Colisión con un camión cisterna

Mueren 45 peregrinos indios en un accidente de tráfico en Arabia Saudí cuando regresaban de La Meca

Modi lamenta lo ocurrido e informa de que las autoridades consulares están dando toda la ayuda posible a las víctimas

Imagen de archivo de La Meca.

Imagen de archivo de La Meca. / Europa Press

EP

MADRID
Al menos 45 peregrinos musulmanes indios han muerto en la madrugada de este lunes después de que el autobús en el que viajaban sufriera un accidente al colisionar con un camión cisterna de gasolina cerca de la ciudad saudí de Medina, cuando regresaban de La Meca.

El jefe de Policía de la ciudad india de Hyderabad --de donde procedían la mayoría de la víctimas--, ha confirmado la muerte de 45 de las 46 personas que viajaban en ese autobús, según informa el diario 'The Indian Express'.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha lamentado lo ocurrido y ha informado de que la Embajada en Riad, la capital de Arabia Saudí, y el consulado en Yeda están ofreciendo toda la ayuda posible.

"Me entristece profundamente el accidente ocurrido en Medina en el que se vieron involucrados ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Ruego por la pronta recuperación de todos los heridos", ha escrito en su cuenta de X.

