DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Trump celebra respaldo de la ONU a su plan para Gaza que promete "mayor paz en el mundo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) a su Plan de Paz para Gaza y aseguró que conducirá a "una mayor paz en todo el mundo". "El Consejo reconoció y respaldó la JUNTA DE LA PAZ, que estará presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo", publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. El mandatario extendió su agradecimiento a "aquellos países que no estaban en este comité, pero apoyaron fuertemente el esfuerzo: Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el respaldo de la ONU como "un hito histórico" para la "construcción de una Gaza pacífica y próspera gobernada por el pueblo palestino y no por Hamas".

Resolución de ONU sobre Gaza "no responde a exigencias y derechos" de los palestinos, afirma Hamás El grupo Hamás lamentó este lunes la adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que apoya el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, pues "no responde a las exigencias y derechos" de los palestinos. "Esta resolución no responde a las exigencias y derechos políticos y humanitarios de nuestro pueblo palestino", afirmó el movimiento islamista en un comunicado. La declaración también critica la creación de una fuerza internacional cuya "misión incluye el desarme" de los grupos palestinos en Gaza. "La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos" de Israel, advierte el movimiento islamista palestino.

Guterres dice que la resolución sobre Gaza debe consolidar alto el fuego y pide concreción El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó hoy que la resolución sobre Gaza adoptada este lunes por el Consejo de Seguridad del organismo constituye "un paso importante en la consolidación del alto el fuego" que todas las partes deben "respetar". "Resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno. Las Naciones Unidas se comprometen a desempeñar las funciones que le han sido encomendadas en esta resolución", dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado. Entre estas tareas, Guterres apuntó a la asistencia humanitaria "para atender las necesidades de la población civil en Gaza" así como el apoyo a "todos los esfuerzos para que las partes avancen hacia la siguiente fase del alto el fuego".

Netanyahu convoca a su gabinete para abordar la "grave situación" en Cisjordania tras los ataques de colonos El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes que ha decidido convocar a su gabinete para abordar la "grave situación" en Cisjordania tras los ataques de colonos, que han aumentado exponencialmente en los últimos meses. "Me ocuparé personalmente de este asunto y convocaré a los ministros pertinentes pertinentes lo antes posible para abordar estas posible para abordar esta grave situación", reza un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno israelí. Netanyahu ha dicho que "los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--, de tomarse la justicia por su mano" son unos hechos "de suma gravedad". "Exhorto a las fuerzas de seguridad a que actúen contra los alborotadores con todo el peso de la ley. Respaldo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a las fuerzas de seguridad, que seguirán actuando con resolución y valentía para mantener el orden", ha agregado.

Colonos israelíes queman viviendas y coches de palestinos cerca de Belén Decenas de colonos israelíes, que residen ilegalmente en Cisjordania ocupada, quemaron este lunes tres viviendas y diversos vehículos en la aldea de Jabaa, al suroeste de la ciudad palestina de Belén. Según informó a la agencia Wafa el jefe del consejo de esta aldea, Dhiab Mashaleh, grupos de colonos les atacaron, incendiaron tres casas y otros tres vehículos, además de una caravana. Los vecinos fueron quienes apagaron los fuegos sin que hubiera heridos, más allá de los daños materiales. Por su parte, en un comunicado, el Ejército israelí dijo que policías y soldados habían sido desplegado en Jabaa tras ser informados de que "decenas de civiles israelíes habían incendiado y vandalizado casas y vehículos en la zona". Preguntados por EFE, no detallaron si habían arrestado a alguno de los agresores. El comunicado dice que "las fuerzas de seguridad israelíes están realizando búsquedas para localizar a los responsables".

Israel mata a un comandante de un grupo armado gazatí en una operación encubierta Las Brigadas Nasser Saladino, brazo armado de los Comités de Resistencia Popular, han informado este lunes de que Israel ha matado a uno de sus comandantes en la Franja de Gaza, Wasim Abdulbasit Abdul Hadi, alias Abú al Abed, en una operación encubierta. El grupo ha denunciado en un comunicado una "cobarde operación de asesinato de las fuerzas especiales sionistas perpetrada esta mañana en la Franja de Gaza". "La cobarde política sionista de asesinato de los héroes de nuestro pueblo es una clara expresión de la impotencia y el fracaso del enemigo sionista criminal", ha añadido. Abdul Hadi "tuvo un papel prominente e influyente en la resistencia popular" y "lideró varias operaciones yihadistas en la Batalla de Al Aqsa (Segunda Intifada) y él y sus compañeros muyahidines de todas las facciones palestinas contribuyeron a forjar un frente unificado para una acción yihadista conjunta".

Ben Gvir pide asesinar a cargos palestinos y detener a Abbas si se aprueba la propuesta de resolución de EEUU El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha abogado este lunes por reanudar los asesinatos selectivos de altos cargos palestinos y detener al presidente palestino, Mahmud Abbas, y ponerlo en aislamiento si se aprueba la propuesta de resolución presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que abre la puerta, según Ben Gvir, a la creación de un estado palestino. "Si aceleran en el reconocimiento del estado terrorista palestino y la ONU reconoce un estado palestino, se deberían ordenar asesinatos selectivos de altos cargos de la Autoridad Palestina, que son terroristas a todas luces", ha afirmado Ben Gvir durante un encuentro del grupo parlamentario de Poder Judío retransmitido por la televisión de la Knesset o Parlamento israelí.

Robles dice que el ataque en Líbano muestra que el alto el fuego está "cogido con pinzas" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que el ataque israelí a militares españoles integrados en la misión de Naciones Unidas en Líbano, demuestra que el alto el fuego está "cogido absolutamente con pinzas". Durante su intervención en la jornada de 'Metafuturo', Robles ha detallado que el ataque -que se saldó sin heridos y por el que Naciones Unidas ya expresó ayer su queja- se produjo a las seis de la mañana del domingo, cuando un tanque israelí disparó mientras realizaba una "misión de reconocimiento dentro del ámbito de su territorio".

Las fuerzas de Israel evacuan y demuelen un asentamiento levantado sin permisos por colonos en Cisjordania Las fuerzas de seguridad de Israel han evacuado y demolido este lunes un asentamiento levantado sin permisos por colonos en Cisjordania, concretamente en los alrededores de Jerusalén, unas labores que han derivado en enfrentamientos ante la oposición de los residentes a estas acciones, incidentes que se han saldado con un agente herido. Las labores se han centrado en el asentamiento de Tzur Misgavi, erigido cerca de Gush Eztion --el principal conglomerado de asentamientos en Cisjordania-- y en el que vivían cerca de 20 familias, después de que las autoridades dieran luz verde a su demolición, según ha informado la emisora pública israelí, Kan.