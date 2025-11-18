Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe político

Un juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

Archivo - El presidente estadounidense, Donald Trump (archivo)

Archivo - El presidente estadounidense, Donald Trump (archivo) / Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas (EEUU), aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año en Estados Unidos. La decisión, anunciada por el juez de distrito Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara baja y un tercio del Senado.

Es probable que se apele la decisión de Brown, pero supone un duro golpe inicial para los republicanos y el presidente Trump, que habían instado a los legisladores estatales de Texas a que llevaran a cabo una reconfiguración de su mapa electoral de la Cámara de Representantes a mediados de la década para reforzar las posibilidades del Partido Republicano de mantener su mayoría en la Cámara baja.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  2. Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
  3. Stefano Sannino: 'Europa tiene que ofrecer a los países del sur algo más que la visión paternalista de nuestros valores
  4. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
  5. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
  6. Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos
  7. Los países del Golfo apuestan por el aumento de impuestos como vía de financiación alternativa al petróleo y al gas
  8. Aumenta la tensión entre China y Japón: buques chinos entran en las Islas Senkaku y varias aerolíneas reembolsan billetes a los pasajeros con destino al archipiélago

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

Ucrania, en directo | Última hora de la guerra

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Sánchez anuncia junto a Zelenski 817 millones más de ayuda para la lucha de Ucrania contra el "neoimperialismo ruso"

Sánchez anuncia junto a Zelenski 817 millones más de ayuda para la lucha de Ucrania contra el "neoimperialismo ruso"

La Cámara Baja del Congreso de EEUU aprueba la propuesta para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein'

La Cámara Baja del Congreso de EEUU aprueba la propuesta para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein'

Trump defiende a Bin Salmán por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi: "Cosas que pasan"

Trump defiende a Bin Salmán por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi: "Cosas que pasan"

Un juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

Un juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

La UE creará una "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la UE

La UE creará una "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la UE

Los escándalos de corrupción que salpican a Milei se reactivan tras el triunfo de su partido en las legislativas de octubre

Los escándalos de corrupción que salpican a Milei se reactivan tras el triunfo de su partido en las legislativas de octubre