Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

Zelenski se reúne hoy con el rey y Sánchez en su visita para recabar más ayuda ante Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realiza este martes una visita a España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el rey; con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española. Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva. Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa. Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.