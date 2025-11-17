DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Netanyahu reitera su oposición a un Estado palestino antes de votación en la ONU sobre Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y miembros de su gabinete reiteraron este domingo su oposición a un Estado palestino, antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el lunes un proyecto de resolución estadounidense sobre el plan de paz para Gaza. El proyecto de resolución está concebido como parte del plan para un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y busca dar el visto bueno a una administración de transición y una fuerza de seguridad internacional temporal en el territorio palestino. A diferencia de los borradores anteriores, la última versión de la resolución menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, algo que el Gobierno de Israel rechaza.Netanyahu inició el Consejo de Ministros de este domingo afirmando que su oposición a un Estado palestino "no ha cambiado". El primer ministro israelí enfrenta críticas de sus aliados en el gobierno, incluido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de ultraderecha que lo acusa de no haber respondido con más contundencia a la decisión de varios países occidentales de reconocer el Estado palestino.
El ministro de Defensa israelí dice que las tropas avanzan en destruir túneles de Hamás
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este domingo que, según le informó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, "la operación para destruir los túneles del terror de Hamás en Gaza está avanzando muy bien" en medio del alto el fuego en vigor desde hace más de un mes. "El Ejército está actuando para destruir los túneles mediante explosiones o rellenándolos con hormigón líquido en todo el territorio bajo su control", escribió Katz en un mensaje en su cuenta de X. El titular de Defensa ya anunció, tras la llegada de la tregua al enclave palestino el pasado 10 de octubre, que las operaciones militares para destruir "los últimos túneles de Hamás" iban a continuar. Las autoridades gazatíes, sin embargo, denuncian que prácticamente todos los días, desde el alto el fuego, el Ejército israelí demuele edificios residenciales especialmente en la ciudad de Gaza (norte) y en Rafah (sur), zonas ya arrasadas por los bombardeos en estos más de dos años de ofensiva.
Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza
La ciudad de Jerusalén empieza a recomponer su tejido turístico este otoño tras dos años de ofensiva bélica en Gaza, con la llegada de más visitantes impulsada por la reapertura de las rutas aéreas a Tel Aviv, la reinstauración de coberturas en algunas aseguradoras o la flexibilización de las restricciones de viaje. Los estragos de la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ya han causado más de 69.400 muertos en la Franja tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, paralizaron por completo un sector que, después del impás por el coronavirus, movía de media 5.300 millones de euros y atraía hasta 4 millones de turistas anuales. Este 2025, especialmente espoleado por el alto el fuego y la implementación del plan de Trump para Gaza, que continúa siendo atacada por Israel de forma esporádica, el Ministerio de Turismo de Israel prevé recibir un total de 1,4 millones de visitantes. "A los turistas, les diría que si viajan a Israel se acercarán a la realidad (...) Lo que sale en los medios no siempre es verdad, deben venir y juzgar por sí mismos", afirmó a EFE Hassan Madah, director del Departamento de Asuntos en el Exterior del Ministerio de Turismo de Israel.
Hamás y las facciones de Gaza se oponen a la fuerza de estabilización propuesta por EEUU
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y las facciones palestinas han acordado este domingo una postura común, a través de un memorando, en el que se han posicionado en contra del proyecto de Estados Unidos sobre el establecimiento de una Fuerza de Estabilización Internacional, que se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. Las milicias han considerado la propuesta "un intento de imponer una tutela internacional sobre la Franja y de transmitir una visión sesgada a favor de la ocupación", en un comunicado difundido en la página web de Hamás, subrayando que el papel otorgado a la llamada fuerza de estabilización "la transforma en una entidad al servicio de la ocupación mediante la coordinación directa con ella".
