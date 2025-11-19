DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
"Presos de seguridad"
PHRI, que centra su informe en los detenidos que Israel cataloga como "presos de seguridad", ha señalado que entre octubre de 2023 y finales de septiembre de 2024, 25 personas clasificadas como "presos criminales", incluidas nueve palestinas, murieron bajo custodia de las autoridades israelíes. El informe de 28 páginas se basa en registros oficiales israelíes y datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, posteriormente cotejados por la ONG con informes forenses, entrevistas a familiares y abogados de las víctimas, testimonios de otros palestinos encarcelados, además de información publicada por otros grupos de Derechos Humanos investigaciones llevadas a cabo por particulares para localizar a detenidos específicos. Al respecto ha sido preguntado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha reiterado su "preocupación por los detenidos palestinos y la necesidad de proteger sus derechos fundamentales y su dignidad". "Este informe es un ejemplo más de la necesidad de garantizar que se respeten las condiciones de todos los detenidos", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Un grupo de DDHH denuncia la muerte de al menos 94 palestinos en cárceles israelíes en los últimos dos años
La ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) ha denunciado este martes que al menos 94 palestinos han muerto recluidos en prisiones israelíes en los últimos dos años. La cifra de víctimas, recogida en su último informe, incluye 68 palestinos de la Franja de Gaza, mientras que los 26 restantes proceden de Cisjordania o tenían ciudadanía israelí. La organización ha advertido sin embargo de la posibilidad de que el número real de palestinos muertos bajo custodia de Israel "sea significativamente mayor, especialmente entre los detenidos procedentes de Gaza". "Las conclusiones también corroboran la grave preocupación" al respecto, ha agregado. Los detenidos murieron bajo custodia debido a violencia física, negligencia médica o ambas, ha determinado el grupo, siendo la segunda de ellas la causa en seis de cada diez fallecimientos. Asimismo, se ha identificado al menos un caso de desnutrición severa no tratada.
Oriente Medio
Trump adelantó que su Gobierno respaldará la venta de aviones de combate F-35 a Riad, un paso que durante años había generado reservas en Washington por su posible impacto en el equilibrio estratégico en Oriente Medio. Por su parte, el príncipe tomó la palabra luego del discurso del republicano y enfatizó que cree que "las oportunidades son enormes", elogió la manera de hablar del presidente y finalizó así su breve intervención. Con esta decisión, Estados Unidos eleva a 19 países bajo el título de "aliado principal fuera de la OTAN", el último había sido Kenia que fue agregado en mayo pasado por su papel en la misión de seguridad de Haití. Otros países que tienen ese estatus son Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistan y Pakistán.
Trump anuncia a Arabia Saudí como un "importante aliado" externo de la OTAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes a Arabia Saudí como "un importante aliado" externo para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), durante una cena en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Trump, durante una cena auspiciada para Mohammed bin Salman, precisó que elevará a Arabia Saudí al estatus de aliado principal fuera de la OTAN, una categoría reservada para países con los que Washington mantiene una cooperación militar y estratégica estrecha. El mandatario afirmó que esta designación refleja una "nueva era" en la relación bilateral y busca reforzar la coordinación en materia de seguridad regional. El estatus conlleva beneficios concretos para Arabia, entre ellos el acceso prioritario a equipamiento militar estadounidense.
Netanyahu, tras el ataque cerca de un asentamiento en Cisjordania: "Estamos decididos a completar la guerra"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que está "decidido a completar la guerra en todos los frentes", después del ataque armado que ha tenido lugar este martes cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania, que se ha saldado con un muerto y tres heridos. "Hoy hemos sufrido otro ataque terrorista palestino, y estamos decididos a completar la guerra en todos los frentes, incluyendo el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja para asegurar que Gaza ya no representa un gran peligro", ha declarado el primer ministro israelí durante un evento en recuerdo a un militar muerto. Netanyahu ha defendido que en los últimos dos años su gabinete ha "hecho mucho por consolidar" su "presencia en esta tierra" y ha "atacado al eje terrorista iraní en todos los frentes", asegurando que su "brazo sigue extendido por si es necesario". Sus declaraciones llegan después de que los servicios de emergencias de Israel informaran de la muerte de un hombre de 30 años y de que otras tres personas han resultado heridas, después de que dos sospechosos --que han muerto por disparos de los militares presentes en la zona-- realizaran un atropello intencionado y posterior apuñalamiento a la entrada del asentamiento Gush Etzion.
Refugiados
El ataque se produjo en el mayor campamento de refugiados del Líbano, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón. El Ejército asegura haber tomado medidas previas para "mitigar el daño a civiles", como el uso de municiones de precisión o vigilancia aérea. Las fuerzas armadas enmarcaron el ataque como parte de los bombardeos constantes que lleva a cabo en el Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor, contra el rearme de las milicias en la zona, mayoritariamente del grupo chií Hizbulá. Desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut.
Israel confirma un bombardeo contra instalaciones de Hamás en el sur del Líbano
El Ejército de Israel confirmó haber bombardeado este martes "un complejo de entrenamiento de Hamás" en el sur del Líbano, en el que según las autoridades de este país han muerto 13 personas. "El Ejército atacó a terroristas que operaban en un complejo de entrenamiento de Hamás en la zona de Ain el Helu en el sur del Líbano", se indica en un comunicado militar. "El complejo militar era utilizado por terroristas de Hamás para maniobras de entrenamiento para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas del Ejército y el Estado de Israel", continúa el texto. Las fuerzas armadas israelíes se refieren habitualmente como terroristas a milicianos e individuos que atacan a israelíes, si bien no aportó pruebas de la vinculación de las víctimas con el grupo islamista palestino en el comunicado.
Tiroteos
Tras el ataque aéreo atribuido al Estado judío, se han escuchado tiroteos en la zona, de acuerdo con el medio estatal. Ain el Helu es el campamento más grande de la comunidad palestina en el Líbano, que acoge una docena de estos terrenos administrados de facto por una miríada de facciones y sin presencia de las fuerzas de seguridad libanesas. Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado entre ambos países hace casi un año, aunque estas acciones suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá y es mucho menos común que sean alcanzados miembros de formaciones palestinas.
Al menos 13 muertos en bombardeo israelí contra el mayor campo palestino del Líbano
Al menos trece personas murieron y un número indeterminado de ellas resultaron heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, ubicado en la ciudad meridional de Sidón, sin que por el momento se sepa quién era el objetivo de la acción. "El ataque resultó en el fallecimiento de trece personas y causó heridas a varias más. Las ambulancias todavía están transportando a más víctimas a los hospitales cercanos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el ataque estuvo dirigido contra un convoy que se encontraba en las inmediaciones de una mezquita dentro del campo, si bien también se han reportado supuestas acciones posteriores contra el propio templo y un centro vinculado.
