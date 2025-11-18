Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Montenegro convoca al embajador ruso por sus críticas al despliegue en la misión de entrenamiento de la OTAN
El Ministerio de Exteriores de Montenegro ha convocado al embajador ruso en Podgorica, Aleksandar Lukasik, por unas recientes declaraciones del diplomático a raíz de la decisión del Parlamento montenegrino de dar 'luz verde' al despliegue de sus tropas en la misión de entrenamiento de la OTAN para Ucrania. "Tales acciones y críticas son absolutamente inaceptables. Montenegro no permitirá que nadie amenace la dignidad de sus instituciones", ha señalado en un comunicado, agregando que sus palabras "representan un claro ejemplo de injerencia". La cartera ha resaltado además que de ahora en adelante "mensajes similares" por parte de Moscú "se considerarán acciones hostiles deliberadas" a las que el país "responderá adecuadamente de conformidad con las normas internacionales".
Una adolescente muere en ataque ruso con misiles en el este de Ucrania
Un ataque ruso con misiles mató a una adolescente en la ciudad de Berestin, en el este de Ucrania, informó el martes el gobernador regional de Járkov. "Una joven de 17 años que fue gravemente herida en el ataque con misiles en la ciudad de Berestin murió en el hospital", publicó en Telegram el gobernador Oleg Sinegubov. "Se han registrado nueve heridos, de los cuales siete están hospitalizados", agregó el gobernador. En la región vecina de Dnipropetrovsk, el gobernador Vladislav Gaivanenko reportó "incendios" en Dnipró provocados por un ataque con drones, pero sin mencionar posibles muertos o heridos.
La OTAN
Con ese objetivo, el presidente del Gobierno anunció también el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta. Esa es la última actividad del presidente ucraniano en una agenda que abrirá a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022. Después mantendrá un encuentro en la sede de Indra con representantes de la industria de defensa española, y se desplazará a continuación al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey.
Zelenski se reúne hoy con el rey y Sánchez en su visita para recabar más ayuda ante Rusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realiza este martes una visita a España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el rey; con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española. Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva. Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa. Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.
Tres reactores ucranianos operan a baja capacidad desde hace 10 días tras un ataque ruso
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este lunes de que tres reactores en dos centrales nucleares ucranianas están funcionando desde hace diez con capacidad reducida a consecuencia de un ataque el pasado día 7, que el Gobierno ucraniano atribuyó a Rusia. El OIEA explicó en un comunicado que tras los ataques del pasado día 7, de los que no menciona autoría, a una subestación eléctrica, las plantas de Jmelnitski y Rivne desconectaron una de las dos conexiones eléctricas que alimentan algunos de los sistemas de seguridad de las instalaciones.
Zelenski se reunirá con una docena de firmas de defensa españolas tras comprar 100 cazas a Francia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenksi, se reunirá este martes con una docena de empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid en el marco de su visita a España, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro. La reunión se producirá en torno a las 11.00 horas, antes del encuentro que Zelenski mantendrá con el Rey y tras el cual se trasladará a Moncloa para verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La reunión del mandatario ucraniano con una docena de empresas del sector español de la defensa tendrá lugar después de que este mismo lunes Zelenski haya acordado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, la compra durante los próximos diez años de un total de cien cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault.
Evacuados dos pueblos en Rumania tras bombardeo ruso en el sur de Ucrania
Las autoridades de Rumania evacuaron este lunes dos pueblos a orillas del Danubio por un bombardeo ruso que provocó el incendio de un buque cargado con gas licuado en el sur de Ucrania, cerca de la frontera. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Moscú ataca los puertos de la zona del Danubio, lo que tiene en alerta a Rumania, pero es la primera vez que este país miembro de la OTAN decide la evacuación de localidades en su territorio. Un bombardeo ruso nocturno en el puerto ucraniano de Izmail provocó el incendio de un buque con gas licuado de pabellón turco. Debido a la "proximidad" del fuego y la naturaleza de la carga, las autoridades rumanas decretaron la evacuación de Plauru y también de Ceatalchioi. Además se suspendió el tráfico por carretera y el tránsito fluvial en la zona.
Kiev apunta a las defensas aéreas de Rusia para facilitar ataques en territorio enemigo
Las defensas aéreas rusas son el objetivo principal de los ataques de largo alcance de Ucrania, tanto en los territorios ocupados como en Rusia, ya que Kiev busca aumentar la eficacia de sus ataques contra la infraestructura militar y el sector energético del enemigo para obligar a Moscú a entablar negociaciones. La unidad 'Phantom' de la Inteligencia Militar de Ucrania (GUR) informó este lunes de que atacó tres elementos importantes de la red de defensa aérea de Rusia en el Donbás ocupado, incluido un puesto de mando del avanzado sistema S-400, y publicó un vídeo de cada uno de los ataques que se produjeron en las últimas dos semanas. El viernes, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y otras unidades atacaron un puerto y una base militar en Novorosíisk, en la región rusa de Krasnodar.
Hungría boicoteará la reunión informal de ministros de la UE que se celebrará en Ucrania
Hungría anunció este lunes que no enviará a su ministro de Asuntos Europeos a la reunión informal de 11 y 12 de diciembre en la ciudad de Leópolis, en Ucrania, convocada para mostrar el apoyo al proceso de adhesión del país a la UE, al que se opone Budapest. "Hungría no tendrá representación a nivel político en esa reunión informal", anunció el ministro húngaro, János Bóka, quien argumentó que una supuesta propuesta para avanzar en la adhesión sin que haya unanimidad es contraria a las normas europeas. Según el portal informativo Telex.hu, Hungría podría enviar a un representante por debajo del nivel ministerial. La propuesta "es contraria a los principios políticos y procedimentales", opinó Bóka en declaraciones a la prensa húngara en Bruselas, donde participa en el Consejo de Asuntos Generales.
Zelenski viaja a España en uno de sus momentos más delicados militar y políticamente
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegará este martes a España procedente de Francia en el marco de una gira europea marcada por los avances rusos en el frente suroriental y las informaciones sobre una supuesta trama de corrupción en la que estarían implicados varios ministros y un exsocio del jefe de Estado. Zelenski ha buscado apoyo adicional en la gira que inició el fin de semana en Grecia y continuó este lunes en Francia, pero la ayuda inmediata que pueden ofrecerle los países europeos no puede solucionar los problemas de Ucrania en el frente.
