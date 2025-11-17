DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

La ciudad de Jerusalén empieza a recomponer su tejido turístico este otoño tras dos años de ofensiva bélica en Gaza, con la llegada de más visitantes impulsada por la reapertura de las rutas aéreas a Tel Aviv, la reinstauración de coberturas en algunas aseguradoras o la flexibilización de las restricciones de viaje. Los estragos de la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ya han causado más de 69.400 muertos en la Franja tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, paralizaron por completo un sector que, después del impás por el coronavirus, movía de media 5.300 millones de euros y atraía hasta 4 millones de turistas anuales. Este 2025, especialmente espoleado por el alto el fuego y la implementación del plan de Trump para Gaza, que continúa siendo atacada por Israel de forma esporádica, el Ministerio de Turismo de Israel prevé recibir un total de 1,4 millones de visitantes. "A los turistas, les diría que si viajan a Israel se acercarán a la realidad (...) Lo que sale en los medios no siempre es verdad, deben venir y juzgar por sí mismos", afirmó a EFE Hassan Madah, director del Departamento de Asuntos en el Exterior del Ministerio de Turismo de Israel.