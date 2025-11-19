Abusos a menores
El exsecretario del Tesoro de EEUU, Larry Summers, dimite de la dirección de OpenAI tras aparecer en los correos del pederasta Jeffrey Epstein
El Congreso ha aprobado casi unánimemente este miércoles la propuesta de ley para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein', que apuntan tanto al presidente Donald Trump como a destacados políticos y asesores demócratas
Los correos electrónicos asociados al depredador sexual convicto Jeffrey Epstein siguen causando estragos entre la élite de Estados Unidos. El exsecretario del Tesoro Larry Summers ha anunciado este miércoles su dimisión de la junta directiva de OpenAI, la influyente compañía compañía responsable de ChatGPT, tras la apertura de una investigación para esclarecer sus vínculos con el fallecido magnate de las finanzas.
El paso atrás de Summers, ex economista jefe del Banco Mundial, responde a las revelaciones de que mantuvo correspondencia con Epstein entre 2013 y 2019, cuando aparentemente se suicidó en la prisión en la que esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores. Entre los miles de mensajes destapados la semana pasada por un comité de la Cámara de Representantes, Summers lanzaba comentarios sexistas y pedía consejo a Epstein sobre cómo mantener una relación extramatrimonial con la también economista Keyu Jin.
"En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir de la junta directiva de OpenAI", ha afirmado en un comunicado. "Estoy agradecido por la oportunidad de haber prestado mis servicios, entusiasmado con el potencial de la empresa y deseoso de seguir sus progresos".
Trump y los demócratas, en el foco
El 'caso Epstein' afecta directamente al presidente estadounidense Donald Trump. En los 20.000 documentos publicado hasta ahora se revela que, según el pederasta convicto, el líder republicano conocía sus abusos sexuales, si bien no participó en ellos. "Soy quien es capaz de hundirlo", escribió Epstein en 2018, medio año antes ahorcarse en su celda.
Tras cuatro meses de oposición, Trump aseguró el domingo que apoyaba desclasificar todos los archivos vinculados a Epstein. Antes, había tachado la propuesta de ley de "acto hostil" y "patraña". Su anuncio ha acelerado los procesos legislativos y ha permitido al Congreso aprobar la legislación este miércoles prácticamente por unanimidad.
En un intento por desviar la atención, Trump ordenó la semana pasada a la fiscal general, Pam Bondi, al FBI y al Departamento de Justicia poner en marcha investigaciones sobre las relaciones de Epstein con el expresidente Bill Clinton y otras destacadas figuras relacionadas con los demócratas. Es el caso de Summers, que se desempeñó como secretario del Tesoro durante la presidencia del marido de Hillary Clinton y que también ostentó un cargo destacado durante el primer mandato de Barack Obama.
Summers, también expresidente de la Universidad de Harvard, anunció el lunes que renunciaría a todos sus compromisos públicos para "reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí". La prestigiosa institución académica informó ayer martes que también abrirá una investigación sobre las conexiones del laureado economista con Epstein.
Suscríbete para seguir leyendo
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
- Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
- Los países del Golfo apuestan por el aumento de impuestos como vía de financiación alternativa al petróleo y al gas
- Aumenta la tensión entre China y Japón: buques chinos entran en las Islas Senkaku y varias aerolíneas reembolsan billetes a los pasajeros con destino al archipiélago
- Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano
- El Congreso de EEUU aprueba la propuesta de ley para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein