durante la cumbre que Alemania hará un "aporte significativo" a la iniciativa brasileña de crear un fondo de inversiones para la protección de bosques tropicales, aunque sin mencionar una cuantía.
Consultado por la AFP, un portavoz de Merz dijo que el canciller "tiene un gran respeto porque se lograra una conferencia internacional de tal magnitud en Belém".
El alcalde de Belém, Igor Normando, dijo en un video en X que el "prejuicio y arrogancia" del discurso de Merz se contrapone con la "fascinación" que demuestran visitantes alemanes en las calles de la ciudad.
