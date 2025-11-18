Golpe político
Un juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos
Redacción
Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas (EEUU), aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año en Estados Unidos. La decisión, anunciada por el juez de distrito Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara baja y un tercio del Senado.
Es probable que se apele la decisión de Brown, pero supone un duro golpe inicial para los republicanos y el presidente Trump, que habían instado a los legisladores estatales de Texas a que llevaran a cabo una reconfiguración de su mapa electoral de la Cámara de Representantes a mediados de la década para reforzar las posibilidades del Partido Republicano de mantener su mayoría en la Cámara baja.
