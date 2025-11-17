Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

Fuerzas ucranianas aseguran tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk y niegan su toma

Las Fuerzas de Defensa ucranianas controlan la mayor parte de Kúpiansk, en la región de Járkov, aunque las tropas rusas, que se han quedado al norte sin suministro terrestre, intentan simular la toma de la ciudad, aseguró este domingo el Grupo de Fuerzas Conjuntas ucraniano. "A pesar de las declaraciones de Vladímir Putin y del Estado Mayor de la Federación Rusa sobre el 'cerco' de la ciudad y de las fuerzas ucranianas en ella, la mayor parte de Kúpiansk está controlada por las Fuerzas de Defensa de Ucrania", indica un comunicado publicado en Telegram. "Y los grupos rusos en las zonas septentrionales están aislados del suministro terrestre. La acción actual es un intento de salvar las apariencias y encubrir la evidente mentira del jefe del régimen ruso", añade.