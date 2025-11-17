Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania acuerda en Atenas suministros de gas de EEUU vía Grecia y con financiación europea
Ucrania y Grecia firmaron este domingo un acuerdo para asegurar el suministro de energía este invierno mediante envíos de gas natural licuado (GNL) estadounidense entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un pacto cerrado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Atenas y respaldado con financiación europea. "La firma para el suministro de gas natural es muy importante, porque los rusos atacan cada día infraestructuras energéticas", declaró Zelenski en una rueda de prensa con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tras la firma del acuerdo. Estamos reconstruyendo las instalaciones que destruyen los rusos, pero eso requiere tiempo, suministros y equipamiento", añadió. La firma del acuerdo tuvo lugar entre la empresa griega DEPA Emporías y la ucraniana Naftogaz para el suministro de GNL estadounidense a Ucrania entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
Fuerzas ucranianas aseguran tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk y niegan su toma
Las Fuerzas de Defensa ucranianas controlan la mayor parte de Kúpiansk, en la región de Járkov, aunque las tropas rusas, que se han quedado al norte sin suministro terrestre, intentan simular la toma de la ciudad, aseguró este domingo el Grupo de Fuerzas Conjuntas ucraniano. "A pesar de las declaraciones de Vladímir Putin y del Estado Mayor de la Federación Rusa sobre el 'cerco' de la ciudad y de las fuerzas ucranianas en ella, la mayor parte de Kúpiansk está controlada por las Fuerzas de Defensa de Ucrania", indica un comunicado publicado en Telegram. "Y los grupos rusos en las zonas septentrionales están aislados del suministro terrestre. La acción actual es un intento de salvar las apariencias y encubrir la evidente mentira del jefe del régimen ruso", añade.
Trump advierte de sanciones "severas" contra "cualquier país" que haga negocios con Rusia
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha advertido este domingo de que impondrá "sanciones severas" a "cualquier país" que mantenga negocios con Rusia y, posiblemente, con Irán, en un gesto para castigar al Kremlin por la guerra en Ucrania. "Cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado severamente. Podríamos añadir a Irán a la fórmula, yo mismo lo sugerí", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en el estado de Florida. El presidente estadounidense ha considerado además que "(le) parece bien" que el Congreso apruebe una ley para presionar a Moscú, incluido a su homólogo ruso, Vladimir Putin. "Los republicanos están impulsando una legislación que impone sanciones muy severas, etcétera, a cualquier país que haga negocios con Rusia", ha reiterado.
Tres muertos en ataques rusos en este de Ucrania
Ataques rusos con misiles dejaron tres muertos en la ciudad de Balakliya, en el este de Ucrania, informó el lunes la administración militar de la localidad. "Según la información preliminar, tres personas murieron como resultado de los ataques nocturnos con misiles en la ciudad de Balakliya", indicó en Telegram el administrador militar Vitali Karabanov. Previamente el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, había informado que los ataques contra Balakliya dejaron un muerto y ocho heridos, además de edificios y vehículos dañados. Entre los heridos hay un niño de 12 años, una adolescente de 14 y un hombre de 61 que fue hospitalizado, señaló el gobernador Sinegubov.
