Adelantado por 'Washintgon Post'
El director de Emergencias de Trump renuncia tras seis meses en el cargo
Richardson estaba en el cargo durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio, que causaron la muerte de más de 130 personas en Texas
Redacción
El máximo responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de la Administración Trump dejará su cargo tras aproximadamente seis meses en el puesto, según el 'Washington Post'. David Richardson renunció este lunes a su cargo como director interino de FEMA, informó el periódico, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Richardson se desempeñaba como administrador de este organismo desde principios de mayo.
Richardson no tenía experiencia en gestión de emergencias cuando asumió el cargo. Provenía de la Oficina para la Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva del Departamento de Seguridad Nacional, donde era subsecretario. Richardson fue criticado públicamente por la gestión de FEMA durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio, que causaron la muerte de más de 130 personas en Texas.
Trump no ha nombrado a un candidato para el puesto de administrador permanente de FEMA en su segundo mandato. Según la ley, el cargo solo está abierto a personas con experiencia demostrada en gestión de emergencias. El puesto también requiere la confirmación del Congreso.
