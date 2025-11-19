DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel.

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel. / AP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

